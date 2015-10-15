Хитроумный план щеголей, 2015

Фривольная комедия о любви и деньгах в постановке Саймона Годвина. Титульные «Щеголи» — мистер Эймвелл и мистер Арчер — два очаровательных, но несколько распущенных молодых человека, счастливо промотавших свое состояние в головокружительном калейдоскопе Лондона. Опозоренные в обществе и преследуемые кредиторами, приятели бегут в провинциальный городок Личфилд, где и разрабатывают свой хитроумный план: жениться ради денег. Обосновавшись в местной таверне и представляясь окружающим хозяином и слугой, парочка приступает к осуществлению плана. На пути у них, однако, регулярно встают те или иные представители местного населения: продажный землевладелец, внушающий страх разбойник, пылкий французский дворянин, отзывчивая горничная, пьяный муж, вспыльчивый дворецкий, загадочный лекарь, буйный священник. Но главная трудность — это, конечно, любовь: встретив достойных соперниц в лице Доринды и миссис Саллен, щеголи оказываются перед лицом наибольшей опасности, потому что именно любовь может быстрее всего вывести их на чистую воду.

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