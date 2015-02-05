Барашек Шон, 2015

Устав от работы на ферме, барашек Шон вовлекает свое стадо и собаку-пастуха Битцера в свой «план временного побега» после неожиданной аварии. К сожалению, в вскоре их фермеру диагностируют амнезия, которая, возможно, может навсегда изменить их нормальную жизнь на ферме, и команда разрабатывает новый план, чтобы вернуть фермеру память и вернуться на ферму. Но в их план вмешивается работник службы контроля за животными, коварный злодей по имени Трампер...