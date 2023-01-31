Меню
31 января 2023
Киностудия «Ленфильм» добилась прибыли по итогам 2022 года
Дэйв Батиста рассказал о «Дюне 2» и намекнул на съемки в другом фильме Дени Вильнева
Netflix выпустил трейлер норвежского мистического хоррора «Волк-викинг»
Популярность песни Long Long Time, которая звучит в сериале «Одни из нас», возросла на 4900%
В новом сезоне «Патриота» появится Александр Емельяненко, а главный герой получит новую напарницу
Звезда «Озарка» Джейсон Бейтман снимет фильм о детективном агентстве Пинкертона
Появился дублированный трейлер мультфильма «Супербратья Марио. Фильм»
Католическая церковь возвращает к жизни погибших людей в трейлере хоррора «Воскресшие»
Люк Хемсворт исполнит главную роль в боевике «Ганнер»
Сериал «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном
Тест: кто ты из героев самых ожидаемых проектов Marvel 2023 года?
Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел
От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера
Следующим анимационным проектом Гильермо дель Торо станет экранизация «Погребенного великана»
Конец мечты: Дэйву Батисте не суждено сыграть Бэйна в киновселенной DC
8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
Киану Ривз рассказал о «Джоне Уике 4»: «Это безумие, чувак!»
Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»
Педро Паскаль и Белла Рэмси попадают в передрягу в трейлере четвертой серии «Одних из нас»
В этом году Netflix выпустит игровую адаптацию аниме-сериала «Ван-Пис»
Рубен Эстлунд рассказал, о чем будет его следующий фильм
В байопике о Майкле Джексоне главную роль сыграет его племянник Джафар
30 января 2023
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер расследуют похищение в трейлере сиквела «Убийства на яхте»
Вышел новый трейлер мрачного детективного сериала «Фишер»
Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» рассказал о своих источниках вдохновения
Миа Гот считает, что учредители «Оскара» напрасно игнорируют фильмы ужасов
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Пикар»
Стрим-сервис Peacock готовит сериал о древнеегипетской царице Клеопатре
Создатель аниме «Ковбой Бибоп» не смог досмотреть игровую адаптацию своего сериала от Netflix
Кифер Сазерленд осознает обманчивость реальности в первом трейлере сериала «Кроличья нора»
В прокат выйдет отреставрированная версия «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова
Николь Кидман и Майя Эрскин исполнят ведущие роли в новом мини-сериале от HBO
«Аватар: Путь воды» стал четвертым самым кассовым фильмом в истории
Брайан Крэнстон и Кевин Харт собираются выпустить сиквел «1+1: Голливудская история»
Эдди Мерфи готов вернуться к роли Осла из «Шрэка»
Съемки пятого сезона «Очень странных дел» должны начаться в мае
Студия Amazon заполучила права на комедию об обмене телами с Джулией Робертс и Дженнифер Энистон
Звезда «Вампиров средней полосы» Дмитрий Чеботарев поет своей любимой в клипе на песню «Вверх»
Гран-при жюри кинофестиваля «Сандэнс» 2023 получил фильм «Тысяча и один»
Сериал «Одни из нас» официально продлен на второй сезон
Монстр из-под кровати пугает детей в трейлере хоррора «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга
Фиби Уоллер-Бридж работает над сериалом по видеоигре «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»
Анонсированы сиквел «Майора Грома: Чумной доктор» и дата выхода сериала «Король и Шут»
29 января 2023
«Сандэнс-2023»: 10 главных фильмов фестиваля, которые мы больше всего ждем
28 января 2023
Тест: каким персонажем из культового кино ты был в прошлой жизни?
