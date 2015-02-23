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Опасное погружение Опасное погружение
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Pressure

Опасное погружение, 2015

2015 / Великобритания
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четверо профессиональных дайверов погружаются на глубину около 200 метров, чтобы устранить поломку трубопровода. Спустившись под воду на специальной глубоководной капсуле, герои отправляются к месту аварии. Однако происходит непредвиденное: капсула отрывается от корабля и опускается на самое дно. Вновь подняться вверх нет никакой возможности, а кислорода в тесной капсуле становится все меньше и меньше. Чтобы спасти свои жизни, дайверам предстоит сделать рискованный шаг.

  • Местом для съемок фильма послужили графство Бакингемшир в Англии и округ Абердиншир в Шотландии.
  • Оператором картины выступил Ричард Мотт. Ранее он уже работал с режиссером Роном Скальпелло над фильмом “Преступник” 2012 года. 
  • Прежде чем попробовать себя в полнометражном кино, Рон Скальпелло занимался съемками клипов и телевизионных передач. “Опасное погружение” - его вторая картина. 
  • Координаты, упомянутые в фильме, на самом деле указывает на место, расположенное неподалеку от Мадагаскара. Глубина здесь составляет около 4 км.
  • Персонаж Джо Коула испытывает сильную зубную боль, когда давление в капсуле увеличивается. Однако все должно происходить с точностью до наоборот - боль может возникнуть при уменьшении давления.

Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточноафриканских вод на глубине пяти километров. Кислорода с каждым вдохом становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каждой минутой. Брошенным на произвол судьбы, им ничего не остается, кроме как попытаться спастись своими силами, полагаясь лишь на собственную храбрость и отчаянное желание выжить.

Вот только будет ли этого достаточно перед лицом суровой стихии?

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 30 апреля 2015
Премьера онлайн 4 декабря 2016
Премьера в мире 23 февраля 2015
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Люксор
Режиссер
Рон Скальпелло
Рон Скальпелло
В ролях
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Джо Коул
Джо Коул
Алан МакКенна
Дэйзи Лоу
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Фильм, который в российском прокате вышел под названием «Опасное погружение» и который в оригинале именуется лаконично и просто: Pressure («Давление»), – это вторая полнометражная работа британского режиссера Рона Скальпелло. Первой был «Преступник» 2012 года, где 20-летний пролетарий, чтобы отомстить за избиение своей беременной девушки и гибель ребенка, садился в тюрьму, куда уже отправились – за другое преступление – совершившие избиение отморозки. Исполнитель главной роли, Джо Коул,…
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_ami_ 15 октября 2015, 00:18


странный перевод названия картины, как мне показалось)) да и само название))

ой, и фильм странный. герои все как на подбор с неуравновешенной… Читать дальше…
_ami_ 15 октября 2015, 00:18
одна радость, что недолго длится✌️
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саундтрек фильма Опасное погружение
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