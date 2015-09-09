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Постер фильма Спасение
Постер фильма Спасение
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6.7 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Спасение

Спасение

Spasenie 18+
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О фильме

Фильм рассказывает историю сестры Анны, 25-летней католической монахини из Польши, которая получает назначение на службу в далеком Гималайском приходе. Во время путешествия к месту назначения она застревает в небольшой пригородной деревне, где ей предстоит испытать на себе чуждые ей нравы и обычаи древних тибетских поселений. 
 

  • Режиссер фильма Иван Вырыпаев вынашивал его замысел почти шесть лет: идея пришла к нему, когда он узнал, что в Тибете, в горах высотой более 4.5 тысячи метров, действительно существует католический монастырь. Совершив туда путешествие со своей женой и даже добившись аудиенции с Далай-Ламой, Вырыпаев окончательно отказался от изначальной идеи снять документальное кино и приступил к написанию сценария будущей картины. 
  • Съемки фильма проходили в высокогорном Тибете, на высоте 3.5 тысяч метров. Первую неделю съемок вся группа страдала от горной болезни, недостатка кислорода и постоянной рвоты. 
  • Исполнительница главной роли сестры Анны, дебютантка Полина Гришина, на самом деле не профессиональная актриса: ее специальность – театральный художник. Изначально эту роль должна была исполнять супруга режиссера, Каролина Грушка, но из-за забот о двухлетней дочери, которой врачи не разрешили находиться на большой высоте, она смогла исполнить лишь второстепенную роль девушки-хиппи. 
     

Молодую католическую монахиню сестру Анну из Польши отправляют служить в миссию католического прихода высоко в гималайских горах. Сестре Анне 25 лет, и половину жизни она провела в монастыре. И вот, первый раз в жизни она выезжает в другую страну, и не просто в какую-то страну, а в аутентичный край Ладакх, который является частью тибетской Индии. Приехав туда, сестра Анна оказывается в совершенно незнакомом ей мире. Она сталкивается с совсем иной культурой, с другими энергиями и абсолютно другой религией. Загадочный мир Тибета и случайные встречи в пути приносят сложные мысли и вопросы.

Спасение - трейлер с закадровым переводом
Спасение  трейлер с закадровым переводом
Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 9 сентября 2015
Дата выхода
24 сентября 2015 Россия Киностудия Горького 16+
24 сентября 2015 Беларусь
24 сентября 2015 Казахстан
24 сентября 2015 Украина
Сборы в мире $62 918
Производство Baltmedia, Киностудия имени М. Горького, Salt Studio
Другие названия
Spasenie, Le salut, Salvation, Zbawienie, Спасение
Режиссер
Иван Вырыпаев
Иван Вырыпаев
В ролях
Полина Гришина
Ангчук Фунтсог
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Диана Займойска
Иван Вырыпаев
Иван Вырыпаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Иван 9 октября 2015, 16:49
Не верю! Не соблазнится буддизмом тот, кто сознательно и критично подошел к Христианству, а в монашество идут именно такие молодые и не очень люди.… Читать дальше…
Татьяна 9 октября 2015, 16:33
Из чего делается вывод о том, что героиня соблазнилась буддизмом?
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Спасение - трейлер с закадровым переводом
Спасение Трейлер с закадровым переводом
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