27 января 2023
Актриса Дарья Мороз дебютирует в режиссуре, сняв мини-сериал «Секс. До и после»
Васнецовы возвращаются: как изменились актеры «Папиных дочек» за 16 лет
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
Фиби Уоллер-Бридж выступит продюсером комедийного сериала о парне, который работает в аду
Блейк Лайвли снимется в экранизации романтического бестселлера Колин Гувер
«Очень странные дела» стали самым просматриваемым телешоу в 2022 году
Джон Бернтал, Вера Фармига и другие артисты сыграют в фильме по книге «Касты: Истоки неравенства в XXI веке»
Шпионский сериал «Рекрут» с Ноем Сентинео продлен на второй сезон
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
31 января фильмы о Гарри Поттере будут удалены из каталога «Амедиатеки» и «Кинопоиска»
«Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба» продлены на новые сезоны
«Аватар: Путь воды» превзошел по сборам «Мстителей: Война бесконечности
Последний фильм с Гаспаром Ульелем выйдет в российский прокат
Звезда оригинального «Блэйда» Стивен Дорфф считает фильмы Marvel «бесполезным мусором»
Уиллем Дефо договаривается о съемках в фильме Роберта Эггерса «Носферату»
Становление выдающейся актрисы: вышел трейлер биографического сериала «Раневская»
Призрак Дэвид Харбор пугает и веселит в трейлере комедии «У нас привидение!»
Адам Драйвер спасает девочку от динозавров в новом трейлере фантастического боевика «65»
Борьба за власть выходят на новый уровень в трейлере четвертого сезона «Наследников»
Закари Ливай сражается с драконом Хелен Миррен в новом трейлере «Шазама! Ярость богов»
26 января 2023
Вышел дублированный трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед»
Несчастные супруги решают изменить свою жизнь в новом трейлере комедии «Свободные отношения»
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Снегопада»
В российский прокат выходит мультфильм «Изумительный Морис»
В концовке второго сезона «Вампиров средней полосы» появится персонаж Глеба Калюжного
Появился дублированный трейлер ромкома «Одиноки вместе» с Кэти Холмс
Звезда «Дома Дракона» Пэдди Консидайн сыграет с Меной Массудом в драме о боксе «Гигант»
Хизер Грэм и Том Хоппер исполнят главные роли в напряженном вестерне Place of Bones
Все в сборе: появился постера «Шазама! Ярость богов» с ключевыми персонажами
Третий сезон сериала «Патриот» получил дату премьеры на ТНТ
HBO Max закрывает сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»
Участникам реалити-шоу по «Игре в кальмара» в первый же день потребовалась помощь медиков
Hulu отказался от сотрудничества с автором «Обратной стороны Земли» Джастином Ройландом
Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, спасая своего племянника
Автор хоррора «Варвар» готовится к съемкам нового фильма
Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф
Райли Кио взрывает музыкальную сцену 1970-х в трейлере мини-сериала «Дэйзи Джонс и The Six»
Романтический боевик «Моя пиратская свадьба» выйдет в России 14 февраля
Пользователи «Кинопоиска» в шутку ставят максимальный балл новому боевику Александра Невского
Перипетии в канун Дня святого Валентина: вышел трейлер российского ромкома «Эта любовь»
Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро берут из детского дома жуткую девочку трейлере триллера «Детектор»
25 января 2023
В написании сценария «Сорвиголовы: Рожденный заново» принимают участие профессиональные юристы
Фильм Луи Гарреля «Невиновный» стал лидером по количеству номинаций на премию «Сезар» 2023
«Одни из нас»: Белла Рэмси ответила, планируется ли второй сезон
Вышел трейлер напряженного сериала «Балет» с Аллой Сигаловой и Федором Бондарчуком
Режиссер фильма «Сознавайтесь, Флетч» работает над сценарием сиквела
Вышел трейлер испанского сериала «Монтекристо» по мотивам романа Александра Дюма
