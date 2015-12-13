Замок, 2015

Как будто из небытия некий господин К. появляется в заваленной снежными сугробами, Богом забытой деревне. Вся власть в деревне принадлежит таинственному Замку, вход в который для постороннего запрещен. Местным жителям господин К. представляется землемером, которого «вызвал сам граф». Но в работе ему отказывают, в жилье тоже. Единственный человек, кто протянул ему руку помощи – буфетчица Фрида, любовница могущественного чиновника Кламма. К. пытается встретиться с Кламмом, полагая, что только так можно чего-то добиться от бездушной бюрократической машины. Но сам того не замечая, он начинает вести игру по её правилам, обрекая себя на поражение.



Франц Кафка не завершил свой роман, оборвав его буквально на полуслове. Но в фильме история землемера придет к своему логическому завершению…