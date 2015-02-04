Восхождение Юпитер, 2014

Звезды предрекли девушке с необычным именем Юпитер великое будущее. Но ее реальность сурова. Каждый день она просыпается лишь для того, чтобы отмывать чужие квартиры. Девушка мечтает о большем, и однажды на ее пути встречается Кейн. Инопланетный наемник раскрывает ей истинное предназначение. Комбинация генов Юпитер сделала ее наследницей планеты Земля. И, если она не сможет утвердить свои права, погибнет все человечество.