Стивен Спилберг: «Темный рыцарь» должен был стать первым блокбастером, номинированным на «Оскар»
Постановщица «Я краснею» Доми Ши работает над новым мультфильмом
Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретила вашего папу»
В разработке находится новый мультфильм об Уоллесе и Громите
Уиллем Дефо и другие актеры получили роли в романтическом триллере Pet Shop Boys
Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек»
В мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» будет показан индийский Человек-паук
Съемки «Гладиатора 2» начнутся на две недели позже запланированного срока
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
Брендан Фрейзер неожиданно появился в образе Рика О’Коннелла на показе «Мумии» в Лондоне
Работа над байопиком о Мадонне остановлена
В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива Ларса фон Триера
Милый зверь под кайфом атакует людей в новом проморолике «Кокаинового медведя»
Канал Adult Swim уволил соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда
24 января 2023
Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2023
Вышел трейлер фильма ужасов «Она пришла из леса»
Глава студии Marvel Кевин Файги не думает, что зрителям надоест супергеройское кино
Рождественский боевик «Жестокая ночь» с Дэвидом Харбором получит сиквел
В онлайн-кинотеатре Start станут доступны все сезоны «Папиных дочек»
Режиссер Жак Одиар готовится к съемкам мюзикла с Селеной Гомес
Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко расследуют убийства в трейлере сериала «Фишер»
Кристоф Вальц сыграет стареющего киллера в экшен-комедии от режиссера «Лары Крофт»
На стриминге выйдет документальный фильм о создании «Чебурашки»
Вышел второй трейлер комедийной мелодрамы «Что за люди» с Эдди Мерфи и Джоной Хиллом
Второй эпизод сериала «Одни из нас» установил рекорд HBO по приросту количества зрителей
Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть?
Netflix за $20 млн покупает права на фильм Fair Play с Фиби Дайневор и Олденом Эйренрайком
Подошли к концу съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» во главе с Джудом Лоу
Интригующая незнакомка заводит курортный роман в трейлере мелодрамы «Легкое знакомство»
Итан Хоук снимет фильм, в котором сыграют его дочь Майя, Лора Линни и другие известные артисты
Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов
В трейлере третьей серии «Одних из нас» показали героев Ника Оффермана и Мюррэя Бартлетта
Фильм Бена Аффлека о становлении фирмы Nike обрел дату премьеры
Изобилие экшена и шуток: вышел новый трейлер фильма «Подземелья и драконы: честь среди воров»
Появились новые кадры из сериала «Король и Шут»
Великий певец восходит к славе в трейлере биографического сериала «Шаляпин»
23 января 2023
Появились первые кадры из триллера «Эйлин» с Энн Хэтэуэй и Томасин МакКензи
Сериалы «Берег москитов», «Один из нас лжет» и «Академия вампиров» не получат новые сезоны
В российский прокат выйдет фэнтезийный фильм с Джеки Чаном «Рыцарь теней»
Канал СТС анонсировал премьеру шестого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»
В разработке находится перезапуск «Пятницы 13-е»
Фантастический фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна» будет разделен на две части
Трейлер третьего сезона «Мандалорца» набрал рекордное количество просмотров за сутки
Вышел второй эпизод сериала «Одни из нас»
«Блондинка», «Морбиус», Том Хэнкс: объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина» 2023
Финн Вулфхард считает, что для «Очень странных дел» пять сезонов — оптимальный вариант
Рассел Кроу поделился, каким будет «Гладиатор 2»
Второй сезон мультсериала «Непобедимый» выйдет в конце года
Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов
Мировой бокс-офис «Аватара 2: Путь воды» превысил $2 млрд
