Убежать, догнать, влюбиться, 2015

Успешный бизнесмен российского происхождения Борис, всю жизнь проживший в Австрии, устает оправдывать ожидания родителей и отказывается от навязываемого ими брака с австрийкой. Из-за этого он сбегает в Россию, на Северный Кавказ, где всячески скрывает свое происхождение. Он нанимается учителем музыки для девушки по имени Нина, которая тоже пытается избежать брака по расчету. Вместе они решают имитировать похищение девушки, но тут на Кавказ прилетает невеста Бориса…
Борис сбегает от своей австрийской невесты на Северный Кавказ, где по воле случая становится учителем музыки для местной девушки Нины. Нина не хочет выходить замуж за жениха, найденного отцом, и всеми силами пытается оттянуть свадьбу. В этом ей помогает Борис: он решает украсть Нину по местному обычаю, и теперь они вынуждены скрываться не только от ее жениха, но и от внезапно прилетевшей невесты Бориса.