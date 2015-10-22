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Постер фильма Без границ
Постер фильма Без границ
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Без границ

Без границ

Bez granits 18+
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О фильме

Фильм представляет собой альманах, посвященный международным и межличностным отношениям. Герой первой истории, нападающий сборной России, застревает в аэропорту, потому что пограничник, футбольный болельщик, не может простить ему не забитый пенальти. Во второй новелле пожилой армянский музыкант ожидает приезда своего сына и его русской невесты. События третьей части происходят на грузинском кладбище, где смотритель влюбляется в одну из посетительниц. В последнем сюжете московский мажор на спор соблазняет девушку, которая оказывается слепой. 

  • Структура фильма задумана так, что каждый режиссер рассказывает о стране, уроженцем которой он является. Так, Резо Гигинеишвили снял новеллу в Тбилиси, Карен Оганесян – в Ереване, а московскую часть взял на себя Роман Прыгунов. Замыслом альманаха было показать, что любовь преодолевает любые границы. 
  • В грузинской истории главные роли исполнили Олег Басилашвили и Инна Чурикова. Гигинеишвили отметил, что оба они очень скрупулезно подошли к проработке сценария, и даже импровизация с их стороны была продуманным актом. 
  • Во время съемок в Грузии съемочная группа посетила многие достопримечательности страны, прошлись по памятным местам Тбилиси и даже побывали на кулинарном мастер-классе. 
     

События картины начинаются в московском аэропорту, откуда главные герои отправляются в захватывающие путешествия к живописным горным долинам Армении, утопающим в зелени улочкам Тбилиси и праздничным огням новогодней Москвы навстречу любви — яркой и страстной, наивной и нелепой, трогательной и грустной, счастливой и безрассудной, которая не знает границ и условностей, возраста и национальностей.

Без границ - трейлер
Без границ  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 22 октября 2015
Дата выхода
22 октября 2015 Россия WDSSPR 12+
22 октября 2015 Армения
22 октября 2015 Беларусь
22 октября 2015 Казахстан
30 октября 2015 Литва
1 декабря 2015 США
22 октября 2015 Украина
23 октября 2015 Эстония
Бюджет 2 000 000 UAH
Сборы в мире $3 124 744
Производство Independent Film Project, IQ Production, Nebo Films
Другие названия
Bez granits, Be sienu, Bez granic, Bez granice, Bez robežām, Brez meja, Fără frontiere, Love with an Accent and Without, No Borders, Piirideta, Sense Fronteres, Sin fronteras, Without Borders, Без границ, Без граници, Без кордонів, Любовь с акцентом и без
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили
Карен Оганесян
Карен Оганесян
В ролях
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 24 голоса
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2621 В жанре «комедия»  684 В жанре «мелодрама»  320 В фильмах России  332
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Без границ

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Любовь окрыляет Новая «между народная» комедия отечественного производства оправдывает это звание уже тем, что над её созданием трудились трое режиссёров, каждый из которых представляет свою национальность. Все они сумели привнести в фильм собственные контрасты, при этом, не забывая о единстве. Собственно, картина приковывает внимание отсутствием каких-либо границ: национальных, любовных или возрастных. А истории всех персонажей это отлично демонстрируют. Всё начинается в аэропорту,…
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alex 28 октября 2015, 00:46
поп-корн спокойно можно кушать, оочень лёгкий фильмец.

конечно, смотрятся с интересом достопримечательности Армении, вход в тбилисский театр (может… Читать дальше…
Potekhin 25 октября 2015, 01:18
Это не глупая комедия, а просто хороший фильм, где есть и смешные, и забавные, и грустные, и трогательные эпизоды - всё как в жизни, когда хочется… Читать дальше…
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6 октября 2016 16:55
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