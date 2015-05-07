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Идеальный голос 2, 2015

2015 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

The Barden Bellas замахнулись на международный конкурс пения а капелла. Американские группы еще не выигрывали его…

  • Green Bay Packers на самом деле поют самостоятельно. Их лайнмен Дэвид Бахтиари связался в твиттере с режиссером Элизабет Бэнкс и сообщил, что его команде чрезвычайно понравилась первая часть франшизы, и она хотела бы появиться в ее продолжении.
  • В съемках участвовали настоящие группы а капелла, в том числе Pentatonix (победители 3-го сезона The Sing-Off) и Penn Masala (которые выпустили 8 альбомов и спели для президента Обамы).
  • Не считая пения, Лилли говорит только пять раз за весь фильм.
  • Бен Платт (Бенджи) взял перерыв в работе над «Книгой мормона» на Бродвее, чтобы снять этот фильм. Там он восемь раз в неделю играл главного героя мюзикла, старейшину Каннингема.
  • Ребел Уилсон публично заявила, что она хотела, чтобы Деми Ловато сыграла в фильме и предложила ей роль, но та предпочла сосредоточиться на своей музыке и туре.
  • Певческий дебют актрисы Хейли Стейнфелд. 
  • 44-й президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама появляются в начале фильма. Кадры с ними были отредактированы с 36-го ежегодного приема по случаю вручения награды Кеннеди-центра, который проходил в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне 8 декабря 2013 года. 

Группа «The Bellas» решает принять участие в международном соревновании, в котором еще ни разу не выигрывала американская команда.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 мая 2015
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 7 мая 2015
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
В ролях
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Кэти Сагал
Кэти Сагал
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Все актеры и съемочная группа
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MTV Movie & TV Awards Лучший поцелуй
MTV Movie & TV Awards Лучший актерский ансамбль
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Идеальный голос 2
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Юрий 13 октября 2015, 22:29
Очень классный фильм! Смешной, легкий, музыкальный) А поют там просто офигенно! Все таки русским еще очень далеко до запада в плане музыки. После таких песен русскую эстраду слушать невозможно.
*** 15 октября 2015, 00:18
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10 голосов
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