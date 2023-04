The Who: Концерт в Гайд-парке, 2015

Одна из величайших рок-групп мира The Who отмечают полувековой юбилей. В честь этого события юбиляры дарят зрителям сногсшибательный концерт в Гайд-парке, на протяжении которого музыкантами исполняются все знаковые песни коллектива. Выступление в Лондоне наглядно доказывает, что и пятьдесят лет спустя The Who по-прежнему остаются одной из самых интересных концертных групп. Запись выступления была сделана 26 июня 2015 года. На концерт пришли 70 000 поклонников, для которых Роджер Долтри и Пит Таунсенд сыграли песни, ставшие знаковыми для целого поколения и сформировавшие культурное движение «модов». В концерте также принимали участие Зак Старки (сын Ринго Старра) и Пино Палладино. Специально для зрителей в кинотеатрах было снято эксклюзивное интервью с Роджером Долтри и Питом Танусендом, а также небольшой фильм-рассказ о «модовских» местечках Западного Лондона, где группу часто можно было встретить в 60-е. The Who являются лауретами премии «Грэмми», Brit Awards, включены в Зал славы Рок-н-ролла, а также внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самая громкая рок-группа.