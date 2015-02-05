Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Барашек Шон Барашек Шон
Киноафиша Фильмы Барашек Шон
Shaun the Sheep

Барашек Шон, 2015

2015 / Великобритания / Франция
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Устав от работы на ферме, барашек Шон вовлекает свое стадо и собаку-пастуха Битцера в свой «план временного побега» после неожиданной аварии. К сожалению, в вскоре их фермеру диагностируют амнезия, которая, возможно, может навсегда изменить их нормальную жизнь на ферме, и команда разрабатывает новый план, чтобы вернуть фермеру память и вернуться на ферму. Но в их план вмешивается работник службы контроля за животными, коварный злодей по имени Трампер...

  • Над мультфильмом работали двадцать аниматоров, каждый из которых изготавливал по две секунды метража в день.
  • Человек, фотографирующий птиц у пруда, – это исполнительный продюсер Ник Парк.
  • Сюжет фильма рассказан визуально и не содержит абсолютно никаких диалогов, кроме звуковых эффектов голосов животных.
  • Ресторан, в котором овцы пытаются слиться с другими посетителями, называется Le Chou Brûlé, что означает «Жженая капуста».
  • В пост-титрах отвлеченный петух играет на своем телефоне в игру. Звуковые эффекты для этой игры взяты из мобильной игры Sheep Stack, созданной на студии Aardman Animations.
  • В эпизоде, когда овца идет по коридору в здании Контроля за животными, можно увидеть кошку, пародирующую доктора Ганнибала Лектера, с конусом, напоминающим маску Ганнибала, и издающую «хлюпающий» звук, который Ганнибал издает в фильме «Молчание ягнят». 

Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в Большой Город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в Большой Город, где их ждет самое весёлое и эпическое приключение всей жизни.

6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 апреля 2015
Премьера в мире 5 февраля 2015
Возраст 0+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Марк Бертон
В ролях
Энди Найман
Энди Найман
Ник Парк
Ник Парк
Джастин Флетчер
Джон Шпаркс
Стэнли Унвин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Молодые хулиганы (2018)
0
Дикие предки
Дикие предки (2018)
4.5333333
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение (2016)
7
Лесная братва
Лесная братва (2006)
7.5757575
Сезон охоты
Сезон охоты (2006)
7.516129
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Полнометражные мультфильмы про животных Полнометражные мультфильмы про животных
Мультфильмы для самых маленьких Мультфильмы для самых маленьких
Постер мультфильма Барашек Шон 12 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Барашек Шон смотреть онлайн

Барашек Шон
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Дикие предки
 
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение
 
Лесная братва
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Оорртьь 16 октября 2015, 22:12
Читать дальше…
поп 15 октября 2015, 22:27
Отзывы Написать
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Барашек Шон
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Номинанты на "Оскар - 2016" В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 88-ую ежегодную премию Оскар. Церемония состоится 28 февраля в традиционном для этой премии месте – кинотеатре Кодак. Ведущим шоу станет комик Крис Рок,
Написать
14 января 2016 00:00
Мультфильмы, претендующие на «Оскар 2016» Ежегодно самая престижная премия в мире киноиндустрии «Оскар» вручается также и лучшим анимационным проектам года. Неизменно в список номинантов попадают мультфильмы студии Pixar, и этот
Написать
9 ноября 2015 00:00
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер 1
Дублированный трейлер 1
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши