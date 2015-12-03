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Находка

Nakhodka 18+
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О фильме

В центре психологической драмы «Находка» оказывается Трофим Русанов, принципиальный и несговорчивый инспектор рыбнадзора, которого в округе прозвали Каргой. Когда очередная стычка с браконьерами заканчивается потасовкой, Русанов оказывается в зимнем лесу без средств передвижения, один на один с суровой природой. На полпути к своему поселку герой находит пустую сторожку, а в ней – новорожденного малыша, брошенного матерью.

  • Для режиссера Виктора Демента «Находка» стала дебютом в большом кино.
  • Картина поставлена по мотивам одноименной повести советского писателя Владимира Тендрякова. С литературным первоисточником Виктор Демент познакомился в 2008 году, когда искал материал для дебютного фильма. Первый черновик сценария Демент написал буквально за месяц. Вместе с Дмитрием Клепацким будущий режиссер показал драфт вдове Тендрякова: Наталье Григорьевне понравилась идея ленты, и она предоставила Дементу и Клепацкому права на экранизацию. Сам же сценарий получил приз на питчинге The Talent Project Market в рамках Берлинале. 
  • Съемки по большей части проходили в Медвежьегорске, на берегу Онежского озера в Карелии при температурах до -35 градусов. По словам исполнителя главной роли Алексея Гуськова, администратору ленты приходилось вставать в пять утра, чтобы грейдером проложить путь до места съемок. А когда в декабре в Карелии не оказалось снега, кинематографистам пришлось отправиться на съемки в Финляндию.

Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, считающий себя «Законом», а окружающих людей — «сволочами и ворьем», волей обстоятельств оказывается в таежном лесу, один на один с суровой природой, за десятки километров от человеческого жилья. Случай, происшедший с ним в заснеженной тайге, круто меняет его взгляды на жизнь

Находка - трейлер
Находка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 3 декабря 2015
Дата выхода
3 декабря 2015 Россия Reflexion Films 16+
3 декабря 2015 Беларусь
3 декабря 2015 Казахстан
3 декабря 2015 Украина
16 марта 2016 Франция
Сборы в мире $10 456
Производство Production Centre D. K., Talan Film Company
Другие названия
Nakhodka, The Find, Criminel, Znalezisko, Находка
Режиссер
Виктор Демент
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Анастасия Шевелева
Владимир Шульга
Мария Сокова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
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6.5 IMDb
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Новости о фильме
3 декабря в киноцентре «Родина» состоится премьера фильма «Находка»
3 декабря в киноцентре «Родина» состоится премьера фильма «Находка» «Находка» – дебютный фильм известного теледокументалиста и театрального режиссера Виктора Демента. Главные роли исполнили Алексей Гуськов, Надежда Маркина и Анастасия Шевелева. На
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1 декабря 2015 00:00
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