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Демоны Деборы Логан Демоны Деборы Логан
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The Taking

Демоны Деборы Логан, 2014

2014 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

После долгих поисков студентка медицинского факультета Миа Медина наконец-то находит идеальный объект для своей докторской диссертации и документального фильма о больных синдромом Альцгеймера. Следующие несколько месяцев камеры ее коллег-кинематографистов должны будут записывать повседневную жизнь престарелой Деборы Логан, страдающей от стремительно развивающейся болезни, и ее дочери Сары, ухаживающей за матерью. С течением времени в доме Деборы начинают происходить странные происшествия, которые не согласуются с какими-либо данными о болезни Альцгеймера. Для Мии и Сары становится очевидно: есть что-то помимо болезни Альцгеймера, что взяло под контроль жизнь Деборы.

  • Фильм создавался при поддержке кинокомпании знаменитого режиссера Брайана Сингера Bad Hat Harry Productions.
  • На момент съемок фильма актрисе Джил Ларсон, известной прежде всего по телесериалу “Все мои дети”, исполнилось 67 лет. Для Ларсон Дебора Логан стала дебютной главной ролью в полнометражной картине.
  • Над спецэффектами к фильму работал давний друг и коллега режиссера Адама Робителя Винсент Гуастини.
  • По сюжету действие фильма разворачивается в штате Вирджиния. Съемки же фильма прошли в Северной Каролине, США.

То, что начиналось как трогательный документальный фильм о том, как у Деборы Логан начала развиваться и прогрессировать неизлечимая болезнь, и как ее дочь борется за нее, в результате превратилось в сущий кошмар. Никто не подозревал, что за болезнью Деборы скрывается куда большее зло…

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 29 апреля 2015
Премьера в мире 21 октября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Адам Робител
Адам Робител
В ролях
Джилл Ларсон
Энн Рэмси
Райан Кутрона
Энн Нахабидиан
Бретт Джентиле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Демоны Деборы Логан 5 постеров
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11 февраля 2015 00:00
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