Психиатр Кирилл Кяро подозревает своего пациента в злодействах в трейлере сериала «Комплекс бога»
Актриса Вивика Фокс призывает Квентина Тарантино снять третью часть «Убить Билла»
Джейсон Момоа сообщил, что продолжит играть в киновселенной DC
Более 30 сломанных костей: Джереми Реннер рассказал, как проходит его восстановление
Marvel, «Звездные войны», Pixar: компания Disney распланировала свои кинорелизы до 2027 года
Звезда «Реинкарнации» и «Времени» Алекс Вулф снимется в спин-оффе «Тихого места»
Сериал «Кобра Кай» продлен на шестой и заключительный сезон
Сборы «Чебурашки» составляют уже 5 млрд рублей
22 января 2023
В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера
21 января 2023
Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей»
10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона
20 января 2023
Okko выпустил трейлер второго сезона комедийного сериала «Экипаж 314»
Фильм Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом получил дату релиза
Российским онлайн-кинотеатрам грозит масштабная потеря подписчиков
Алек Болдуин и оружейница фильма «Раст» обвиняются в непредумышленном убийстве
Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории»
К выходу готовится биографический сериал о Фаине Раневской
Вышел трейлер российского мультфильма «Яга и книга заклинаний»
Роман Джорджа Мартина «Бегство охотника» будет экранизирован в виде полнометражного фильма
Актерский состав байопика об Эми Уайнхаус пополнится тремя именитыми исполнителями
Появились первые кадры из сериала «Экстраполяции» с Мэрил Стрип и другими звездами
Сериал «Чужестранка» продлен на восьмой и заключительный сезон
«Чебурашка» продолжает зарабатывать: сборы фильма достигли 4,5 млрд рублей
Съемки четвертого сезона «Пацанов» подходят к концу
Режиссер «Малефисенты 2» договаривается о съемках новой части «Трона» с Джаредом Летом
Павел Прилучный и другие звезды сыграют в спин-оффе сериала «Зёма» о Максе и Гусе
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям
«На Западном фронте без перемен» лидирует по количеству номинаций на премию BAFTA 2023
Рами Малек договаривается о главной роли в сериале о Бастере Китоне
Евгений Ткачук вынужден взяться за грязное дело в трейлере триллера «Один настоящий день»
Выжившие объединяются против нового маньяка в полноценном трейлере «Крика 6»
19 января 2023
9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают
По словам Патриши Аркетт, второй сезон «Разделения» напугает зрителей
Документальный фильм «Корпорация «Еда» получит сиквел
Сара Мишель Геллар «никогда не расскажет полной истории» о работе с Джоссом Уидоном над «Баффи»
Мышонок Морис желает полакомиться шедевром живописи в трейлере мультфильма «Коты Эрмитажа»
Фильм ужасов «Скинамаринк» собрал за 4 дня в прокате сумму, в 60 раз превышающую его бюджет
Третий сезон «Теда Лассо» выйдет весной
Джеймс Ганн хотел бы переманить звезд «Стражей Галактики» в киновселенную DC
Звезда «Дома Дракона» Оливия Кук сыграет главную роль в хорроре о зловещем монастыре
Фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» выйдет в России позже, чем планировалось
«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмов в истории
Следующим фильмом Райана Джонсона станет триквел «Достать ножи»
В России выйдет иллюстрированная книга о студии Ghibli
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга»
Сиквел «М3ГАН» выйдет в 2025 году
Энтони Хопкинс сыграет древнеримского императора в сериале Роланда Эммериха о гладиаторах
Фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» обрел дату выхода в российский прокат
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм
Пакистанская девушка спасает свою сестру в трейлере веселого боевика «Вежливое общество»
Съемки байопика о Майкле Джексоне пройдут в этом году
Ретрофутуризм, который мы заслужили: вышел трейлер сериала «Здравствуй, будущее!»
