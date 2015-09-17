Орлеан, 2015

На русский провинциальный город с необычным названием Орлеан надвигается буря. Пока что о ней не догадываются его жители: парикмахерша Лида спит с кем ни попадя; врач, Рудик, водит к себе девиц, пользуясь служебным положением; полицейский не гнушается убийством; а фокусник, кажется, и вправду перепиливает девушек на сцене.

В этой тихой заводи появляется «некий гражданин», он называет себя экзекутором и в весьма эксцентричной манере обещает жителям города вечные муки еще при жизни. Экзекутор оказывается вездесущим, и при этом совершенно необходимым этим людям.