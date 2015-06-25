Третий лишний 2, 2015

Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную интеллигенцию. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго и его длинноногая блондинка решили завести ребенка. Там где не постаралась природа, на помощь приходят звездные доноры, городские сумасшедшие и верный друг Джонни. Он только что расстался с Лори и готов к новым авантюрам. Третий здесь совсем не лишний.