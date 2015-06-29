Человек-муравей, 2015

Режиссер Эдгар Райт, большой поклонник «Человека-муравья», предложил фильм Marvel в 2003 году, описав его как «приключенческую комедию; кросс-жанровый экшн со спецэффектами». С тех пор он занимался разработкой фильма, снимал тестовый ролик и нанимал актерский состав, и был близок к тому, чтобы начать съемки фильма. Однако в 2014 году он выбыл из-за «творческих разногласий» с Disney, который пятью годами ранее выкупил Marvel Studios.

Сначала сюжет фильма должен был сфокусироваться на оригинальном Человеке-муравье, Хэнке Пиме. Однако у Пима по ходу действия развивалось несколько личностей, одна из которых избивала его девушку, и продюсеры решили, что это не подходит для семейного просмотра. Вместо этого акцент сместился на Скотта Лэнга, а Пим стал его наставником и второстепенным персонажем.

Когда Пол Радд сказал своему девятилетнему сыну, что собирается стать Человеком-муравьем, его сын сказал: «Вау, не могу дождаться, чтобы увидеть, насколько это будет глупо».

В сценах воспоминаний из 1980-х годов на 70-летнем Майкле Дугласе и 57-летнем Мартине Доноване были использованы компьютерные эффекты омоложения, чтобы они выглядели моложе. На 33-летней Хейли Этвелл, напротив, было использовано состаривание, а также парик и сложный грим.

Майкл Дуглас отметил на съемочной площадке свое 70-летие. Как отсылку к его экранному персонажу и в честь знаменательного события съемочная группа преподнесла ему праздничный торт, украшенный глазурью с муравьями, ползающими по киноленте.

По словам Майкла Дугласа, костюм Пола Радда пришлось изменить из-за его мускулов. Радд прошел интенсивный режим тренировок и тренировок, чтобы нарастить мышцы надлежащего размера для супергероя, но в итоге стал настолько мускулистым, что создателям пришлось увеличить его костюм. Помимо набора формы с помощью тренажера и гирь, Пол Радд работал над гимнасткой. Он говорил об использовании гимнастки: «Я знал, что мне придется делать перекаты, сальто и тому подобное. Я просто хотел быть максимально убедительным».

Был снят эпизод, в котором Пим и Лэнг обсуждают имя Человека-муравья. Их разговор включает в себя такие выражения как «Звучит не очень, я знаю», «Железного человека уже взяли» и «Не слишком ли поздно менять имя?». Эти фразы были показаны в трейлерах и телевизионных роликах, но в финальном монтаже фильма разговор полностью вырезали.