Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чрезвычайная ситуация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Хитроумный план щеголей
The Beaux' Stratagem

Хитроумный план щеголей, 2015

2015 / Великобритания
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фривольная комедия о любви и деньгах в постановке Саймона Годвина. Титульные «Щеголи» — мистер Эймвелл и мистер Арчер — два очаровательных, но несколько распущенных молодых человека, счастливо промотавших свое состояние в головокружительном калейдоскопе Лондона. Опозоренные в обществе и преследуемые кредиторами, приятели бегут в провинциальный городок Личфилд, где и разрабатывают свой хитроумный план: жениться ради денег. Обосновавшись в местной таверне и представляясь окружающим хозяином и слугой, парочка приступает к осуществлению плана. На пути у них, однако, регулярно встают те или иные представители местного населения: продажный землевладелец, внушающий страх разбойник, пылкий французский дворянин, отзывчивая горничная, пьяный муж, вспыльчивый дворецкий, загадочный лекарь, буйный священник. Но главная трудность — это, конечно, любовь: встретив достойных соперниц в лице Доринды и миссис Саллен, щеголи оказываются перед лицом наибольшей опасности, потому что именно любовь может быстрее всего вывести их на чистую воду.
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 октября 2015
Премьера в мире 15 октября 2015
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Саймон Годвин
В ролях
Сэмюэл Барнетт
Джеффри Стритфилд
Пиппа Беннетт-Ворнер
Сюзанна Филдинг
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
TheatreHD: Хансард
TheatreHD: Хансард (2019)
8.5
NT: Ромео & Джульетта
NT: Ромео & Джульетта (2020)
0
TheatreHD: RSC: Тимон Афинский (2019)
0
TheatreHD: NT: Антоний и Клеопатра
TheatreHD: NT: Антоний и Клеопатра (2018)
7.3
TheatreHD: NT: Двенадцатая ночь
TheatreHD: NT: Двенадцатая ночь (2017)
7.9333334
Globe: Ричард II
Globe: Ричард II (2016)
0
TheatreHD: Гамлет
TheatreHD: Гамлет (2016)
7.8333335
Человек и сверхчеловек
Человек и сверхчеловек (2015)
6.928571
Два веронца
Два веронца (2014)
7
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Related video
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Приложение киноафиши