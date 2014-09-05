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Nightcrawler

Стрингер, 2014

2014 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Лу Блум – молодой житель Лос-Анджелеса, которому криминальные замашки и довольно социопатичный склад характера мешают найти легальную работу. Однажды Лу становится свидетелем работы стрингеров – фрилансеров, которые снимают видеорепортажи с мест аварий и трагедий для телеканалов. Герой понимает, что нашел дело, в котором может преуспеть.

За короткое время Блум быстро достигает успеха: он нанимает ассистента и покупает профессиональное оборудование, а его хладнокровие и операторский талант привлекают внимание клиентов из телекомпаний. Постепенно герой становится все более одержим азартом охоты за эксклюзивным материалом, превращась из наблюдателя в инициатора остросюжетных новостных поводов.

Триллер “Стрингер” стал режиссерским дебютом Дэна Гилроя, известного своими сценариями к “Живой стали” (2011) и “Эволюции Борна” (2012). Картина более чем в пять раз окупила свой бюджет, а также была номинирована на премии “Оскар” (“Лучший оригинальный сценарий”), “Золотой глобус” (“Лучшая мужская роль в драматическом фильме”) и BAFTA (“Лучший оригинальный сценарий”, “Лучшая мужская роль”, “Лучшая женская роль второго плана” и “Лучший монтаж”).

При подготовке к роли Лу Блума Джейк Джилленхол сбросил 15 кг веса, тренируясь по 8 часов в день. Идея похудеть к началу съемок принадлежала самому актеру, который хотел, чтобы его персонаж походил на “голодного койота”. В какой-то момент Режиссер Дэн Гилрой хотел назвать картину “Голодной койот”, но все же остановился на “Стрингере”.

Сцена, в которой Лу Блум кричит перед зеркалом, была частично сымпровизирована Джейком Джилленхолом. Актер так вошел в роль, что на самом деле разбил зеркало. Дэн Гилрой отвез его в больницу, где Джилленхолу наложили 46 швов, а уже спустя 6 часов с момента выписки Джейк вернулся на съемочную площадку.

Изначально сценарий Дэна Гилроя включал предысторию главного персонажа, объясняющую, почему Лу стал таким циником и мизантропом. В итоге режиссер решил исключить эти сцены, побоявшись, что они вызовут у зрителей сочувствие к герою, в то время как Гилрой хотел создать “фильм-обвинение”, разоблачающий работников теленовостей и их жажду высоких рейтингов.

“Стрингера” сняли всего за 28 дней. Большая часть съемок проходила в темное время суток.

Оператор Роберт Элсвит является крестным отцом Джейка Джилленхола.

При бюджете в 9 миллионов долларов фильм “Стрингер” собрал в мировом прокате 47 миллионов долларов.

Готовясь к съемках, Джейк Джилленхол и Риз Ахмед много времени проводили с настоящими стрингерами Ховардом, Остином и Марком Рэйшбрук, руководителями компании RMG News из Лос-Анджелеса. Двое из них сыграли эпизодические роли в фильме Гилроя. Также братья Рэйшбрук снимались в оригинальном сериале Netflix “Выстрел в темноте” (2017).

В большей части автомобильных сцен, включая сцену погони в финале,

Джейк Джилленхол сыграл сам, без участия дублера.

Сценарий частично основывается на истории Артура “Уиджи” Феллига – фотожурналиста, который прославился тем, что быстро добирался до мест происшествий благодаря пеленгатору полицейской волны.

По изначальной задумке режиссера и сценариста Дэна Гилроя фильм должен был быть посвящен работе криминального репортера. Гилрой закончил сценарий в начале 1990-х годов и уже хотел предложить его нескольким продюсерам, но в 1992 году на большие экраны вышел фильм Джо Пеши “Фотограф”, и Гилрой был вынужден поставить свой проект на паузу и впоследствии сильно изменить сюжет.

Дэн Гилрой написал роль директора новостного отдела Нины Ромины специально для своей жены, актрисы Рене Руссо.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, Канада, в 2014 году.

Оригинальное название фильма – “Nightcrawler”. Так называются червяки, которые в ночное время выползают на поверхность земли подышать.

Луи Блум пытается найти работу. После того как он видит, как любительская съемочная группа снимает автомобильную аварию, он меняет ворованный велосипед на камеру и снимает последствия угона автомобиля, чтобы продать местной телевизионной компании. Директор новостей Нина покупает запись и убеждает его продолжить работу. Вскоре становится ясно, что ради по-настоящему стоящего материала Луи не остановится ни перед чем…

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 6 августа 2015
Премьера онлайн 5 июля 2015
Премьера в мире 5 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Дэн Гилрой
Дэн Гилрой
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Рене Руссо
Рене Руссо
Энн Кьюсак
Эрик Ланж
Эрик Ланж
Все актеры и съемочная группа
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Сценарист Дэн Гилрой, до сей поры пребывавший в тени своего старшего брата, Тони Гилроя, постановщика «Майкла Клейтона», «Ничего личного» и автора целой уймы сценариев: от «Долорес Клейборн» и «Адвоката дьявола» до бесконечных похождений суперагента Борна, – вдруг, одним мощным рывком, вырвался из этой самой тени и дебютировал в качестве режиссера фильмом столь же выдающимся, сколь и беспощадным. Nightcrawler (труднопереводимое слово, которое означает человека, занимающегося чем-либо под…
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fanbunga 3 декабря 2015, 13:24
Ответ на сообщение Toporock от 30/11/2014 - 20:15:49
Мне представляется некая тщеславность+ цинизм+ перфекционизм = журналист.

Близко. Только герой… Читать дальше…
Toporock 6 декабря 2015, 10:10
Цитата (peacefrog, 30/11/2014 - 18:59:40):Но тематика как-то не очень.
Ну не знаю. Мне представляется некая тщеславность+ цинизм+ перфекционизм =… Читать дальше…
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