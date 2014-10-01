Не видать нам Париж, как своих ушей, 2014

Куинн и Девон были парой со средней школы. Куинн работает в цветочном магазине с Келси, а Девон преподает в местном университете. Келси говорит Куинну, что любит его, и начинает с ним флиртовать. Куинн говорит Девон, что хочет сделать шаг назад в отношениях. Девушка понимает, что дело в Келси, и бросает парня. На утро Куинн хочет сделать Девон предложение, но в конце концов признается в том, что случилось с Келси и что он все еще работает с ней. Девушка злится и говорит, что им нужно время наедине, чтобы разобраться во всем. На следующий день Девон улетает в Париж...