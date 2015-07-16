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Пиксели, 2015

2015 / США
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19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фантастическая комедия об инопланетном вторжении от режиссера Криса Коламбуса (“Один дома”, “Гарри Поттер и философский камень”). Неверно истолковав видеозапись аркадных игр как угрозу, пришельцы решают захватить Землю в виде персонажей классических видеоигр 1980-х годов. Остановить инопланетян обычными средствами оказывается невозможным, поэтому в межгалактический бой предстоит вступить необычным солдатам – профессиональным геймерам.

  • Общая высота декорации из компьютерной игры Donkey Kong составила более 20 метров.
  • Для съемок фильма создатели нашли и отремонтировали более ста игровых автоматов.
  • Полученные Сэмом 3 333 360 очков в “Pac-Man” – это количество, получаемое при идеальном прохождении игры.
  • На роль Вайолет ван Паттен приглашали Дженнифер Энистон, но актриса отказалась от участия в проекте.
  • Фамилия героя Джоша Гада “Ламонсофф” часто фигурирует в картинах с Адамом Сэндлером и представляет собой отсылку к реальному человеку – Эрику Ламонсоффу, некогда соседу Сэндлера по комнате в колледже.
  • Крис Коламбус рассказал, что персонаж президента Купер был частично списан с губернатора Нью-Джерси Криса Кристи.
  • Съемки фильма заняли три месяца и проходили в Канаде.
  • Трехмерные кубики, фигурирующие в фильме, на самом деле являются вокселями, а не пикселями.

Пришельцы из космоса по ошибке трактуют тематику космических компьютерных игр как объявление им войны и атакуют Землю, используя видеоигры 80-х в качестве моделей для разнообразных стратегий вторжения. Президент страны обращается за помощью к другу детства, чемпиону тех лет по игре в автоматы Сэму Бреннеру. Тот собирает команду игроков, специалистов по аркадам, чтобы сообща одолеть пришельцев и спасти планету..

5.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 июля 2015
Премьера в мире 16 июля 2015
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Крис Коламбус
Крис Коламбус
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Джош Гад
Джош Гад
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пиксели 8 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Тетрис атакует Уже по трейлеру было понятно, что комедия Криса Коламбуса, мягко говоря, ожидается бредовая. Но зачастую даже трейлеры бывают обманчивы, а потому, душу киномана грела надежда, что весь сеанс придется хохотать над шутками весельчака и балагура Адама Сэндлера. Увы, надежда оказалась призрачной, ибо любителям комедии в этот раз не повезло: фильм оказался забавным, но далеко не смешным. Итак, начнем по порядку! Режиссер: Конечно же, имя главного режиссера невольно вызывает…
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АЛЕКСАНДРА 10 октября 2015, 16:18
фильм на 3, немного затянутый, много лишней лирики, короче было скучновато...
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