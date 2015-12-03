В центре психологической драмы «Находка» оказывается Трофим Русанов, принципиальный и несговорчивый инспектор рыбнадзора, которого в округе прозвали Каргой. Когда очередная стычка с браконьерами заканчивается потасовкой, Русанов оказывается в зимнем лесу без средств передвижения, один на один с суровой природой. На полпути к своему поселку герой находит пустую сторожку, а в ней – новорожденного малыша, брошенного матерью.
Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, считающий себя «Законом», а окружающих людей — «сволочами и ворьем», волей обстоятельств оказывается в таежном лесу, один на один с суровой природой, за десятки километров от человеческого жилья. Случай, происшедший с ним в заснеженной тайге, круто меняет его взгляды на жизнь
|3 декабря 2015
|Россия
|Reflexion Films
|16+
|3 декабря 2015
|Беларусь
|3 декабря 2015
|Казахстан
|3 декабря 2015
|Украина
|16 марта 2016
|Франция