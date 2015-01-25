Похожи ли тревоги и желания современного сверхинофмационного мира на те, что будоражили общество 100 лет назад? Тогда, когда телефон, кино и телевидение были в новинку и считались такими же революционными, как современные социальные медиа. Те электрические СМИ зажгли пылкий утопизм в общественном воображении – мечты об уничтожении расстояний и прекращении войн. Но тогда, как и теперь, люди боялись атаки на частную жизнь, безопасность и мораль. Используя редкий, а часто и никогда не демонстрируемый, архивный материал из почти 200 фильмов, авторы показывают настоящее через историю надежд и разочарований.