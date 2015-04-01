Форсаж 7, 2015

Остановив преступную группировку Оуэна Шоу, Доминик Торетто и Брайан О’Коннер, как и остальные члены команды, наконец-то получают разрешение на проживание в США. Однако наслаждаться тихой жизнью в родных краях героям предстоит недолго: родной брат Оуэна Деккард Шоу уже начал охоту на каждого из них.
Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. Но мир больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы, миллионы долларов на колесах и очень, очень знаменитый злодей. Скорость не знает границ.
«Форсаж 7» - один из самых ожидаемых картин этой весны. И неспроста: после провальной шестой части хотелось увидеть что – то… Читать дальше…
К сожалению, 2.20 экранного времени не… Читать дальше…