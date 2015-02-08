Рыцарь кубков, 2015

Рик – успешный сценарист, живущий в Лос-Анджелесе. Пустоту и горечь своей жизни он пытается закрыть постоянными светскими раутами, дорогими вещами и красивыми женщинами. Уничтоженный смертью одного своего брата и страшной жизнью второго другого, он находит легкое утешение в богемном образе жизни, однако вскоре и это перестает удовлетворять героя. Только Изабель, не похожая на других женщин Рика, может помочь ему наконец найти правильный путь.