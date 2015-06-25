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Третий лишний 2 Третий лишний 2
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Ted 2

Третий лишний 2, 2015

2015 / США
5.6 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джон развелся. А Тэд и Тэми-Линн решают завести ребеночка. Но как?..

  • Это первый фильм франшизы, снятый в формате 2,39:1.
  • Мила Кунис не вернулась играть Лори, потому что была беременна. В раннем варианте сценария упоминалось, что Лори умерла между двумя фильмами. Эту идею сочли слишком удручающей и заменили на ее развод с Джоном.
  •  В сцене, где Джон, Тед и Саманта обнаруживают поле марихуаны, на заднем плане звучит музыкальная тема «Парка юрского периода». Премьера ленты состоялась в том же году, что и «Мир юрского периода» (2015). А рингтон сотового Джона - главная тема «Рыцаря дорог» (1982).
  •  В ленте множество отсылок к культовым фильмам и мультикам. Во время сцены драки на Comic-Con цыпленок сражается с парнем, одетым как Питер Гриффин — намек на вражду между Питером и цыпленком из «Гриффинов» (1998). Когда Сэм поет в деревне, это привлекает животных — аллюзия на Диснея, «Белоснежка и семь гномов» (1937),эпизод с поющей Белоснежкой и лесными зверями. В клипе, где телезвезды высмеивают судебное дело Теда, человек, одетый под него, говорит, что «он не животное». Это оммаж «Человеку-слону» (1980) Дэвида Линча, где персонаж Джона Хёрта Меррик говорит то же самое толпе, издевающейся над ним из-за его уродливого лица. И это еще не все отсылки!

Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную интеллигенцию. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго и его длинноногая блондинка решили завести ребенка. Там где не постаралась природа, на помощь приходят звездные доноры, городские сумасшедшие и верный друг Джонни. Он только что расстался с Лори и готов к новым авантюрам. Третий здесь совсем не лишний.

5.6 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 25 июня 2015
Премьера онлайн 1 декабря 2015
Премьера в мире 25 июня 2015
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн
Джессика Барт
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Третий лишний 2 6 постеров
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Третий лишний 2
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Вова 11 октября 2015, 23:36
Друзья, решил написать развернутый комент по фильму, только сходил и не могу с Вами не поделиться.

В общем моя оценка фильма 3 из 5, это именно тот… Читать дальше…
Лена 11 октября 2015, 23:34
Мне интересно кто пишет про это нечно "ВАУ!СУПЕРФИЛЬМ!КЛАСС!"?????????Я конечно, понимаю, что в фильме есть пошловатые шуточки и всё такое.Но чтоб… Читать дальше…
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саундтрек фильма Третий лишний 2
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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11 июня 2021 13:09
Премьера комедии «Третий лишний 2» в кинотеатре «Люксор» 24 июня в ТРК Континент на Бухарестской состоится премьерный показ самой веселой комедии этого лета «Третий лишний 2». Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную интеллигенцию. На этот
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18 июня 2015 00:00
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