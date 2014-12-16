Калеб, 26-летний программист крупнейшей в мире интернет-компании, побеждает в конкурсе на право провести неделю в частном горном особняке, принадлежащем Нейтану, генеральному директору компании. Но когда Калеб прибывает на место, он обнаруживает, что ему придется принять участие в странном и увлекательном эксперименте, в котором он должен взаимодействовать с первым в мире настоящим искусственным интеллектом, заключенным в теле красивой девушки-робота. Вскоре юноша понимает, что Ава получилась слишком уж человечной, и ее цели бесконечно далеки от целей ее создателя.
Миллионер-программист нанимает молодого парня с целью отправить его в свое отдаленное поместье и там протестировать разработку века — искусственный интеллект, заключенный в теле робота женского пола.
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