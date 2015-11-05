На линии огня, 2016

Примерно через два года после премьеры «Жизни на грани» легендарная кинозвезда Джон Траволта, а также канадский актер Девон Сава снова встретились на съемочной площадке, чтобы сыграть ведущие роли в криминально-психологической киноленте Фреда Дерста под названием «Фанат».

Расположенное на вершине холма кафе, в котором работает героиня по имени Бейли, встречается в предыдущей художественной полнометражке кинорежиссера Дэвида Хэкла. Речь идет о захватывающем боевике «В лабиринте Гризли».

В конце кинематографической картины оставлена ссылка на организацию «Fallen Linemen Organization». Ее деятельность сконцентрирована на хранении памяти о героически погибших или серьезно покалеченных электромонтажниках, а также на помощи и поддержке семьям пострадавших. Организация старается привлечь общественное внимание к этому тяжелому и крайне опасному труду. Освещает главную проблему в данной профессиональной сфере – безопасность.

А теперь немного о фактических неточностях. Например, та сцена, когда электроэнергия пропадает в больничном корпусе. Согласно сюжету, буквально за секунду свет исчезает и активизируется генератор. В реальной ситуации для включения запасного генератора потребовалось бы не менее четырех и не более семи секунд. Кстати, подобная заминка едва ли напугала бы медицинских работников, которые привыкли к подобным форс-мажорам.

Сцена драки, которая происходит в баре, снята в функционирующем кантри-заведении. Этот бар находится на территории Британской Колумбии в районе Лэнгли.

Оригинальное название киноленты переводится как «На линии огня». Существует кинолента 1993 года немецкого режиссера Вольфганга Петерсена с аналогичным названием.

Художественная кинокартина Хэкла вобрала в себя сразу несколько жанровых направлений. Это качественная драма, триллер и фильм-катастрофа одновременно.