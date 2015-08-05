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Goosebumps

Ужастики, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Зак переезжает в новый дом и обнаруживает, что по соседству с ним живет симпатичная Ханна вместе со своим отцом, знаменитым писателем Робертом Стайном, автором серии детских книг-ужастиков. Из дома Стайнов все время раздаются страшные крики, а отец Ханны ведет себя крайне подозрительно. Решив, что девушка подвергается насилию, Зак проникает в дом Стайнов и находит целую библиотеку книг, запертых на замок. Открыв из любопытства одну из них, Зак узнает страшную тайну — все придуманные монстры реальны и содержатся взаперти на страницах книг. Но Зак уже выпустил одно из чудовищ на волю... 

  • Настоящий Роберт Стайн поблагодарил создателей фильма за то, что они позволили ему прочитать сценарий и внести свои предложения. Он также сказал, что одним из препятствий для экранизации было слишком большое количество книг, отметив, что решение включить всех персонажей в сюжет было блестящим ходом.
  • В фильме Роберт Стайн говорит, что он продал больше книг, чем Стивен Кинг. Это действительно так: Кинг продал более 350 миллионов книг, а Роберт Стайн — более 400 миллионов.
  • Персонажи-монстры, у которых в фильме есть реплики (Слэппи и мальчик-невидимка) были озвучены Джеком Блэком. 
  • Писатель Роберт Стайн сыграл роль руководителя драмкружка по фамилии Блэк, а Джек Блэк сыграл Роберта Стайна. 
  • Попытки экранизировать книги Роберта Стайна предпринимались в 90-х годах, заинтересованность выражали Джордж Ромеро и Тим Бертон,однако проекты остались нереализованными. 

Кошмары бывают разные. Вечно голодные оборотни, плохо воспитанные зомби, агрессивные садовые гномы и даже гигантский неуравновешенный снежный человек... Все эти фантастические монстры и монстрики многие годы магическим образом удерживались на страницах знаменитых бестселлеров «Ужастики», пока по воле случая их не выпустили на свободу в реальный мир.

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 декабря 2015
Премьера онлайн 1 апреля 2019
Премьера в мире 5 августа 2015
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роб Леттерман
Роб Леттерман
В ролях
Джек Блэк
Джек Блэк
Одейя Раш
Одейя Раш
Элла Валестедт
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл
Эми Райан
Эми Райан
Все актеры и съемочная группа
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Там, где оживают чудовища Помните, как в девяностых полки библиотек и книжных прилавков были заполнены множеством пёстрых книжек, на которых значилось одно и то же слово — «Ужастики»? Именно так называется цикл небольших произведений писателя Р. Л. Стайна, прослывшего мастером страха среди детской и подростковой аудитории. А, может быть, вы также вспомните телевизионный сериал «Мурашки», который транслировался в период с 1999 по 2002 год на домашних экранах? В…
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