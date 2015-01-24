Курт Кобейн: Чертов монтаж, 2015

Документальный фильм о судьбе и творчестве рок-идола 1990-х годов Курта Кобейна, созданный режиссером Бреттом Моргеном. Картина охватывает период с момента рождения Курта в Абердине в 1967 году вплоть до его самоубийства в своем доме Сиэтле в возрасте 27 лет. Помимо кадров из хроники в ленту включены специальные интервью с Кортни Лав, Кристом Энтони Новоселичем и Трейси Марандер, а также рисунки, музыка и звуковые коллажи самого Кобейна.