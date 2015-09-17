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Орлеан Орлеан
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Орлеан, 2015

2015 / Россия
4.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Орлеан – небольшой провинциальный городок в алтайской степи. Его внешнее благополучие не должно обмануть зрителя: на самом деле город погряз во грехе, а почти все его жители – отъявленные злодеи, несущие в себе самые тяжкие грехи. И вот, наконец, на город надвигается кара в лице Экзекутора, таинственного мужчины, которому ведомы все темные тайны Орлеана. Одного за другим он отлавливает грешников и карает их, используя для этого всего лишь слова, от которых у них начинаются истерики и галлюцинации. Тем временем редкие праведники Орлеана готовятся к эвакуации, ведь становится очевидно, что город уже обречен...

  • Известнейший российский сценарист Юрий Арабов написал сценарий фильма по мотивам своего собственного одноименного романа, вошедшего в шорт-лист литературной премии «Большая книга». 
  • Саундтрек к фильму написала британская дарк-кабаре группа The Tiger Lillies: режиссер фильма Андрей Прошкин обратился к ним с этой просьбой во время московских гастролей коллектива. Посмотрев фильм, они создали специальный альбом Orleans, куда вошло 13 композиций. 
  • Поскольку логистика при транспортировке съемочной группы и кинотехники на Алтай вышла бы слишком дорогой, фильм было решено снимать в Крыму, в степях и на соленых озерах под Феодосией и Щелкино. 
     

На русский провинциальный город с необычным названием Орлеан надвигается буря. Пока что о ней не догадываются его жители: парикмахерша Лида спит с кем ни попадя; врач, Рудик, водит к себе девиц, пользуясь служебным положением; полицейский не гнушается убийством; а фокусник, кажется, и вправду перепиливает девушек на сцене.

В этой тихой заводи появляется «некий гражданин», он называет себя экзекутором и в весьма эксцентричной манере обещает жителям города вечные муки еще при жизни. Экзекутор оказывается вездесущим, и при этом совершенно необходимым этим людям.

4.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 17 сентября 2015
Премьера в мире 17 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Андрей Прошкин
В ролях
Елена Лядова
Елена Лядова
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Олег Ягодин
Олег Ягодин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Орлеан 1 постер
ММКФ Лучшее исполнение женской роли
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Орлеан смотреть онлайн

Орлеан
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Наша рецензия
Волшебник страны Орлеан  Дикое и беспощадное российское кино неуклонно продолжает поставлять внутреннему потребителю (внешнего на такое, пожалуй, вряд ли сыщешь) всё новые и новые цветы добра, один эксцентричней другого. Но даже на фоне предшествующих опытов фильм Прошкина-младшего по роману Юрия Арабова «Орлеан», опубликованному в журнале «Октябрь» в 2011 году, – явление в своем роде выдающееся. Таких степеней китча и брутальности мало кто достигал, разве…
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Ирина 9 октября 2015, 16:21
Фильм понравился! По трейлеру было непонятно, что будет, но в кино пошла. И не пожалела! Маленькая жизнь маленького города. Снято со вкусом, со… Читать дальше…
Леонид Куценок 21 октября 2015, 03:16
очень хороший фильм ,со смыслом но перед просмотром нужно голову выключить а включить и обдумать после просмотра,чудная фантазмагория отражающая… Читать дальше…
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