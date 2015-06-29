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Убежать, догнать, влюбиться Убежать, догнать, влюбиться
Киноафиша Фильмы Убежать, догнать, влюбиться

Убежать, догнать, влюбиться, 2015

2015 / Россия
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Успешный бизнесмен российского происхождения Борис, всю жизнь проживший в Австрии, устает оправдывать ожидания родителей и отказывается от навязываемого ими брака с австрийкой. Из-за этого он сбегает в Россию, на Северный Кавказ, где всячески скрывает свое происхождение. Он нанимается учителем музыки для девушки по имени Нина, которая тоже пытается избежать брака по расчету. Вместе они решают имитировать похищение девушки, но тут на Кавказ прилетает невеста Бориса… 

  • Вопреки обыкновенной практики при создании фильмов, эта картина изначально не была предназначена для широкого проката и вообще не должна была отбивать деньги за свое производство: 2 миллиона долларов бюджета, выделенных компанией «Курорты Северного Кавказа», изначально были предназначены для продвижения курортов Кавказа, так что фильм выполнил свое предназначение еще на стадии создания. 
  • Роль в этом фильме стала последней работой Владимира Зельдина в кино: в октябре 2016 года актер скончался от полиорганной недостаточности на 102-ом году жизни. 
  • Хотя фильм позиционировался пиарщиками как ремейк народно любимой картины Леонида Гайдая «Кавказская пленница», в его сценарии почти нет параллелей с оригинальной картиной, и о ней напоминают лишь некоторые сцены, которые скорее выглядят как дань уважения шедевру Гайдая, чем как откровенный плагиат. 
     

Борис сбегает от своей австрийской невесты на Северный Кавказ, где по воле случая становится учителем музыки для местной девушки Нины. Нина не хочет выходить замуж за жениха, найденного отцом, и всеми силами пытается оттянуть свадьбу. В этом ей помогает Борис: он решает украсть Нину по местному обычаю, и теперь они вынуждены скрываться не только от ее жениха, но и от внезапно прилетевшей невесты Бориса.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 июня 2015
Премьера в мире 29 июня 2015
Возраст 12+
Режиссер
Михаил Шевчук
Михаил Шевчук
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Владимир Этуш
Владимир Этуш
Владимир Зельдин
Владимир Зельдин
Юсуп Омаров
Юсуп Омаров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убежать, догнать, влюбиться 1 постер
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Убежать, догнать, влюбиться
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