Картина о жизни братьев Ангуло, изолированных от общества в манхэттенской квартире и познающих мир через кино. Шестеро братьев Ангуло провели всю свою жизнь в изоляции от общества, запертыми в квартире, которая находится в Нижнем Ист-Сайде, районе в юго-восточной части Манхэттена. Несмотря на свое прозвище «Волчья стая», эти невероятно смышленые ребята получили образование на дому, у них нет никаких знакомств вне семейного круга, и они практически никогда не покидают свой дом. Все знания об окружающем мире они черпают из фильмов, которые смотрят с одержимостью, а затем скрупулезно воссоздают, используя самостоятельно изготовленную бутафорию и костюмы. Это занятие годами служило действенным способом для выплеска творческой энергии, а также средством борьбы с одиночеством. Однако после того, как один из братьев сбегает из дома (чтобы защитить себя он надевает маску Майкла Майерса — вымышленного персонажа серии американских фильмов ужасов «Хэллоуин»), расстановка сил в доме меняется. Все мальчики начинают мечтать вырваться на свободу. Получив полный доступ в мир героев своего проекта, а также к обширному архиву фильмов из их домашней коллекции, режиссер-дебютант Кристал Мосилль создает захватывающую картину о необыкновенной семье, показывая волнующие открытия, но и не скрывая мрачных эпизодов насилия и заточения, которые являются частью их жизни. Фильм рассказывает удивительную историю о взрослении и становится примером того, что кино в силах изменять и даже спасать жизни.