Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три богатыря. Ход конем Три богатыря. Ход конем
Киноафиша Фильмы Три богатыря. Ход конем

Три богатыря. Ход конем, 2014

2014 / Россия
5.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В очередном мультфильме, посвященном приключениям богатырей, мы узнаем, на что способен конь Юлий. Он становится свидетелем разговора бояр и раскрывает заговор против Князя Киевского. Коварные придворные собираются избавиться от своего правителя и лишить его всех богатств. Помощи Юлию ждать неоткуда. Богатыри отправились на битву с очередным недругом.
Но разве может конь бросить своего Князя на произвол судьбы? Естественно, он придумает хитрый план, чтобы вызволить его из рук злодеев. Правда, его идеи настолько сложны и запутанны, что он и сам не может в них разобраться. Кому же придется спасать Юлия и Князя, когда гениальный план потерпит неудачу? Правильно – богатырям.
 

  • Это десятый полнометражный мультфильм, снятый на студии «Мельница», и шестой по счету во франшизе, рассказывающей о приключениях богатырей.
  • Князь Киевский – единственный главный герой, который появляется во всех лентах франшизы.
  • Образ коня Юлия собирательный. Его прототипами являются Сивка-Бурка, осел из Шрека и конек Горбунок.
  • В общей сложности картина собрала в прокате почти 20 миллионов долларов. При этом бюджет составил 125 миллионов рублей.
  • Первое рабочее название мультфильма – «Три богатыря и Юлий Цезарь».
  • После выхода ленты в прокат в кинотеатрах ее посмотрели свыше 4 миллионов зрителей.
  • В этой части впервые звучит голос певицы Наргиз. Финалистка одного из сезонов шоу «Голос» озвучила цыганку Лулуаджу, которая ненадолго появляется в кадре. Наргиз признавалась, что персонаж был близок ей по духу. Она чувствует себя такой же кочевницей, как и сама цыганка. До участия в проекте певица практически не смотрела современные российские мультфильмы. «Три богатыря» изменили ее отношение к ним.
  • Дуб, обманывающий людей, считается прообразом азартных игр. Он говорит голосом Дмитрия Нагиева.
  • А вот разбойника Потаню озвучил другой известный русский актер – Гоша Куценко. По его признанию, он любит работать с анимационными проектами, поскольку они требуют большего воображения, чем обычные фильмы.
  • Сцена с золотой статуей, которую Тихон ставит в игре с Дубом, имеет сразу две отсылки. Сама статуя Князя Киевского по стилю напоминает известного Медного Всадника. Кроме того, этот эпизод – прямая отсылка к Троянскому коню. Здесь богатыри появятся также неожиданно из-под статуи и немедленно расправятся с врагами.
  • В одном из эпизодов верблюд Вася собирается сыграть с Дубом, но конь Юлий пытается его отговорить. Он уже знает, что супер-игра – это обман, поскольку сталкивался с азартными играми в первой части.
  • С этой частью франшизы связано дело о контрафакте. Предприниматель из Белгородской области продавал канцелярские товары, на обложке которых присутствовали изображения главных героев ленты, а также надпись «Три богатыря. Ход конем». Все эти товарные знаки уже давно зарегистрированы киностудией «Мельница». В суде продукцию признали контрафактной. За использование товарных знаков правообладатель мог потребовать до 5 миллионов рублей. Однако в результате сумма компенсации составила около 30 тысяч рублей.
  • По сложившейся традиции, новая часть «Трех богатырей» вышла на экраны в первый день нового года – 1 января.
  • Этот эпизод завершается поздравлением Князя и исполнением его любой композиции «Антошка».
  • Фильм едва не попал в 10-ку лидеров российского проката в 2015 году. Лента занимала 10 место по сумме кассовых сборов. Однако затем на экраны вышел «Марсианин» Ридли Скотта, который вытеснил «Трех богатырей» из списка лидеров. В результате ни один русский фильм не попал в этот перечень впервые с 2003 года.

Придворный конь Гай Юлий Цезарь на свою беду подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Что же делать? Защитить-то князя некому! Богатыри далеко — ловят разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях… Но если плохие парни собираются захватить мир, то кому-то же надо его спасти? Кто же он, настоящий герой, который придет на помощь? Конечно, конь Юлий! Настоящий стратег и «великий комбинатор». Он непременно всех спасет, а если не спасет, то хотя бы постарается. Главное, чтобы операция по спасению мира не обернулась полной катастрофой.

5.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 января 2015
Премьера в мире 1 января 2015
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Константин Феоктистов
Константин Феоктистов
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Олег Куликович
Олег Куликович
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Три богатыря и наследница престола
Три богатыря и наследница престола (2018)
7.8876405
Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта (2017)
7.5955057
Три богатыря и Морской царь
Три богатыря и Морской царь (2016)
6.8461537
Богатырша
Богатырша (2015)
4.529412
Три богатыря на дальних берегах
Три богатыря на дальних берегах (2012)
6.022222
Три богатыря и шамаханская царица
Три богатыря и шамаханская царица (2010)
8.354067
Илья Муромец и Соловей Разбойник
Илья Муромец и Соловей Разбойник (2007)
7.88
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006)
8.315789
Алеша Попович и Тугарин Змей
Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)
8.257576
Мультфильм находится в подборках
Все части «Трех богатырей» Все части «Трех богатырей»
Фильмы с Дмитрием Нагиевым Фильмы с Дмитрием Нагиевым
Постер мультфильма Три богатыря. Ход конем 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Три богатыря. Ход конем смотреть онлайн

Три богатыря. Ход конем
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Три богатыря и наследница престола
 
Три богатыря и принцесса Египта
 
Три богатыря и Морской царь
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
3lik 30 октября 2015, 00:31
походу - умы оскуднели! - Красок прибавилось - азарта убавилось! - требую переснять и переозвучить! по 10 бальной и 5ти не дал бы! … Читать дальше…
маша 13 октября 2015, 00:19
✊ ✊ ✊
Отзывы Написать
25 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши