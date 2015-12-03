В центре психологической драмы «Находка» оказывается Трофим Русанов, принципиальный и несговорчивый инспектор рыбнадзора, которого в округе прозвали Каргой. Когда очередная стычка с браконьерами заканчивается потасовкой, Русанов оказывается в зимнем лесу без средств передвижения, один на один с суровой природой. На полпути к своему поселку герой находит пустую сторожку, а в ней – новорожденного малыша, брошенного матерью.