На линии огня, 2016

Драматическая киноистория Дэвида Хэкла рассказывает об одной из самых опасных профессий на планете. В центре сюжета оказывается команда опытных электромонтажников, знающих свое дело на зубок. Правда, даже самые профессиональные специалисты могут оказаться в ловушке, если против них восстает всесильная природа. Это было обычное дождливое утро, когда жизнь шла своим чередом и не было ни малейшего намека на назревающую катастрофу. Но ближе к обеду обстоятельства круто изменились – непредсказуемый ураган серьезно повредил линию электропередач и оставил крупную жилую территорию без света. Теперь бесстрашной команде придется вести смертоносную схватку с разбушевавшейся стихией, находясь высоко над землей и имея дело с тысячевольтным напряжением.
Примерно через два года после премьеры «Жизни на грани» легендарная кинозвезда Джон Траволта, а также канадский актер Девон Сава снова встретились на съемочной площадке, чтобы сыграть ведущие роли в криминально-психологической киноленте Фреда Дерста под названием «Фанат».
Расположенное на вершине холма кафе, в котором работает героиня по имени Бейли, встречается в предыдущей художественной полнометражке кинорежиссера Дэвида Хэкла. Речь идет о захватывающем боевике «В лабиринте Гризли».
В конце кинематографической картины оставлена ссылка на организацию «Fallen Linemen Organization». Ее деятельность сконцентрирована на хранении памяти о героически погибших или серьезно покалеченных электромонтажниках, а также на помощи и поддержке семьям пострадавших. Организация старается привлечь общественное внимание к этому тяжелому и крайне опасному труду. Освещает главную проблему в данной профессиональной сфере – безопасность.
А теперь немного о фактических неточностях. Например, та сцена, когда электроэнергия пропадает в больничном корпусе. Согласно сюжету, буквально за секунду свет исчезает и активизируется генератор. В реальной ситуации для включения запасного генератора потребовалось бы не менее четырех и не более семи секунд. Кстати, подобная заминка едва ли напугала бы медицинских работников, которые привыкли к подобным форс-мажорам.
Сцена драки, которая происходит в баре, снята в функционирующем кантри-заведении. Этот бар находится на территории Британской Колумбии в районе Лэнгли.
Оригинальное название киноленты переводится как «На линии огня». Существует кинолента 1993 года немецкого режиссера Вольфганга Петерсена с аналогичным названием.
Художественная кинокартина Хэкла вобрала в себя сразу несколько жанровых направлений. Это качественная драма, триллер и фильм-катастрофа одновременно.
Команда электромонтажников, занятых на опасной работе, борется за то, чтобы удержать любимых женщин, пока не вступают в новую борьбу — уже за собственную жизнь — с неистовыми силами природы.