Горюющий Джейсон Сигел нарушает свои рабочие правила в трейлере сериала «Терапия»
«Мятежная Луна» и многое другое: Netflix выпустил трейлер своих главных фильмов 2023 года
18 января 2023
Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль
Стивен Спилберг планирует снять сериал
Вышел трейлер многосерийной адаптации «Истории Тома Джонса» в формате ромкома
Изначально в сценарии «Аватара 2» была эпическая битва в космосе
На ТНТ выйдет сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли
Российская комедия «Папы против мам» обрела дату выхода в прокат
Ченнинг Татум рассказал о судьбе нереализованного фильма о мутанте Гамбите
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» Рэйчел Броснахэн сыграет в мини-сериале «Лоис и Варга»
Съемки второго сезона «Песочного человека» начнутся летом
Пол Фиг и Сэм Рэйми готовят фильм о матери, в которую вселился злой дух
Сериал «Джинни и Джорджия» вторую неделю подряд возглавляет рейтинг Netflix
Несмотря на слухи, Вин Дизель никогда не снимался в фильмах «Аватар»
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание»
Режиссер «Джона Уика» снимет сиквел «Без жалости» с Майклом Б Джорданом
В дебютном эпизоде сериала «Одни из нас» есть сцены, которые отснял Кантемир Балагов
Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк снимется в рок-опере о постапокалиптическом будущем
Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать
Вышел новый тизер-трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания»
Сериал «Одни из нас» мощно стартовал на HBO, но уступил премьере «Дома Дракона»
Мэрил Стрип сыграет в третьем сезоне «Убийств одном здании»
Джереми Реннер вернулся домой из больницы
Ченнинг Татум собирается снять ремейк «Привидения», сыграв роль, которую исполнил Патрик Суэйзи
17 января 2023
Анна Старшенбаум ведет опасный бизнес в трейлере драматического триллера «Эскортница»
Стало известно, когда пройдет Московский международный кинофестиваль 2023
Данай Гурира намекнула на возможность спин-оффа «Черной Пантеры» об Окойе
Райан Джонсон допускает, что сериал «Покерфейс» не ограничится одним сезоном
Ари Астер уже готовит очередной фильм, в котором снимутся Эмма Стоун и Кристофер Эбботт
Андрей Леонов поделился новостями о продолжении «Папиных дочек»
Финальная часть «Атаки титанов» будет поделена на две половины
Дэмьен Шазелл считает хорошим знаком, что мнения зрителей о «Вавилоне» разделились
Фильм Ghosted с Аной де Армас и Крисом Эвансом должен выйти весной
Лоис Лейн сообщает о своей беременности в трейлере третьего сезона «Супермена и Лоис»
Сериал «Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым обрел дату премьеры
«М3ГАН» и «Кот в сапогах 2: Последнее желание» продолжают уверенно держаться в прокате
Решительный Адам Уорлок: появился кадр из «Стражей Галактики 3» с персонажем Уилла Поултера
В «Аватаре 3» повествователем выступит Ло’ак, а не Джейк Салли
«Голгофа» с Бренданом Глисоном – очередной фильм, который выйдет в повторный прокат
Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров
HBO выпустил трейлер предстоящих серий сериала «Одни из нас»
Появились новые кадры из фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Вышел трейлер нового концертного фильма группы BTS, основанного на выступлении в Пусане
Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским продлен на второй сезон
Дин Джарин и Грогу боророздят галактику в трейлере третьего сезона «Мандалорца»
16 января 2023
«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами
Звезда «Добычи» Эмбер Мидфандер намекнула, что ведется работа над сиквелом
«Небо над Берлином» Вима Вендерса снова выйдет в российский прокат
Начались съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь», который выйдет на Okko
«Он другой»: Диего Луна объяснил успех «Андора»
Звезда «Белого лотоса» Тео Джеймс претендует на главную роль в байопике о Джордже Майкле
Где снимали фильм «Чебурашка»?
«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей
Они возвращаются: вышел трейлер комедии «Непосредственно Каха 2»
Миша Коллинз расследует убийство Бэтмена в трейлере сериала «Рыцари Готэма»
19-25 января в России состоится ретроспектива фильмов Джима Джармуша
6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке»
Вышел трейлер многосерийного продолжения комедии «Всемирная история»
«Джинни и Джорджия»: будет ли третий сезон?
Морган Фриман получил роль в сериале Тейлора Шеридана «Львица»
Хоррор-сериал «Чаки» продлен на третий сезон
Джону Карпентеру — 75: творческий путь культового режиссера
Брайан Крэнстон хочет выпустить продолжение сериала «Малкольм в центре внимания»
«Аватар 2» догоняет по сборам «Человека-паука: Нет пути домой»
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов
Джеймс Ганн пока не определился с тем, кто сыграет нового Супермена в киновселенной DC
На HBO Max стартовал сериал «Одни из нас»
В «Аватаре 3» будут представлены стихия огня и два новых племени на’ви
Погружение во тьму: вышел тизер-трейлер второго сезона «Шершней»
Фильм «Всё везде и сразу» завоевал главную премию «Выбор критиков» 2023
Эмма Робертс и Том Эллис снимутся в комедии «Вторая жена»
Сборы «Чебурашки» достигли 4 миллиардов рублей
15 января 2023
Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»?
