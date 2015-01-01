Три богатыря. Ход конем, 2014

В очередном мультфильме, посвященном приключениям богатырей, мы узнаем, на что способен конь Юлий. Он становится свидетелем разговора бояр и раскрывает заговор против Князя Киевского. Коварные придворные собираются избавиться от своего правителя и лишить его всех богатств. Помощи Юлию ждать неоткуда. Богатыри отправились на битву с очередным недругом.
Но разве может конь бросить своего Князя на произвол судьбы? Естественно, он придумает хитрый план, чтобы вызволить его из рук злодеев. Правда, его идеи настолько сложны и запутанны, что он и сам не может в них разобраться. Кому же придется спасать Юлия и Князя, когда гениальный план потерпит неудачу? Правильно – богатырям.
Придворный конь Гай Юлий Цезарь на свою беду подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Что же делать? Защитить-то князя некому! Богатыри далеко — ловят разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях… Но если плохие парни собираются захватить мир, то кому-то же надо его спасти? Кто же он, настоящий герой, который придет на помощь? Конечно, конь Юлий! Настоящий стратег и «великий комбинатор». Он непременно всех спасет, а если не спасет, то хотя бы постарается. Главное, чтобы операция по спасению мира не обернулась полной катастрофой.