Три богатыря. Ход конем, 2014

В очередном мультфильме, посвященном приключениям богатырей, мы узнаем, на что способен конь Юлий. Он становится свидетелем разговора бояр и раскрывает заговор против Князя Киевского. Коварные придворные собираются избавиться от своего правителя и лишить его всех богатств. Помощи Юлию ждать неоткуда. Богатыри отправились на битву с очередным недругом.

Но разве может конь бросить своего Князя на произвол судьбы? Естественно, он придумает хитрый план, чтобы вызволить его из рук злодеев. Правда, его идеи настолько сложны и запутанны, что он и сам не может в них разобраться. Кому же придется спасать Юлия и Князя, когда гениальный план потерпит неудачу? Правильно – богатырям.

