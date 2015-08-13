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Агенты А.Н.К.Л. Агенты А.Н.К.Л.
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The Man from U.N.C.L.E.

Агенты А.Н.К.Л., 2015

2015 / США
7.8 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в 60-х годах XX века, в разгар Холодной войны. Враждующим между собой агентам Наполеону Соло из ЦРУ и Илье Курякину из КГБ придется на время забыть о противостоянии и объединиться, чтобы остановить международную преступную организацию и предотвратить ядерную катастрофу.

  • Арми Хаммер был единственным актером каста, кто перед съемками для подготовки к роли пересматривал оригинальных “Агентов А.Н.К.Л.” 1964 года.
  • На роль Наполеона Соло пробовался Том Круз, но в итоге актер предпочел сосредоточиться на фильме “Миссия невыполнима: Племя изгоев” (2015).
  • Наполеон Соло являлся персонажем романа Яна Флеминга “Голдфингер” (1959), и создатель Джеймса Бонда принимал участие в постановке оригинального сериала 1964 года.
  • Костюмы, которые носит Наполеон Соло, были созданы известным британским портным Тимоти Эверестом, который также работал над бондианой и франшизой “Миссия невыполнима”.
  • Первый фильм Гая Ричи, в котором в камео появляется Дэвид Бэкхем. Два года спустя он появится в фильме Ричи “Меч короля Артура” (2017).
  • Когда режиссером проекта еще значился Стивен Содерберг, на роль Наполеона Соло был утвержден Джордж Клуни. Актер выбыл из проекта в августе 2011 года из-за проблем со здоровьем.

Наполеон Соло — агент ЦРУ, на счету которого огромное количество успешно проведенных операций. Он считается одним из лучших секретных агентов во всем мире, и с ним может сравниться только один человек — самый молодой и перспективный агент КГБ, Илья Курякин. Их противостояние переросло в настоящую войну, в которой никто не собирается уступать. Однако обстоятельства складываются так, что непримиримые враги вынуждены стать напарниками. Это происходит после того как спецслужбы двух стран обнаруживают международную преступную организацию, которой удалось создать ядерную бомбу…

7.8 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 13 августа 2015
Премьера онлайн 23 ноября 2021
Премьера в мире 13 августа 2015
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Все актеры и съемочная группа
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Встретились как-то американец и русский… …и как начали они преступные организации останавливать, дочку исчезнувшего немецкого ученого спасать, на ретроавтомобилях гонки устраивать, друг перед другом красоваться и силами меряться. Одним словом, они делали все, для того, чтобы недавно стартовавший фильм «Агенты А.Н.К.Л» Гая Ричи, на счету которого такие известные картины как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Шерлок Холмс» и т.д., вызвал всеобщую симпатию. Надо признать, у…
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кети 10 октября 2015, 16:16
Фильм на все 100!!Пойду ещё раз!!! Легкое ,красивое кино!Радует глаз все-красивейшие панорамные съемки юга Италии,продуман каждый костюм и каждый… Читать дальше…
Ольга Шнейдер 11 июля 2019, 19:24
Очень напоминает Бондиану времен Шона Коннери. Похвально, что агент КГБ не выглядит полным идиотом, как обычно бывает, когда фильм снимают… Читать дальше…
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саундтрек фильма Агенты А.Н.К.Л.
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