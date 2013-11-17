Пингвиненок Пороро: Большие гонки, 2013

В глухой деревушке живет пингвиненок Пороро, мечтающий вырасти и стать настоящим гонщиком. Однажды в их краях совершает вынужденную посадку грузовой самолет с черепахами, перевозящими сани для зимних гонок. Ошибочно решив, что черепахи и есть те самые гонщики, пингвиненок уговаривает их дать ему несколько уроков гоночного мастерства, а затем отправляется на соревнование. Но прибыв на место, он понимает, что выиграть будет не так просто, ведь в соперниках у него многократный чемпион по гонкам Белый Тигр и нечистые на лапу медведи, вечно чинящие разные козни соперникам.