Телепрограмма на сегодня: 15 января 2023 года для всех каналов
14 января 2023
Аманда Сайфред и Эван Рэйчел Вуд сыграют в музыкальной версии «Тельмы и Луизы»
Опубликован первый кадр из фильма Back to Black о жизни Эми Уайнхаус
Детектив Лиам Нисон разыскивает любовника роковой блондинки в трейлере нуара «Марлоу»
Остаться в живых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет
Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году
Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов
13 января 2023
Напряжение и драма: вышел трейлер нового сезона «Содержанок»
Никита Ефремов разрывается между благородством и семьей в трейлере драмы «Здоровый человек»
Конор Макгрегор и Джейк Джилленхол: появились фото со съемок ремейка «Дома у дороги»
Канал НТВ огласил дату премьеры детективного сериала «Безсоновъ»
«Кот в сапогах 2: Последнее желание»: почему стоит посмотреть мультфильм и сцену после титров
Молодая актриса избегает наказания за убийство в трейлере комедии Франсуа Озона «Мое преступление»
Сара Мишель Геллар расследует череду мистических событий в трейлере сериала «Волчья стая»
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
Полнометражное окончание сериала «Лютер» обрело дату релиза
Подростки сражаются с лондонскими призраками в трейлере сериала «Агентство «Локвуд и компания»
11-летняя девочка взрослеет телом и душой в трейлере фильма «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»
Сериал «Призраки» продлен на третий сезон
Джулианна Мур и Себастиан Стэн покушаются на деньги миллиардера в трейлере драмы «Аферисты»
Элисон Бри переосмысливает свою жизнь в трейлере фильма «Кто-то, кого я знала»
Брайан Кокс и Джоди Тернер-Смит раскрывают политическую тайну в трейлере триллера «Независимый»
Съемки долгожданного сериала «Чужой» начнутся в этом году
Кто озвучил Чебурашку в новом фильме
Риз Уизерспун и Эштон Кутчер меняются городами в трейлере ромкома Your Place or Mine
Александр Яценко спасает евреев от нацистов в трейлере фильма «Праведник»
Иван Охлобыстин и его будущий зять становятся напарниками в трейлере сериала «Открывай, полиция!»
12 января 2023
«Анатомия страсти» готовится к прощанию с Эллен Помпео в новом проморолике 19-го сезона
Крупные российские киносети начали показывать «Аватар: Путь воды»
Алехандро Гонсалес Иньярриту не против просмотра шедевров кино на малом экране
Завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» с Павлом Деревянко и Ромой Зверем
Программа ТВ на Старый новый год: что покажут сегодня 13 января 2023 года
Уильям Х. Мэйси получил роль в новой части «Планеты обезьян»
Керри Вашингтон и Опра Уинфри сыграют в фильме Тайлера Перри о Второй мировой войне
Отзывы на «Операцию «Фортуна»: стоит ли смотреть новый фильм Гая Ричи?
