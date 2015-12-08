Окно, 2015

Девяностые годы. В разваленной больничной палате, где даже окно забито фанерой, к парализованному молодому человеку из-за перелома позвоночника, пострадавшему в результате аварии, подселяют свеженького соседа, с таким же диагнозом. Казалось бы, что им ещё делить в этом мире, когда оба находятся в лежачем положении по 24 часа в сутки, но когда лишь у одного находится кнопка вызова медсестры, а у второго выход в мир через маленькое отверстие в фанере окна, у таких людей начинаются совсем другие заботы и радости в этой жизни.