Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Восхождение Юпитер Восхождение Юпитер
Киноафиша Фильмы Восхождение Юпитер
Jupiter Ascending

Восхождение Юпитер, 2014

2014 / США
5.2 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Звезды предрекли девушке с необычным именем Юпитер великое будущее. Но ее реальность сурова. Каждый день она просыпается лишь для того, чтобы отмывать чужие квартиры. Девушка мечтает о большем, и однажды на ее пути встречается Кейн. Инопланетный наемник раскрывает ей истинное предназначение. Комбинация генов Юпитер сделала ее наследницей планеты Земля. И, если она не сможет утвердить свои права, погибнет все человечество.

  •  
  • При съемках использовали установку из 6 камер, установленную на вертолете, которая охватывала 180 градусов пространства.
  • Самая сложная сцена картины – погоня в Чикаго. Мила Кунис и Ченнинг Татум работали над ней каждый день на протяжении полугода. Это самый длинный эпизод в ленте, и при этом самый сложный с технической точки зрения.
  • В день, когда фильм вышел на экраны, Юпитер находился в самой близкой точке к Земле, и его половина полностью освещалась Солнцем.
  • Во время съемок Ченнинг Татум носил приспособление, изменяющее форму нижней челюсти. Оно не давало ему полностью закрыть рот и нормально говорить.
  • При создании внешнего вида инопланетных городов дизайнеры ориентировались на европейскую культуру, в том числе на готическое искусство.
     

Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки предсказывали, что девочке предстоят великие свершения. Юпитер выросла и каждый день видит во сне звезды, но просыпается в жесткой реальности, где она работает уборщицей и моет туалеты. Личная жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока девушка не встречает Кейна. Кейн, бывший военный охотник, прибывает на Землю, чтобы отыскать Юпитер и раскрыть девушке ее истинное предназначение. Благодаря своим генетическим особенностям Юпитер становится претенденткой невероятного наследия, способного изменить равновесие во Вселенной.

5.2 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 23 февраля 2015
Премьера онлайн 23 ноября 2021
Премьера в мире 4 февраля 2015
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Лилли (Энди) Вачовски
Лилли (Энди) Вачовски
В ролях
Мила Кунис
Мила Кунис
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Шон Бин
Шон Бин
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Игра Эндера
Игра Эндера (2013)
7.875
Облачный атлас
Облачный атлас (2012)
7.721519
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение (2021)
5.683908
Матрица: Перезагрузка
Матрица: Перезагрузка (2003)
7.428571
Матрица: Революция
Матрица: Революция (2003)
6.631579
Матрица
Матрица (1999)
8.623529
Спиди-гонщик
Спиди-гонщик (2008)
6.6896553
Миссия невыполнима 8
Миссия невыполнима 8 (2023)
0
G.I. Joe: Бросок кобры 2
G.I. Joe: Бросок кобры 2 (2012)
6.681818
Солдаты удачи
Солдаты удачи (2011)
5.9
Смертельная гонка: Франкенштейн жив
Смертельная гонка: Франкенштейн жив (2010)
6.8
Бросок Кобры
Бросок Кобры (2009)
7.534483
Фильм находится в подборках
Фильмы про инопланетян, похожих на людей Фильмы про инопланетян, похожих на людей
Фильмы про избранных Фильмы про избранных
Фильмы про пришельцев Фильмы про пришельцев
Фильмы про космос Фильмы про космос
Постер фильма Восхождение Юпитер 14 постеров
Золотая малина Худшая мужская роль второго плана
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Очевидец 24 октября 2015, 01:40
Как бы сюжет, как бы игра актёров, как бы зрелищность и в итоге как бы фильм. Это новое достижение в технологии производства массовой продукции -… Читать дальше…
Toporock 24 октября 2015, 01:40
Цитата (eremeev, 09/02/2015 - 03:06:22):Экшн-сцены чаще всего сильно затянуты, особенно уже в первые полчаса с разносом Чикаго - выть хочется от… Читать дальше…
Отзывы Написать
41 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Восхождение Юпитер
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Терминатор», «Звездные войны» и «Марсианин» поборются за «Оскар» за лучшие спецэффекты Сезон церемоний вручения кинонаград в Голливуде все ближе, и американская Киноакадемия постепенно публикует все новые списки номинантов на «Оскар». В 2016 году в номинации «Лучшие
Написать
8 декабря 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
трейлер 4
Трейлер 4
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши