Рикки Раппер и Скупой из Севильи, 2015

Рыжеволосый и суперпопулярный мальчик-певец Рикки снова попадает в самую гущу приключений вместе со своей верной подругой Нелли. На этот раз он оказывается единственным наследником богатого дальнего родственника. Рикки нужно не только понравиться старику, но и пройти обучение, чтобы стать молодым человеком с хорошими манерами. Нелли начинает подозревать, что все не так, как кажется. Большой таинственный дом, в котором Рикки должен встретиться со своим родственником, полон захватывающих секретов и странных слуг.