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Замок, 2015

2015 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Как будто из небытия некий господин К. появляется в заваленной снежными сугробами, Богом забытой деревне. Вся власть в деревне принадлежит таинственному Замку, вход в который для постороннего запрещен. Местным жителям господин К. представляется землемером, которого «вызвал сам граф». Но в работе ему отказывают, в жилье тоже. Единственный человек, кто протянул ему руку помощи – буфетчица Фрида, любовница могущественного чиновника Кламма. К. пытается встретиться с Кламмом, полагая, что только так можно чего-то добиться от бездушной бюрократической машины. Но сам того не замечая, он начинает вести игру по её правилам, обрекая себя на поражение.

Франц Кафка не завершил свой роман, оборвав его буквально на полуслове. Но в фильме история землемера придет к своему логическому завершению…

4.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 13 декабря 2015
Премьера в мире 13 декабря 2015
Возраст 16+
Режиссер
Константин Селиверстов
В ролях
Антон Шварц
Антон Шварц
Наталья Шамина
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Лилиана Лис
Александр Анисимов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Замок 1 постер
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24 августа 2016 09:51
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