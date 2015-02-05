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Пока еще жива, 2013

2013 / Россия
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О фильме
Жестоко отомстив за убийство мужа, Полина бежит в Одессу, где надеется скрыться от своих безжалостных врагов. Случайное знакомство с молодым и обаятельным Глебом начинает перерастать в нечто большее, чем просто симпатия. Но у мафии длинные руки, и в южный город прибывают авторитеты, чтобы «закрыть тему» — так Полина невольно становится поводом для «разборок» за передел сфер влияния. Чтобы остановить эту бесконечную криминальную сагу, Полина вынуждена из жертвы превратиться в охотника на «дона» и втягивает в эту опасную игру своих новых и, как выясняется, «непростых» знакомых…
мало голосов Оцените
9 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 февраля 2015
Премьера в мире 5 февраля 2015
Возраст 18+
Прокатчик DreamTeam
Режиссер
Александр Атанесян
В ролях
Евгения Трофимова
Александр Асташенок
Андрей Панин
Андрей Панин
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Александр Атанесян
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пока еще жива 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
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