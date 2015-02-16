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Ганмен Ганмен
Киноафиша Фильмы Ганмен
The Gunman

Ганмен, 2015

2015 / Великобритания / Франция / Испания
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Можно ли всю жизнь заниматься преступной деятельностью, а потом спокойно завязать? Попытавшись уйти на покой, наемный убийца Джим узнает, что правильный ответ — нет: организация, для которой он выполнял заказы, объявляет охоту на своего сотрудника. Бывшие коллеги, которых он считал друзьями, превращаются в смертельно опасных врагов, знающих все его слабые места. Чтобы спасти себя и защитить любимую женщину, которой теперь тоже угрожает опасность, Джиму придется дать последний бой. 

  • Хотя одним из продюсеров фильма был ветеран жанра боевиков Джоэл Сильвер, его отстранили от участия в монтаже фильма после первого его визита в монтажную комнату. Финальная монтаж фильма был сделан под контролем Шона Пенна и Пьера Мореля. 
  • Оговорка в заключительных титрах подтверждает тот факт, что в Барселоне коррида была запрещена в течение многих лет.
  • Шон Пенн очень давно хотел поработать с актером Марком Райленсом. Он лично пригласил его присоединиться к фильму и согласился организовать расписание съемок в соответствии с графиком Райленса. 
  • Показанный в фильме стиль ведения боя — это крав-мага, израильская система рукопашного боя, принятая на вооружение израильскими силовыми структурами.  
  • Показанный в фильме красный спортивный автомобиль — это “Alfa Romeo Giulietta Sprint” 1962 года выпуска.

Джим Террье – ганмен, международный наемник высочайшего класса. Но когда в Компании начинают подчищать хвосты, Джим сам становится мишенью. Чтобы выжить, Джим угрожает обнародовать имеющийся у него компромат и обращается к бывшему напарнику Феликсу. Однако у Феликса есть свои резоны желать, чтобы Джим Террье исчез из его жизни. Это Энни – женщина, которую они оба любят. За Джимом начинается смертельная охота по всей Европе, и у него не остается другого выбора, кроме как дать бой – один против всех.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 февраля 2015
Премьера в мире 16 февраля 2015
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Пьер Морель
Пьер Морель
В ролях
Шон Пенн
Шон Пенн
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ганмен 9 постеров
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Ганмен
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
иии 11 октября 2015, 23:36
ииии
! 11 октября 2015, 23:36
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саундтрек фильма Ганмен
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