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Не видать нам Париж, как своих ушей Не видать нам Париж, как своих ушей
Киноафиша Фильмы Не видать нам Париж, как своих ушей
We'll Never Have Paris

Не видать нам Париж, как своих ушей, 2014

2014 / США
5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Куинн и Девон были парой со средней школы. Куинн работает в цветочном магазине с Келси, а Девон преподает в местном университете. Келси говорит Куинну, что любит его, и начинает с ним флиртовать. Куинн говорит Девон, что хочет сделать шаг назад в отношениях. Девушка понимает, что дело в Келси, и бросает парня. На утро Куинн хочет сделать Девон предложение, но в конце концов признается в том, что случилось с Келси и что он все еще работает с ней. Девушка злится и говорит, что им нужно время наедине, чтобы разобраться во всем. На следующий день Девон улетает в Париж...

  • Фильм стал режиссерским дебютом популярного комедийного актера из США Саймона Хелберга. Он основан на реальной помолвке Хелберга с его женой Джоселин Таун и на трудном периоде, через который они прошли, ведя трансконтинентальные отношения на расстоянии. Джоселин также стала сорежиссером и соавтором сценария к фильму. 
  • Мелани Лински, исполнившая роль Девон, и Саймон Хелберг оба играют персонажей (Роуз и Говард Воловиц) из разных шоу, созданных Чаком Лорром.
  • Съемки фильма проходили в Нью-Йорке и в Париже в июле 2013 года. 
  • Название фильма отсылает к известной фразе «У нас всегда будет Париж» из фильма «Касабланка» 1942 года. Кроме того, так называется последний сборник рассказов Рэя Брэдбери, изданный в 2009 году, за 3 года до смерти великого писателя.

Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Куин Берман, который сталкивается с кризисом среднего возраста после того, как его сотрудница признается ему в любви. Ситуация осложняется из-за того, что это произошло прямо перед тем, как Куин собрался делать предложение руки и сердца своей девушке Девон. Вскоре после этого Девон улетает в Париж, а когда Куин следует за ней, то узнает, что его девушка уже крутит роман с местным скрипачом.

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 апреля 2015
Премьера в мире 1 октября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг
В ролях
Мелани Лински
Мелани Лински
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг
Закари Куинто
Закари Куинто
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не видать нам Париж, как своих ушей 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Таня 15 октября 2015, 00:24
Отличный фильм. Люблю качественное кино с хорошим юмором и выдержанное в едином стиле. Очень тонко показано типичное женское и мужское поведение,… Читать дальше…
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