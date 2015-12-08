Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Окно
Киноафиша Фильмы Окно

Окно, 2015

2015 / Россия
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Девяностые годы. В разваленной больничной палате, где даже окно забито фанерой, к парализованному молодому человеку из-за перелома позвоночника, пострадавшему в результате аварии, подселяют свеженького соседа, с таким же диагнозом. Казалось бы, что им ещё делить в этом мире, когда оба находятся в лежачем положении по 24 часа в сутки, но когда лишь у одного находится кнопка вызова медсестры, а у второго выход в мир через маленькое отверстие в фанере окна, у таких людей начинаются совсем другие заботы и радости в этой жизни.

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 8 декабря 2015
Премьера в мире 8 декабря 2015
Возраст 18+
Режиссер
Николай Николайчук
В ролях
Иван Шмаков
Иван Шмаков
Валентин Зверков
Ирма Арендт
Инга Матис
Олег Меньшенин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Окно 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Приложение киноафиши