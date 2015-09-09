Фильм рассказывает историю сестры Анны, 25-летней католической монахини из Польши, которая получает назначение на службу в далеком Гималайском приходе. Во время путешествия к месту назначения она застревает в небольшой пригородной деревне, где ей предстоит испытать на себе чуждые ей нравы и обычаи древних тибетских поселений.
Молодую католическую монахиню сестру Анну из Польши отправляют служить в миссию католического прихода высоко в гималайских горах. Сестре Анне 25 лет, и половину жизни она провела в монастыре. И вот, первый раз в жизни она выезжает в другую страну, и не просто в какую-то страну, а в аутентичный край Ладакх, который является частью тибетской Индии. Приехав туда, сестра Анна оказывается в совершенно незнакомом ей мире. Она сталкивается с совсем иной культурой, с другими энергиями и абсолютно другой религией. Загадочный мир Тибета и случайные встречи в пути приносят сложные мысли и вопросы.
|24 сентября 2015
|Россия
|Киностудия Горького
|16+
|24 сентября 2015
|Беларусь
|24 сентября 2015
|Казахстан
|24 сентября 2015
|Украина