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The Who: Концерт в Гайд-парке The Who: Концерт в Гайд-парке
Киноафиша Фильмы The Who: Концерт в Гайд-парке

The Who: Концерт в Гайд-парке, 2015

2015 / Великобритания
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2 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Одна из величайших рок-групп мира The Who отмечают полувековой юбилей. В честь этого события юбиляры дарят зрителям сногсшибательный концерт в Гайд-парке, на протяжении которого музыкантами исполняются все знаковые песни коллектива. Выступление в Лондоне наглядно доказывает, что и пятьдесят лет спустя The Who по-прежнему остаются одной из самых интересных концертных групп. Запись выступления была сделана 26 июня 2015 года. На концерт пришли 70 000 поклонников, для которых Роджер Долтри и Пит Таунсенд сыграли песни, ставшие знаковыми для целого поколения и сформировавшие культурное движение «модов». В концерте также принимали участие Зак Старки (сын Ринго Старра) и Пино Палладино. Специально для зрителей в кинотеатрах было снято эксклюзивное интервью с Роджером Долтри и Питом Танусендом, а также небольшой фильм-рассказ о «модовских» местечках Западного Лондона, где группу часто можно было встретить в 60-е. The Who являются лауретами премии «Грэмми», Brit Awards, включены в Зал славы Рок-н-ролла, а также внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самая громкая рок-группа.

мало голосов Оцените
2 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 октября 2015
Премьера в мире 7 октября 2015
Возраст 12+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Крис Рул
В ролях
Роджер Долтри
Роджер Долтри
Джон Энтвистл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма The Who: Концерт в Гайд-парке 1 постер
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