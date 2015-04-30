Двое молодых друзей на 9 мая узнают о том, что далеко на другом конце страны нашлись останки их прадедов, которые пропали на войне. Прежде, чем отправиться в дальний путь, им предстоит дать ответ самим себе на многие вопросы, о которых забывать не следует…
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Новости о фильме
6 сентября 2016 15:59IV Фестиваль независимого кино в Санкт- Петербурге24 и 25 сентября в Петербурге пройдёт уже четвёртый Фестиваль независимого кино, во время которого зрители смогут познакомиться с работами молодых режиссёров, снимающих жанровое и зрительское кино за