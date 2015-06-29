Человек-муравей, 2015

В 1989 году ученый доктор Хэнк Пим уходит из организации Щ.И.Т., когда обнаруживает, что они безуспешно пытались воспроизвести его технологию сжатия под названием Человек-муравей, которую он считает слишком опасной для человечества. В наши дни доктор Пим был вынужден своей дочерью Хоуп ван Дайн и бывшим протеже Дарреном Кроссом оставить им свою компанию Pym Technologies. Кроме того, он обнаруживает, что Даррен разрабатывает свою собственную технологию сжатия под названием Желтый шершень.
Тем временем, мелкий преступник Скотт Лэнг выходит из тюрьмы. Из-за судимости он не может найти работу, а бывшая жена запрещает ему видеться с маленькой дочерью. Отчаявшись, Скотт принимает предложение друзей пробраться в дом с сейфом. Однако вместо денег он находит там только странный костюм. Вскоре герой понимает, что костюм дает носителю возможность уменьшаться, и пытается вернуть его, но оказывается пойман полицией. В тюрьме его навещает доктор Пим и предлагает работать на себя.
Пим и его дочь тренируют Скотта пользоваться костюмом и управлять муравьями, дабы тот смог выкрасть из корпорации Кросса модель Желтого шершня, которую тот планирует продать террористической организации “Гидра”. Теперь Лэнгу предстоит вернуть себе доброе имя и доверие дочери, обрести новую любовь, попасть в квантовое пространство и спасти мир.
Режиссер Эдгар Райт, большой поклонник «Человека-муравья», предложил фильм Marvel в 2003 году, описав его как «приключенческую комедию; кросс-жанровый экшн со спецэффектами». С тех пор он занимался разработкой фильма, снимал тестовый ролик и нанимал актерский состав, и был близок к тому, чтобы начать съемки фильма. Однако в 2014 году он выбыл из-за «творческих разногласий» с Disney, который пятью годами ранее выкупил Marvel Studios.
Сначала сюжет фильма должен был сфокусироваться на оригинальном Человеке-муравье, Хэнке Пиме. Однако у Пима по ходу действия развивалось несколько личностей, одна из которых избивала его девушку, и продюсеры решили, что это не подходит для семейного просмотра. Вместо этого акцент сместился на Скотта Лэнга, а Пим стал его наставником и второстепенным персонажем.
Когда Пол Радд сказал своему девятилетнему сыну, что собирается стать Человеком-муравьем, его сын сказал: «Вау, не могу дождаться, чтобы увидеть, насколько это будет глупо».
В сценах воспоминаний из 1980-х годов на 70-летнем Майкле Дугласе и 57-летнем Мартине Доноване были использованы компьютерные эффекты омоложения, чтобы они выглядели моложе. На 33-летней Хейли Этвелл, напротив, было использовано состаривание, а также парик и сложный грим.
Майкл Дуглас отметил на съемочной площадке свое 70-летие. Как отсылку к его экранному персонажу и в честь знаменательного события съемочная группа преподнесла ему праздничный торт, украшенный глазурью с муравьями, ползающими по киноленте.
По словам Майкла Дугласа, костюм Пола Радда пришлось изменить из-за его мускулов. Радд прошел интенсивный режим тренировок и тренировок, чтобы нарастить мышцы надлежащего размера для супергероя, но в итоге стал настолько мускулистым, что создателям пришлось увеличить его костюм. Помимо набора формы с помощью тренажера и гирь, Пол Радд работал над гимнасткой. Он говорил об использовании гимнастки: «Я знал, что мне придется делать перекаты, сальто и тому подобное. Я просто хотел быть максимально убедительным».
Был снят эпизод, в котором Пим и Лэнг обсуждают имя Человека-муравья. Их разговор включает в себя такие выражения как «Звучит не очень, я знаю», «Железного человека уже взяли» и «Не слишком ли поздно менять имя?». Эти фразы были показаны в трейлерах и телевизионных роликах, но в финальном монтаже фильма разговор полностью вырезали.
Вооружившись удивительной способностью уменьшаться в размере, но обладать при этом большой силой, мошенник Скотт Лэнг должен стать героем и помочь своему наставнику, доктору Хэнку Пиму, сохранить в тайне существование костюма Человека-муравья от угроз нового поколения.