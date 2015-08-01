Демоны Джун, 2014

История девятилетней сироты, которая стала сосудом для сверхъестественного существа по имени Аер. Аер выходит наружу, когда Джун теряет над собой контроль, если другие дети дразнят, пугают или унижают её. Мечтавшая о семье Джун быстро привыкает к своим новым приемным родителям, Лили и Дэйву, но теперь ей предстоит открыть свое настоящее имя, чтобы победить своего внутреннего демона, спасти себя и свою новую семью, найти любовь и признание в этом хаотичном мире.