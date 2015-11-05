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На линии огня На линии огня
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Life on the Line

На линии огня, 2016

2016 / США
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драматическая киноистория Дэвида Хэкла рассказывает об одной из самых опасных профессий на планете. В центре сюжета оказывается команда опытных электромонтажников, знающих свое дело на зубок. Правда, даже самые профессиональные специалисты могут оказаться в ловушке, если против них восстает всесильная природа. Это было обычное дождливое утро, когда жизнь шла своим чередом и не было ни малейшего намека на назревающую катастрофу. Но ближе к обеду обстоятельства круто изменились – непредсказуемый ураган серьезно повредил линию электропередач и оставил крупную жилую территорию без света. Теперь бесстрашной команде придется вести смертоносную схватку с разбушевавшейся стихией, находясь высоко над землей и имея дело с тысячевольтным напряжением.

Примерно через два года после премьеры «Жизни на грани» легендарная кинозвезда Джон Траволта, а также канадский актер Девон Сава снова встретились на съемочной площадке, чтобы сыграть ведущие роли в криминально-психологической киноленте Фреда Дерста под названием «Фанат».

Расположенное на вершине холма кафе, в котором работает героиня по имени Бейли, встречается в предыдущей художественной полнометражке кинорежиссера Дэвида Хэкла. Речь идет о захватывающем боевике «В лабиринте Гризли».

В конце кинематографической картины оставлена ссылка на организацию «Fallen Linemen Organization». Ее деятельность сконцентрирована на хранении памяти о героически погибших или серьезно покалеченных электромонтажниках, а также на помощи и поддержке семьям пострадавших. Организация старается привлечь общественное внимание к этому тяжелому и крайне опасному труду. Освещает главную проблему в данной профессиональной сфере – безопасность.

А теперь немного о фактических неточностях. Например, та сцена, когда электроэнергия пропадает в больничном корпусе. Согласно сюжету, буквально за секунду свет исчезает и активизируется генератор. В реальной ситуации для включения запасного генератора потребовалось бы не менее четырех и не более семи секунд. Кстати, подобная заминка едва ли напугала бы медицинских работников, которые привыкли к подобным форс-мажорам.

Сцена драки, которая происходит в баре, снята в функционирующем кантри-заведении. Этот бар находится на территории Британской Колумбии в районе Лэнгли.

Оригинальное название киноленты переводится как «На линии огня». Существует кинолента 1993 года немецкого режиссера Вольфганга Петерсена с аналогичным названием.

Художественная кинокартина Хэкла вобрала в себя сразу несколько жанровых направлений. Это качественная драма, триллер и фильм-катастрофа одновременно.

Команда электромонтажников, занятых на опасной работе, борется за то, чтобы удержать любимых женщин, пока не вступают в новую борьбу — уже за собственную жизнь — с неистовыми силами природы.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 ноября 2015
Премьера онлайн 18 ноября 2016
Премьера в мире 5 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Хэкл
Дэвид Хэкл
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Девон Сава
Девон Сава
Джули Бенц
Джули Бенц
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На линии огня 4 постера
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На линии огня
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