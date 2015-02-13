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Рикки Раппер и Скупой из Севильи
Киноафиша Фильмы Рикки Раппер и Скупой из Севильи
Risto Räppääjä ja Sevillan saituri

Рикки Раппер и Скупой из Севильи, 2015

2015 / Финляндия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Рыжеволосый и суперпопулярный мальчик-певец Рикки снова попадает в самую гущу приключений вместе со своей верной подругой Нелли. На этот раз он оказывается единственным наследником богатого дальнего родственника. Рикки нужно не только понравиться старику, но и пройти обучение, чтобы стать молодым человеком с хорошими манерами. Нелли начинает подозревать, что все не так, как кажется. Большой таинственный дом, в котором Рикки должен встретиться со своим родственником, полон захватывающих секретов и странных слуг.

5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 13 февраля 2015
Премьера в мире 13 февраля 2015
Возраст 6+
Режиссер
Тимо Койвусало
В ролях
Веса Вьерикко
Хейки Силвенойнен
Минтту Мустакалио
Риитта Хавукайнен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рикки Раппер и Скупой из Севильи 1 постер
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