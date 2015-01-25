Ретрансляция мечты

, 2015
Dreams Rewired
Австрия, Германия, Великобритания / документальный / 18+
О фильме

Похожи ли тревоги и желания современного сверхинофмационного мира на те, что будоражили общество 100 лет назад? Тогда, когда телефон, кино и телевидение были в новинку и считались такими же революционными, как современные социальные медиа. Те электрические СМИ зажгли пылкий утопизм в общественном воображении – мечты об уничтожении расстояний и прекращении войн. Но тогда, как и теперь, люди боялись атаки на частную жизнь, безопасность и мораль. Используя редкий, а часто и никогда не демонстрируемый, архивный материал из почти 200 фильмов, авторы показывают настоящее через историю надежд и разочарований.

В ролях

Тильда Суинтон
Режиссер Ману Лукш, Мартин Райнхарт, Томас Тоде
Сценарист Ману Лукш, Mukul Patel, Мартин Райнхарт, Томас Тоде
Композитор Siegfried Friedrich
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Германия / Великобритания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 25 января 2015
Дата выхода
25 января 2015 Россия 16+
1 февраля 2015 Германия
25 января 2015 Казахстан
22 мая 2015 США
25 января 2015 Украина
Бюджет €700 000
Сборы в мире $15 626
Производство Amour Fou Vienna, Ambient Information Systems, Bildschon Filmproduction
Другие названия
Dreams Rewired, La mobilisation des rêves, Marzenia - wszystko juz bylo, Mobilisierung der Traeume, Mobilisierung der Träume

Рейтинг фильма

5.8
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Сейчас фильм не показывают в кино
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
