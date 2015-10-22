Фильм представляет собой альманах, посвященный международным и межличностным отношениям. Герой первой истории, нападающий сборной России, застревает в аэропорту, потому что пограничник, футбольный болельщик, не может простить ему не забитый пенальти. Во второй новелле пожилой армянский музыкант ожидает приезда своего сына и его русской невесты. События третьей части происходят на грузинском кладбище, где смотритель влюбляется в одну из посетительниц. В последнем сюжете московский мажор на спор соблазняет девушку, которая оказывается слепой.
События картины начинаются в московском аэропорту, откуда главные герои отправляются в захватывающие путешествия к живописным горным долинам Армении, утопающим в зелени улочкам Тбилиси и праздничным огням новогодней Москвы навстречу любви — яркой и страстной, наивной и нелепой, трогательной и грустной, счастливой и безрассудной, которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей.
|22 октября 2015
|Россия
|WDSSPR
|12+
|22 октября 2015
|Армения
|22 октября 2015
|Беларусь
|22 октября 2015
|Казахстан
|30 октября 2015
|Литва
|1 декабря 2015
|США
|22 октября 2015
|Украина
|23 октября 2015
|Эстония
конечно, смотрятся с интересом достопримечательности Армении, вход в тбилисский театр (может… Читать дальше…