В разработке находится сериал «Хороший адвокат», который станет спин-оффом «Хорошего доктора»
Сериал «Король Талсы» может разрастись до целой телевселенной, подобно «Йеллоустоуну»
Адам Драйвер отрицает наличие каких-либо проблем на съемках «Мегалополиса»
Стало известно, когда выйдет первый трейлер «Форсажа 10»
Вышел трейлер пятого и финального сезона сериала «Миллион мелочей»
Подозрительные монахини вгоняют в ужас Джену Мэлоун в трейлере хоррора «Освящение»
Сидни Суини и Глен Пауэлл снимутся в ромкоме с прокатным рейтингом 18+
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория»
Дженнифер Лопес преподает урок террористам в новом трейлере «Моей пиратской свадьбы»
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года
Получивший три «Золотых глобуса» сериал «Начальная школа «Эбботт» продлен на третий сезон
Режиссер Мэтт Ривз подтвердил, что работает над сиквелом «Бэтмена»
В прокат выходит новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
Ноэми Мерлан переживает постродовой кошмар в трейлере триллера «Малышка Руби»
Молодой Эраст Фандорин проявляет смекалку в новом трейлере сериала «Азазель»
Делай добро и смотри кино: Киноклуб Киноафиши объединяется с благотворительным фондом «Нужна помощь»
11 января 2023
Новинка от Гая Ричи и «Моя пиратская свадьба»: 5 классных комедийных боевиков, которые выйдут в этом году
Вышел дублированный трейлер драмы «Сын» с Хью Джекманом
Netflix экранизирует подростковый роман Адама Сильверы «В конце они оба умрут»
«Мы ржали каждый день, работая на площадке»: эксклюзивное интервью с Гаем Ричи и актерами «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать»
Мини-сериал «Шпион среди друзей» с Гаем Пирсом и Дэмиэном Льюисом обрел дату премьеры
Появился первый кадр с Элайджей Вудом из второго сезона «Шершней»
Мечтатель строит космическую ракету у себя в гараже в трейлере фэнтезийного фильма «Линолеум»
Джеймс Кэмерон очень рад успеху «Аватара 2» и призывает не увлекаться стрим-сервисами
Николас Виндинг Рефн рассказал, чем он вдохновлялся, работая над «Ковбоем из Копенгагена»
Многосерийный вестерн «Билли Кид» продлен на второй сезон
Фильм «Моя пиратская свадьба» выйдет в российский прокат в марте
Том Хэнкс ответил, собирается ли он на пенсию
AMC планирует кроссовер сериалов «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы»
У Хилари Дафф появляется новый любовный интерес в трейлере второго сезона «Как я встретила вашего папу»
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится восьмым сезоном
Netflix выпустил трейлер документального фильма Памелы Андерсон о своей жизни
В разработку запущен игровой сериал «Подземелья и драконы»
Боб Оденкерк признается в своем непростом характере в тизере сериала «Счастливчик Хэнк»
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах
Начались съемки фильма «Другая поляна» по одноименному рассказу Кира Булычева
«Титаник» выйдет в прокат в четвертый раз — доступен новый трейлер
Вуди Харрельсон пополнил звездный каст фильма «Проект «Артемида»
Фрэнсис Форд Коппола опроверг информацию о «хаосе» на съемках «Мегалополиса»
Объявлены победители премии «Золотой глобус» 2023
Хоакин Феникс отправляется в странное и страшное приключение в трейлере фильма «Бо боится»
10 января 2023
Светлана Ходченкова избавляется от мертвого тела в трейлере сериала «Я «любила» мужа»
Николас Кейдж отказался бы сниматься в «Звездных войнах» из-за любви к «Звездному пути»
Из «Стеклянной луковицы» была удалена сцена после титров, связанная с «Моной Лизой»
Остросюжетный сериал «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом обрел дату премьеры
Создатели «Чебурашки» нацелены на сиквел
Сериал «Роковое влечение» получил дату премьеры
В сети завирусилось видео с Кейт Уинслет, которая поддерживает юную журналистку во время интервью
Триллер о выживании «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым стал доступен на стриминге
Отличные актеры, большой потенциал: появились отзывы о сериале «Одни из нас»
«Чебурашка» перехватил у «Холопа» звание самого кассового российского фильма
Cъемки «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы под угрозой срыва
Вышел трейлер спин-оффа мюзикла «Бриолин» о группировке «Леди в розовом»
Пенн Бэджли становится объектом слежки в трейлере четвертого сезона «Ты»
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого»
