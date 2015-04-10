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Постер фильма Волчья стая
7.0
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7.0

Волчья стая

, 2015
The Wolfpack
США / документальный, биография / 18+
Постер фильма Волчья стая
7.0

О фильме

Картина о жизни братьев Ангуло, изолированных от общества в манхэттенской квартире и познающих мир через кино. Шестеро братьев Ангуло провели всю свою жизнь в изоляции от общества, запертыми в квартире, которая находится в Нижнем Ист-Сайде, районе в юго-восточной части Манхэттена. Несмотря на свое прозвище «Волчья стая», эти невероятно смышленые ребята получили образование на дому, у них нет никаких знакомств вне семейного круга, и они практически никогда не покидают свой дом. Все знания об окружающем мире они черпают из фильмов, которые смотрят с одержимостью, а затем скрупулезно воссоздают, используя самостоятельно изготовленную бутафорию и костюмы. Это занятие годами служило действенным способом для выплеска творческой энергии, а также средством борьбы с одиночеством. Однако после того, как один из братьев сбегает из дома (чтобы защитить себя он надевает маску Майкла Майерса — вымышленного персонажа серии американских фильмов ужасов «Хэллоуин»), расстановка сил в доме меняется. Все мальчики начинают мечтать вырваться на свободу. Получив полный доступ в мир героев своего проекта, а также к обширному архиву фильмов из их домашней коллекции, режиссер-дебютант Кристал Мосилль создает захватывающую картину о необыкновенной семье, показывая волнующие открытия, но и не скрывая мрачных эпизодов насилия и заточения, которые являются частью их жизни. Фильм рассказывает удивительную историю о взрослении и становится примером того, что кино в силах изменять и даже спасать жизни.

В ролях

Бхагаван Ангуло
Self
Говинда Ангуло
Self
Mukunda Angulo
Self
Narayana Angulo
Self
Susanne Angulo
Self
Jagadisa Angulo
Self
Krsna Angulo
Self
Oscar Angulo
Self
Visnu Angulo
Self
Chloe Pecorino
Self
Режиссер Кристал Мосилль
Композитор Дэнни Бенси, Аска Мацумия, Саундер Джуррианс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 21 августа 2015
Премьера в мире 10 апреля 2015
Дата выхода
11 сентября 2015 Россия 16+
21 августа 2015 Великобритания
11 сентября 2015 Казахстан
12 июня 2015 США
11 сентября 2015 Украина
4 декабря 2015 Швеция
5 февраля 2016 Эстония
MPAA R
Другие названия
The Wolfpack, Wolfpack: lobos de Manhattan, A mi falkánk, Čopor, Os Irmãos Lobo, The Wolfpack - Mitten in Manhattan, The Wolfpack Project, Wataha, Wolfpack Manhattani hundid, Κατ' οίκον περιορισμός, Волчья стая, 狼群, 울프팩

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов

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