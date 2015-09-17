Орлеан, 2015

Орлеан – небольшой провинциальный городок в алтайской степи. Его внешнее благополучие не должно обмануть зрителя: на самом деле город погряз во грехе, а почти все его жители – отъявленные злодеи, несущие в себе самые тяжкие грехи. И вот, наконец, на город надвигается кара в лице Экзекутора, таинственного мужчины, которому ведомы все темные тайны Орлеана. Одного за другим он отлавливает грешников и карает их, используя для этого всего лишь слова, от которых у них начинаются истерики и галлюцинации. Тем временем редкие праведники Орлеана готовятся к эвакуации, ведь становится очевидно, что город уже обречен...
На русский провинциальный город с необычным названием Орлеан надвигается буря. Пока что о ней не догадываются его жители: парикмахерша Лида спит с кем ни попадя; врач, Рудик, водит к себе девиц, пользуясь служебным положением; полицейский не гнушается убийством; а фокусник, кажется, и вправду перепиливает девушек на сцене.
В этой тихой заводи появляется «некий гражданин», он называет себя экзекутором и в весьма эксцентричной манере обещает жителям города вечные муки еще при жизни. Экзекутор оказывается вездесущим, и при этом совершенно необходимым этим людям.