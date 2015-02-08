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Рыцарь кубков Рыцарь кубков
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Knight of Cups

Рыцарь кубков, 2015

2015 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рик – успешный сценарист, живущий в Лос-Анджелесе. Пустоту и горечь своей жизни он пытается закрыть постоянными светскими раутами, дорогими вещами и красивыми женщинами. Уничтоженный смертью одного своего брата и страшной жизнью второго другого, он находит легкое утешение в богемном образе жизни, однако вскоре и это перестает удовлетворять героя. Только Изабель, не похожая на других женщин Рика, может помочь ему наконец найти правильный путь. 

  • Название фильма, как и название каждого из восьми эпизодов, на которые он разделен, отсылает к картам Таро. 
  • Хотя режиссер Терренс Малик написал сценарий к фильму, актеры ничего не знали о его содержании. Во время съемок Малик использовал метод, который он называет «торпедированием», когда персонаж попадает в сцену без предварительного знания других персонажей, и всей площадке приходится импровизировать.
  • Закадровый голос персонажей, один из излюбленных приемов Малика, на этот раз был записан не только в студии звукозаписи но и в нетрадиционных местах, например, в фургоне или на обочине дороги. 
  • Во время съемок Кристиан Бэйл считал Терезу Палмер стриптизершей. Только через неделю после их окончания он внезапно увидел рекламный щит с ее лицом и понял, что на самом деле она актриса.

История о человеке, ищущем любовь и истину.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 8 февраля 2015
Премьера в мире 8 февраля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Терренс Малик
Терренс Малик
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Натали Портман
Натали Портман
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Изабель Лукас
Изабель Лукас
Все актеры и съемочная группа
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Рыцарь кубков
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 24 октября 2015, 01:40
Возможно последний фильм, наверное самого поэтичного философа режиссера в его жизни... Надеюсь конечно не последний..



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