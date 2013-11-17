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Пингвиненок Пороро: Большие гонки Пингвиненок Пороро: Большие гонки
Киноафиша Фильмы Пингвиненок Пороро: Большие гонки
Pororo, the Racing Adventure

Пингвиненок Пороро: Большие гонки, 2013

2013 / Корея / Китай
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

В глухой деревушке живет пингвиненок Пороро, мечтающий вырасти и стать настоящим гонщиком. Однажды в их краях совершает вынужденную посадку грузовой самолет с черепахами, перевозящими сани для зимних гонок. Ошибочно решив, что черепахи и есть те самые гонщики, пингвиненок уговаривает их дать ему несколько уроков гоночного мастерства, а затем отправляется на соревнование. Но прибыв на место, он понимает, что выиграть будет не так просто, ведь в соперниках у него многократный чемпион по гонкам Белый Тигр и нечистые на лапу медведи, вечно чинящие разные козни соперникам.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 14 мая 2015
Премьера в мире 17 ноября 2013
Возраст 0+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Пак Ён-гю
В ролях
Крис Джай Алекс
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Дрейк Белл
Дрейк Белл
Ву Ди
Джон Хидер
Джон Хидер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Пингвиненок Пороро: Большие гонки 2 постера
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