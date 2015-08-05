Ужастики, 2015

Зак переезжает в новый дом и обнаруживает, что по соседству с ним живет симпатичная Ханна вместе со своим отцом, знаменитым писателем Робертом Стайном, автором серии детских книг-ужастиков. Из дома Стайнов все время раздаются страшные крики, а отец Ханны ведет себя крайне подозрительно. Решив, что девушка подвергается насилию, Зак проникает в дом Стайнов и находит целую библиотеку книг, запертых на замок. Открыв из любопытства одну из них, Зак узнает страшную тайну — все придуманные монстры реальны и содержатся взаперти на страницах книг. Но Зак уже выпустил одно из чудовищ на волю...