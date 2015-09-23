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Арвентур Арвентур
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Арвентур, 2015

2015 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм разделен на две истории, объединенные нежеланием героев принимать сухой мир вокруг них. Герой первой истории, юноша из послереволюционного Петербурга, отправляется на улицу в тридцатиградусный мороз, чтобы купить картину для своего друга, но пути он попадает в таинственный водоворот времени. Действие второй части происходит в Древнем Китае, где придворный художник, обвиненный самим императором в излишней красивости картин, приговорен к лишению рук и ослеплению, чтобы не порочить реальность своим искусством… 

  • Название фильма позаимствовано из одноименного рассказа Александра Грина, как и сама концепция волшебной страны, которая дарит покой отчаявшимся людям. 
  • Фильм представляет собой уникальное сочетание кинематографа и анимации, наложенной поверх цифрового изображения на компьютере, причем нарисованные части делались режиссером Ириной Евтеевой вручную.
  • Это первая работа Евтеевой в форме полного метра: раньше трудности ручной работы с кинопленкой не позволяли ей работать с длительными сюжетами, поскольку обработка изображения занимала бы долгие годы, однако цифровой формат и компьютерная анимация позволили ей закончить эту картину всего за несколько лет. 

Дилогия о воображаемой стране Арвентур, в которую чудесным образом попадают герои фильма. Первая часть «Фанданго». Действие происходит в Петербурге голодной зимой 1921 года. В центре истории — юноша, который благодаря своим духовным устремлениям, попадает в прекрасный ирреальный мир. Вторая часть «Тайна морского пейзажа». Император, выросший на картинах Художника, обнаруживает, что реальный мир его царства не гармоничен. Он не может принять грязь и ужас грубой действительности, так как чары Художника отвратили его от всего, чем он владеет, и заставили желать того, что у него никогда не будет.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 сентября 2015
Премьера в мире 23 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Ирина Евтеева
В ролях
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Валентин Цзин
Ян Нэм
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Арвентур 2 постера
ММКФ Специальный приз жюри
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Арвентур
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Арвентур» 18 ноября в культурном центре «АРТ-ВОКЗАЛ», расположенном в торговом центре «Экополис», пройдёт показ фильма «Арвентур», а также творческая с встреча с режиссёром
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18 ноября 2016 00:36
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