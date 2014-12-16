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Постер фильма Из Машины
Постер фильма Из Машины
Постер фильма Из Машины
Постер фильма Из Машины
Постер фильма Из Машины
Постер фильма Из Машины
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.7
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6 постеров
Киноафиша Фильмы Из Машины

Из Машины

Ex Machina 18+
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Факты

О фильме

Калеб, 26-летний программист крупнейшей в мире интернет-компании, побеждает в конкурсе на право провести неделю в частном горном особняке, принадлежащем Нейтану, генеральному директору компании. Но когда Калеб прибывает на место, он обнаруживает, что ему придется принять участие в странном и увлекательном эксперименте, в котором он должен взаимодействовать с первым в мире настоящим искусственным интеллектом, заключенным в теле красивой девушки-робота. Вскоре юноша понимает, что Ава получилась слишком уж человечной, и ее цели бесконечно далеки от целей ее создателя.

  • Режиссер Алекс Гарленд описал будущее, представленное в фильме, как «через десять минут», имея в виду: «Если бы кто-нибудь вроде Google или Apple объявил завтра, что они создали полноценный ИИ, мы, конечно, были бы удивлены, но не слишком уж». 
  • Фильм получил премию Оскар за лучшие визуальные эффекты с бюджетом в 15 миллионов долларов, обогнав множество высокобюджетных фильмов, таких как «Выживший» (135 миллионов), «Безумный Макс: Дорога ярости» (150 миллионов) и «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (200 миллионов).
  • По словам Оскара Айзека, сказал, его интерпретация своего персонажа основана на Бобби Фишере и Стэнли Кубрике, которых он считает загадочными и неуловимыми гениями. А стильная борода последнего также послужила источником вдохновения для бороды Нэйтана.

Миллионер-программист нанимает молодого парня с целью отправить его в свое отдаленное поместье и там протестировать разработку века — искусственный интеллект, заключенный в теле робота женского пола.

Из Машины - трейлер
Из Машины  трейлер
Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 9 мая 2021
Премьера в мире 16 декабря 2014
Дата выхода
21 января 2015 Россия 16+
7 мая 2015 Австралия
23 апреля 2015 Австрия
12 марта 2015 Аргентина
7 апреля 2015 Бельгия
10 апреля 2015 Болгария
21 января 2015 Великобритания
29 апреля 2015 Венгрия
23 апреля 2015 Германия
12 марта 2015 Греция
4 марта 2015 Дания
26 марта 2015 Ирак
23 января 2015 Ирландия
27 февраля 2015 Испания
30 июля 2015 Италия
21 января 2015 Казахстан
8 мая 2015 Канада
26 марта 2015 Кувейт
17 апреля 2015 Латвия
17 апреля 2015 Литва
21 января 2015 Мексика
30 апреля 2015 Нидерланды
5 марта 2015 Новая Зеландия
10 апреля 2015 Норвегия
26 марта 2015 ОАЭ
26 марта 2015 Оман
20 марта 2015 Польша
23 апреля 2015 Португалия
19 июня 2015 Румыния
24 апреля 2015 США
30 апреля 2015 Словакия
20 февраля 2015 Словения
16 апреля 2015 Украина
17 апреля 2015 Финляндия
3 июня 2015 Франция
30 апреля 2015 Чехия
23 апреля 2015 Швейцария
5 марта 2015 Эстония
21 января 2015 Южная Корея
11 июня 2016 Япония
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $37 394 629
Производство A24, Universal Pictures, Film4
Другие названия
Ex Machina, Ex_Machina, Ex Máquina, Ex Machina: Instinto Artificial, Ex Machina: Бог от машината, Người Máy Trỗi Dậy, Robot qiz, Umelá inteligencia, Από μηχανής, Екс машина, Екс-махіна, Из машины, Із машини, 엑스 마키나, エクス・マキナ, 人造意識, 智能叛侶, 机械姬, 機械姬
Режиссер
Алекс Гарленд
Алекс Гарленд
В ролях
Донал Глисон
Донал Глисон
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Челси Ли
Кори Джонсон
Кори Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
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