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Курт Кобейн: Чертов монтаж Курт Кобейн: Чертов монтаж
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Kurt Cobain: Montage of Heck

Курт Кобейн: Чертов монтаж, 2015

2015 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Документальный фильм о судьбе и творчестве рок-идола 1990-х годов Курта Кобейна, созданный режиссером Бреттом Моргеном. Картина охватывает период с момента рождения Курта в Абердине в 1967 году вплоть до его самоубийства в своем доме Сиэтле в возрасте 27 лет. Помимо кадров из хроники в ленту включены специальные интервью с Кортни Лав, Кристом Энтони Новоселичем и Трейси Марандер, а также рисунки, музыка и звуковые коллажи самого Кобейна.

  • Картина получила семь номинаций на премию “Эмми”.
  • “Чертовы монтажом” назывался один из аудиосборников Кобейна 1988 года с различными звуками, голосами, фрагментами диалогов и демоверсиями песен.
  • Изначально Бретт Морген хотел, чтобы в съемках принял участие ударник "Nirvana" Дэйв Грол, но на тот момент Грол работал над документальным фильмом "Sonic Highways".
  • В фильме мельком фигурирует прежнее название группы "Nirvana" – "Fecal Matter".
  • Премьера картины состоялась на кинофестивале “Сандэнс” в апреле 2015 года.
  • После выхода ленты была выпущена книга с кадрами из фильма, стенограммами интервью, фотографиями и рисунками Кобейна, которые не попали в саму картину.
  • При финальном монтаже картины мнение вдовы Кобейна Кортни Лав не учитывалось.

Первый официальный документальный фильм о трагической судьбе фронтмена Nirvana Курте Кобейне. Состоит из концертных записей Nirvana, самодельных видео и нескольких, ранее не издававшихся, записей. «Montage Of Heck» совмещает в себе киносъемку с актерами и анимацию.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 27 апреля 2015
Премьера в мире 24 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Бретт Морген
В ролях
Курт Кобейн
Дэйв Грол
Кортни Лав
Кортни Лав
Крист Новоселик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Курт Кобейн: Чертов монтаж 3 постера
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саундтрек фильма Курт Кобейн: Чертов монтаж
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5 июня 2015 00:00
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