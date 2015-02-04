Восхождение Юпитер, 2014

Звезды предрекли девушке с необычным именем Юпитер великое будущее. Но ее реальность сурова. Каждый день она просыпается лишь для того, чтобы отмывать чужие квартиры. Девушка мечтает о большем, и однажды на ее пути встречается Кейн. Инопланетный наемник раскрывает ей истинное предназначение. Комбинация генов Юпитер сделала ее наследницей планеты Земля. И, если она не сможет утвердить свои права, погибнет все человечество.
Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки предсказывали, что девочке предстоят великие свершения. Юпитер выросла и каждый день видит во сне звезды, но просыпается в жесткой реальности, где она работает уборщицей и моет туалеты. Личная жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока девушка не встречает Кейна. Кейн, бывший военный охотник, прибывает на Землю, чтобы отыскать Юпитер и раскрыть девушке ее истинное предназначение. Благодаря своим генетическим особенностям Юпитер становится претенденткой невероятного наследия, способного изменить равновесие во Вселенной.