Пиксели, 2015

Фантастическая комедия об инопланетном вторжении от режиссера Криса Коламбуса (“Один дома”, “Гарри Поттер и философский камень”). Неверно истолковав видеозапись аркадных игр как угрозу, пришельцы решают захватить Землю в виде персонажей классических видеоигр 1980-х годов. Остановить инопланетян обычными средствами оказывается невозможным, поэтому в межгалактический бой предстоит вступить необычным солдатам – профессиональным геймерам.
Пришельцы из космоса по ошибке трактуют тематику космических компьютерных игр как объявление им войны и атакуют Землю, используя видеоигры 80-х в качестве моделей для разнообразных стратегий вторжения. Президент страны обращается за помощью к другу детства, чемпиону тех лет по игре в автоматы Сэму Бреннеру. Тот собирает команду игроков, специалистов по аркадам, чтобы сообща одолеть пришельцев и спасти планету..