Арвентур, 2015

Дилогия о воображаемой стране Арвентур, в которую чудесным образом попадают герои фильма. Первая часть «Фанданго». Действие происходит в Петербурге голодной зимой 1921 года. В центре истории — юноша, который благодаря своим духовным устремлениям, попадает в прекрасный ирреальный мир. Вторая часть «Тайна морского пейзажа». Император, выросший на картинах Художника, обнаруживает, что реальный мир его царства не гармоничен. Он не может принять грязь и ужас грубой действительности, так как чары Художника отвратили его от всего, чем он владеет, и заставили желать того, что у него никогда не будет.