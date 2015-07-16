Пиксели, 2015

Наша рецензия

Тетрис атакует Уже по трейлеру было понятно, что комедия Криса Коламбуса, мягко говоря, ожидается бредовая. Но зачастую даже трейлеры бывают обманчивы, а потому, душу киномана грела надежда, что весь сеанс придется хохотать над шутками весельчака и балагура Адама Сэндлера. Увы, надежда оказалась призрачной, ибо любителям комедии в этот раз не повезло: фильм оказался забавным, но далеко не смешным. Итак, начнем по порядку! Режиссер: Конечно же, имя главного режиссера невольно вызывает…