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The Intern

Стажер, 2015

2015 / США
8.0 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Выйдя на пенсию, семидесятилетний вдовец Бен Уитакер понимает, что не готов сидеть дома без работы. Наткнувшись на социальную программу по трудоустройству пенсионеров, он становится стажером в интернет-магазине модной одежды. Директор компании Джулс Остин сначала скептически относится к новичку, но со временем она замечает, что старик освоился и пользуется популярностью в коллективе. В дальнейшем жизненный опыт Бена оказывается очень кстати в непростые для компании времена. 

  • Энн Хэтэуэй уже снималась в фильме на тему индустрии моды — в 2006 году она сыграла главную роль в комедийной драме Дэвида Френкеля “Дьявол носит «Prada”, где сама играла стажерку. 
  • По сюжету фильма, Бен учился в Северо-западном колледже — том же самом колледже, в котором училась героиня Энн Хэтэуэй в “Дьявол носит Prada”.
  • В одной из сцен персонаж Роберта Де Ниро не понимает, кто такой Jay-Z. Это внутренняя шутка — отсылка к конфликту, который случился между ними в 2012 году. Рэпер пообещал актеру записать песню для кинофестиваля “Трайбека”, но не сдержал слово. 
  • Квентин Тарантино назвал этот фильм одним из своих любимых фильмов 2015 года. 
  • Дрена, приемная дочь Роберта Де Ниро, играет в фильме менеджера отеля.
  • Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй изучали китайское боевое искусство тайцзицюань под руководством Тиффани Чен, дочери мастера этого вида единоборств, Вильяма Чена. 

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию — еще не конец. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером на сайте моды под руководством Джулс Остин.

8.0 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 сентября 2015
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 15 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Нэнси Мейерс
Нэнси Мейерс
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Дрена Де Ниро
Нат Вулф
Нат Вулф
Рене Руссо
Рене Руссо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стажер 3 постера
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Стажер
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Кадры
 
Дьявол носит Prada
 
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
KalashonoK 15 октября 2015, 22:25
2 часа унылой тягомотины из розовых соплей. Такое ощущение, что Вы попали на сеанс к психоаналитику, причем психоаналитик - это Вы, а киногерои у Вас… Читать дальше…
Бо 9 октября 2015, 16:21
Зашкаливающее количество соплей, пара моментов, вызывающих улыбку- это всё, что есть от комедии, остальное - сопли на тему банальных жизненных… Читать дальше…
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1 сентября 2015 00:00
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