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Правнуки

, 2015
Россия / драма / 18+
Постер фильма Правнуки

О фильме

Двое молодых друзей на 9 мая узнают о том, что далеко на другом конце страны нашлись останки их прадедов, которые пропали на войне. Прежде, чем отправиться в дальний путь, им предстоит дать ответ самим себе на многие вопросы, о которых забывать не следует…

В ролях

Александр Барановский
Александр Барановский
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
Антон Гребенщиков
Светлана Грунина
Платон Харитонов
Павел Харин
Григорий Шустер
Режиссер Антон Гребенщиков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 30 апреля 2015
Дата выхода
30 апреля 2015 Россия Кана 16+
30 апреля 2015 Казахстан
30 апреля 2015 Украина

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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