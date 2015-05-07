Идеальный голос 2, 2015

The Barden Bellas замахнулись на международный конкурс пения а капелла. Американские группы еще не выигрывали его…
Green Bay Packers на самом деле поют самостоятельно. Их лайнмен Дэвид Бахтиари связался в твиттере с режиссером Элизабет Бэнкс и сообщил, что его команде чрезвычайно понравилась первая часть франшизы, и она хотела бы появиться в ее продолжении.
В съемках участвовали настоящие группы а капелла, в том числе Pentatonix (победители 3-го сезона The Sing-Off) и Penn Masala (которые выпустили 8 альбомов и спели для президента Обамы).
Не считая пения, Лилли говорит только пять раз за весь фильм.
Бен Платт (Бенджи) взял перерыв в работе над «Книгой мормона» на Бродвее, чтобы снять этот фильм. Там он восемь раз в неделю играл главного героя мюзикла, старейшину Каннингема.
Ребел Уилсон публично заявила, что она хотела, чтобы Деми Ловато сыграла в фильме и предложила ей роль, но та предпочла сосредоточиться на своей музыке и туре.
Певческий дебют актрисы Хейли Стейнфелд.
44-й президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама появляются в начале фильма. Кадры с ними были отредактированы с 36-го ежегодного приема по случаю вручения награды Кеннеди-центра, который проходил в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне 8 декабря 2013 года.
Группа «The Bellas» решает принять участие в международном соревновании, в котором еще ни разу не выигрывала американская команда.