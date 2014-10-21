Демоны Деборы Логан, 2014

После долгих поисков студентка медицинского факультета Миа Медина наконец-то находит идеальный объект для своей докторской диссертации и документального фильма о больных синдромом Альцгеймера. Следующие несколько месяцев камеры ее коллег-кинематографистов должны будут записывать повседневную жизнь престарелой Деборы Логан, страдающей от стремительно развивающейся болезни, и ее дочери Сары, ухаживающей за матерью. С течением времени в доме Деборы начинают происходить странные происшествия, которые не согласуются с какими-либо данными о болезни Альцгеймера. Для Мии и Сары становится очевидно: есть что-то помимо болезни Альцгеймера, что взяло под контроль жизнь Деборы.