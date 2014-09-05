Стрингер, 2014

При подготовке к роли Лу Блума Джейк Джилленхол сбросил 15 кг веса, тренируясь по 8 часов в день. Идея похудеть к началу съемок принадлежала самому актеру, который хотел, чтобы его персонаж походил на “голодного койота”. В какой-то момент Режиссер Дэн Гилрой хотел назвать картину “Голодной койот”, но все же остановился на “Стрингере”.

Сцена, в которой Лу Блум кричит перед зеркалом, была частично сымпровизирована Джейком Джилленхолом. Актер так вошел в роль, что на самом деле разбил зеркало. Дэн Гилрой отвез его в больницу, где Джилленхолу наложили 46 швов, а уже спустя 6 часов с момента выписки Джейк вернулся на съемочную площадку.

Изначально сценарий Дэна Гилроя включал предысторию главного персонажа, объясняющую, почему Лу стал таким циником и мизантропом. В итоге режиссер решил исключить эти сцены, побоявшись, что они вызовут у зрителей сочувствие к герою, в то время как Гилрой хотел создать “фильм-обвинение”, разоблачающий работников теленовостей и их жажду высоких рейтингов.

“Стрингера” сняли всего за 28 дней. Большая часть съемок проходила в темное время суток.

Оператор Роберт Элсвит является крестным отцом Джейка Джилленхола.

При бюджете в 9 миллионов долларов фильм “Стрингер” собрал в мировом прокате 47 миллионов долларов.

Готовясь к съемках, Джейк Джилленхол и Риз Ахмед много времени проводили с настоящими стрингерами Ховардом, Остином и Марком Рэйшбрук, руководителями компании RMG News из Лос-Анджелеса. Двое из них сыграли эпизодические роли в фильме Гилроя. Также братья Рэйшбрук снимались в оригинальном сериале Netflix “Выстрел в темноте” (2017).

В большей части автомобильных сцен, включая сцену погони в финале,

Джейк Джилленхол сыграл сам, без участия дублера.

Сценарий частично основывается на истории Артура “Уиджи” Феллига – фотожурналиста, который прославился тем, что быстро добирался до мест происшествий благодаря пеленгатору полицейской волны.

По изначальной задумке режиссера и сценариста Дэна Гилроя фильм должен был быть посвящен работе криминального репортера. Гилрой закончил сценарий в начале 1990-х годов и уже хотел предложить его нескольким продюсерам, но в 1992 году на большие экраны вышел фильм Джо Пеши “Фотограф”, и Гилрой был вынужден поставить свой проект на паузу и впоследствии сильно изменить сюжет.

Дэн Гилрой написал роль директора новостного отдела Нины Ромины специально для своей жены, актрисы Рене Руссо.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, Канада, в 2014 году.

Оригинальное название фильма – “Nightcrawler”. Так называются червяки, которые в ночное время выползают на поверхность земли подышать.