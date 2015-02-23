Опасное погружение, 2015

Четверо профессиональных дайверов погружаются на глубину около 200 метров, чтобы устранить поломку трубопровода. Спустившись под воду на специальной глубоководной капсуле, герои отправляются к месту аварии. Однако происходит непредвиденное: капсула отрывается от корабля и опускается на самое дно. Вновь подняться вверх нет никакой возможности, а кислорода в тесной капсуле становится все меньше и меньше. Чтобы спасти свои жизни, дайверам предстоит сделать рискованный шаг.
Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточноафриканских вод на глубине пяти километров. Кислорода с каждым вдохом становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каждой минутой. Брошенным на произвол судьбы, им ничего не остается, кроме как попытаться спастись своими силами, полагаясь лишь на собственную храбрость и отчаянное желание выжить.
Вот только будет ли этого достаточно перед лицом суровой стихии?
странный перевод названия картины, как мне показалось)) да и само название))
ой, и фильм странный. герои все как на подбор с неуравновешенной… Читать дальше…