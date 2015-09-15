Стажер, 2015

Выйдя на пенсию, семидесятилетний вдовец Бен Уитакер понимает, что не готов сидеть дома без работы. Наткнувшись на социальную программу по трудоустройству пенсионеров, он становится стажером в интернет-магазине модной одежды. Директор компании Джулс Остин сначала скептически относится к новичку, но со временем она замечает, что старик освоился и пользуется популярностью в коллективе. В дальнейшем жизненный опыт Бена оказывается очень кстати в непростые для компании времена.