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Форсаж 7 Форсаж 7
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Furious 7

Форсаж 7, 2015

2015 / США
7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Остановив преступную группировку Оуэна Шоу, Доминик Торетто и Брайан О’Коннер, как и остальные члены команды, наконец-то получают разрешение на проживание в США. Однако наслаждаться тихой жизнью в родных краях героям предстоит недолго: родной брат Оуэна Деккард Шоу уже начал охоту на каждого из них.

  • Производство фильма было приостановлено после трагической гибели Пола Уокера в автокатастрофе 30 ноября 2013 года. Для завершения съемок были задействованы двойники актера и каскадеры, а также была использована компьютерная графика. Братья Уокера Калеб и Коди приняли участие и в съемках, и в озвучивании Брайана О'Коннера. Часть кадров с Полом Уокером были взяты из предыдущих фильмов франшизы.
  • В ходе съемок было уничтожено более 230 автомобилей.
  • Большинство трюков Дуэйна Джонсона исполнил Таноай Рид, его дублер и двоюродный брат.
  • Эпизоды, которые по сценарию происходят в Азербайджане, снимали в штатах Колорадо и Аризона.
  • Студия Universal искала голливудскую звезду, которая сыграла бы второстепенную роль в этом фильме, а затем – более важную роль в следующем. Предлагались кандидатуры Дензела Вашингтона, Тейлора Лотнера и Холли Берри, но в итоге был выбран Курт Рассел.

Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. Но мир больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы, миллионы долларов на колесах и очень, очень знаменитый злодей. Скорость не знает границ.

7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 апреля 2015
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 1 апреля 2015
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Пол Уокер
Пол Уокер
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Сон Ган
Сон Ган
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Паулина 24 апреля 2017, 16:21
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Sir Tolik 15 октября 2015, 22:27
"Покойся с миром, брат". Фильм, ставший посвящением, и поэтому смотревшийся с особым отношением к сюжету.

К сожалению, 2.20 экранного времени не… Читать дальше…
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