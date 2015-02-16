Ганмен, 2015

Можно ли всю жизнь заниматься преступной деятельностью, а потом спокойно завязать? Попытавшись уйти на покой, наемный убийца Джим узнает, что правильный ответ — нет: организация, для которой он выполнял заказы, объявляет охоту на своего сотрудника. Бывшие коллеги, которых он считал друзьями, превращаются в смертельно опасных врагов, знающих все его слабые места. Чтобы спасти себя и защитить любимую женщину, которой теперь тоже угрожает опасность, Джиму придется дать последний бой.
Джим Террье – ганмен, международный наемник высочайшего класса. Но когда в Компании начинают подчищать хвосты, Джим сам становится мишенью. Чтобы выжить, Джим угрожает обнародовать имеющийся у него компромат и обращается к бывшему напарнику Феликсу. Однако у Феликса есть свои резоны желать, чтобы Джим Террье исчез из его жизни. Это Энни – женщина, которую они оба любят. За Джимом начинается смертельная охота по всей Европе, и у него не остается другого выбора, кроме как дать бой – один против всех.