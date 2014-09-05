Стрингер, 2014

Лу Блум – молодой житель Лос-Анджелеса, которому криминальные замашки и довольно социопатичный склад характера мешают найти легальную работу. Однажды Лу становится свидетелем работы стрингеров – фрилансеров, которые снимают видеорепортажи с мест аварий и трагедий для телеканалов. Герой понимает, что нашел дело, в котором может преуспеть.
За короткое время Блум быстро достигает успеха: он нанимает ассистента и покупает профессиональное оборудование, а его хладнокровие и операторский талант привлекают внимание клиентов из телекомпаний. Постепенно герой становится все более одержим азартом охоты за эксклюзивным материалом, превращась из наблюдателя в инициатора остросюжетных новостных поводов.
Триллер “Стрингер” стал режиссерским дебютом Дэна Гилроя, известного своими сценариями к “Живой стали” (2011) и “Эволюции Борна” (2012). Картина более чем в пять раз окупила свой бюджет, а также была номинирована на премии “Оскар” (“Лучший оригинальный сценарий”), “Золотой глобус” (“Лучшая мужская роль в драматическом фильме”) и BAFTA (“Лучший оригинальный сценарий”, “Лучшая мужская роль”, “Лучшая женская роль второго плана” и “Лучший монтаж”).
При подготовке к роли Лу Блума Джейк Джилленхол сбросил 15 кг веса, тренируясь по 8 часов в день. Идея похудеть к началу съемок принадлежала самому актеру, который хотел, чтобы его персонаж походил на “голодного койота”. В какой-то момент Режиссер Дэн Гилрой хотел назвать картину “Голодной койот”, но все же остановился на “Стрингере”.
Сцена, в которой Лу Блум кричит перед зеркалом, была частично сымпровизирована Джейком Джилленхолом. Актер так вошел в роль, что на самом деле разбил зеркало. Дэн Гилрой отвез его в больницу, где Джилленхолу наложили 46 швов, а уже спустя 6 часов с момента выписки Джейк вернулся на съемочную площадку.
Изначально сценарий Дэна Гилроя включал предысторию главного персонажа, объясняющую, почему Лу стал таким циником и мизантропом. В итоге режиссер решил исключить эти сцены, побоявшись, что они вызовут у зрителей сочувствие к герою, в то время как Гилрой хотел создать “фильм-обвинение”, разоблачающий работников теленовостей и их жажду высоких рейтингов.
“Стрингера” сняли всего за 28 дней. Большая часть съемок проходила в темное время суток.
Оператор Роберт Элсвит является крестным отцом Джейка Джилленхола.
При бюджете в 9 миллионов долларов фильм “Стрингер” собрал в мировом прокате 47 миллионов долларов.
Готовясь к съемках, Джейк Джилленхол и Риз Ахмед много времени проводили с настоящими стрингерами Ховардом, Остином и Марком Рэйшбрук, руководителями компании RMG News из Лос-Анджелеса. Двое из них сыграли эпизодические роли в фильме Гилроя. Также братья Рэйшбрук снимались в оригинальном сериале Netflix “Выстрел в темноте” (2017).
В большей части автомобильных сцен, включая сцену погони в финале,
Джейк Джилленхол сыграл сам, без участия дублера.
Сценарий частично основывается на истории Артура “Уиджи” Феллига – фотожурналиста, который прославился тем, что быстро добирался до мест происшествий благодаря пеленгатору полицейской волны.
По изначальной задумке режиссера и сценариста Дэна Гилроя фильм должен был быть посвящен работе криминального репортера. Гилрой закончил сценарий в начале 1990-х годов и уже хотел предложить его нескольким продюсерам, но в 1992 году на большие экраны вышел фильм Джо Пеши “Фотограф”, и Гилрой был вынужден поставить свой проект на паузу и впоследствии сильно изменить сюжет.
Дэн Гилрой написал роль директора новостного отдела Нины Ромины специально для своей жены, актрисы Рене Руссо.
Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, Канада, в 2014 году.
Оригинальное название фильма – “Nightcrawler”. Так называются червяки, которые в ночное время выползают на поверхность земли подышать.
Луи Блум пытается найти работу. После того как он видит, как любительская съемочная группа снимает автомобильную аварию, он меняет ворованный велосипед на камеру и снимает последствия угона автомобиля, чтобы продать местной телевизионной компании. Директор новостей Нина покупает запись и убеждает его продолжить работу. Вскоре становится ясно, что ради по-настоящему стоящего материала Луи не остановится ни перед чем…
Мне представляется некая тщеславность+ цинизм+ перфекционизм = журналист.
Близко. Только герой… Читать дальше…
Ну не знаю. Мне представляется некая тщеславность+ цинизм+ перфекционизм =… Читать дальше…