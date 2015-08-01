Демоны Джун, 2014

В центре сюжета – девятилетняя обитательница сиротского приюта по имени Джун, мечтающая о родителях и новом доме. Однако жизнь и планы Джун осложняются ее проклятием: девочка вынуждена делить свое тело с древним сверхъестественным существом Эйр, стремящемся уничтожить человечество, чтобы на Земле правили только природные силы. Каждый раз, когда Эйр бунтует внутри Джун, это приводит к трагическим событиям. Когда героине наконец-то улыбается счастье и она оказывается в приемной семье Андерсонов, Эйр решает заявить о себе в полную силу.
История девятилетней сироты, которая стала сосудом для сверхъестественного существа по имени Аер. Аер выходит наружу, когда Джун теряет над собой контроль, если другие дети дразнят, пугают или унижают её. Мечтавшая о семье Джун быстро привыкает к своим новым приемным родителям, Лили и Дэйву, но теперь ей предстоит открыть свое настоящее имя, чтобы победить своего внутреннего демона, спасти себя и свою новую семью, найти любовь и признание в этом хаотичном мире.