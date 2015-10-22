Наша рецензия

Любовь окрыляет Новая «между народная» комедия отечественного производства оправдывает это звание уже тем, что над её созданием трудились трое режиссёров, каждый из которых представляет свою национальность. Все они сумели привнести в фильм собственные контрасты, при этом, не забывая о единстве. Собственно, картина приковывает внимание отсутствием каких-либо границ: национальных, любовных или возрастных. А истории всех персонажей это отлично демонстрируют. Всё начинается в аэропорту,…