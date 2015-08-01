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Демоны Джун Демоны Джун
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June

Демоны Джун, 2014

2014 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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В центре сюжета – девятилетняя обитательница сиротского приюта по имени Джун, мечтающая о родителях и новом доме. Однако жизнь и планы Джун осложняются ее проклятием: девочка вынуждена делить свое тело с древним сверхъестественным существом Эйр, стремящемся уничтожить человечество, чтобы на Земле правили только природные силы. Каждый раз, когда Эйр бунтует внутри Джун, это приводит к трагическим событиям. Когда героине наконец-то улыбается счастье и она оказывается в приемной семье Андерсонов, Эйр решает заявить о себе в полную силу.

  • Съемки картины прошли в Батон-Руж, штат Луизиана, США.
  • Режиссер-постановщик и сценарист картины Л. Густаво Купер вдохновлялся фильмами “Омен”, “Кэрри”, “Акира” и “Воспламеняющая взглядом”.
  • По словам Л. Густаво Купера, некоторые детали сюжета автобиографичны: Купер был сиротой и часто испытывал злость на события из своего детства. В одном из интервью он признался, что Джун – олицетворение гнева и вспыльчивости, которые он переживал, будучи ребенком.
  • Кеннеди Брайс была единственной кандидатурой на роль Джун, с которой был согласен Л. Густаво Купер.
  • Весь фильм был снят за 15 дней.
  • Джульетт Бивен, сыгравшая жрицу, также занималась созданием музыки к фильму.

История девятилетней сироты, которая стала сосудом для сверхъестественного существа по имени Аер. Аер выходит наружу, когда Джун теряет над собой контроль, если другие дети дразнят, пугают или унижают её. Мечтавшая о семье Джун быстро привыкает к своим новым приемным родителям, Лили и Дэйву, но теперь ей предстоит открыть свое настоящее имя, чтобы победить своего внутреннего демона, спасти себя и свою новую семью, найти любовь и признание в этом хаотичном мире.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 19 ноября 2015
Премьера в мире 1 августа 2015
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Л. Густаво Купер
В ролях
Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Виктория Прэтт
Эдди Миллер
Эдди Миллер
Эдди Джемисон
Эйден Флауэрс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Демоны Джун 2 постера
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18 ноября 2015 00:00
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