Пол Мескал заменит Блейка Дженнера в мюзикле Ричарда Линклейтера «Мы едем, едем, едем…»
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах
Жестокие люди идут войной на мифических существ в трейлере финального сезона «Карнивал Роу»
Сиквел хоррора «М3ГАН» уже находится в разработке
Пока неизвестно, выйдет ли сериал «Одни из нас» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Пол Радд заключает сделку с Кангом в новом трейлере «Человека-муравя и Осы: Квантомания»
9 января 2023
«Казанова в России»: актеры, краткое содержание, ждать ли второй сезон
Съемки полнометражного продолжения «Сообщества» начнутся летом
Размышления о женщинах и жизни: вышел трейлер фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
Съемки сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом начнутся в феврале
Цель Дэйва Батисты — быть хорошим актером, а не стать вторым Дуэйном Джонсоном
«Стеклянная луковица»: Райан Джонсон рассказал, как он определился с личностью убийцы
Элай Рот снимет фильм «День благодарения» на основе фейкового трейлера из «Грайндхауса»
Создатель «Йеллоустоуна» уже знает, как он хочет закончить сериал
«Одни из нас»: чего ожидать от сериала по знаменитой видеоигре
Что посмотреть помимо «Мэйфейрских ведьм»: главные проекты с Александрой Даддарио
Полгода тренировок: Хью Джекман вновь высказался о возвращении к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
Сборы «Чебурашки» приближаются к 3 млрд рублей
Мультфильм «Морской монстр» получит сиквел
Национальное общество кинокритиков США признало «Тар» лучшим фильмом 2022 года
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»?
Николас Кейдж рассказал о сюжете «Без лица 2»
Веселье превращается в бойню в трейлере пандемийного хоррора «Больной»
Фильм ужасов «M3ГАН» стартовал в мировом прокате лучше, чем ожидалось
Джеймс Ганн работает над сценарием «неанонсированного сериала DC»
Тим Блейк Нельсон получил роль в «Дюне 2»
Рэпер 50 Cent анонсировал сериал о жизни Эминема на основе «8 мили»
«Аватар: Путь воды» превзошел по мировым сборам «Короля Льва» и «Мир Юрского периода»
8 января 2023
Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов
7 января 2023
Тест: какая суперсила пригодится тебе в этом году?
Пол Мескал исполнит главную роль в сиквеле «Гладиатора»
Официально: сериал «Уэнсдэй» получит второй сезон
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов
6 января 2023
Вышел трейлер третьего сезона детективного сериала «По правде говоря» с Октавией Спенсер
Каспер Ван Дин блюдет целостность своей семьи в трейлере психологического хоррора «Дочь»
Съемки ремейка «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Райаном Гослингом пройдут в этом году
На Netflix состоялась премьера мини-сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена»
Четыре возраста Хоакина Феникса: появился новый постер фильма «Бу боится»
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях
Николь Кидман сыграет в сериале Тейлора Шеридана «Львица»
Создатели сериала «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» уже работают над вторым сезоном
Джона Хилл влюбляется в дочь Эдди Мерфи в трейлере комедии «Что за люди»
Николас Холт бунтует против вампира Николаса Кейджа в первом трейлере фильма «Ренфилд»
Наташа Лионн докапывается до истины в новом трейлере детективного сериала «Покерфейс»
Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов
5 января 2023
Композитор «Бэтмена» и «Вверх» Майкл Джаккино снимет ремейк фантастического хоррора «Они»
Мировые сборы «Аватара» приближаются к $1,5 млрд
Джерард Батлер берется за опасную миссию в новом трейлере боевика «Крушение»
Дэйв Батиста признался, что очень рад своему уходу из киновселенной Marvel
Аль Пачино и Логан Лерман выслеживают Гитлера в трейлере второго сезона «Охотников»
Guilty pleasure: пересматриваем глупые комедии на английском
Стивен Амелл вернется к роли Зеленой Стрелы в финальном сезоне «Флэша»
В «Аватаре 3» будут представлены злобные на’ви
По данным СМИ, Ноа Баумбак снимет для Netflix фильм с Брэдом Питтом и Адамом Сэндлером
Вышел трейлер второго сезона фантастического сериала «Основание»
Кристоф Вальц предоставляет особые менеджерские услуги в тизере сериала «Консультант»
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году
Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе
Студия Sony выпустила первый проморолик фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo
Бенедикт Камбербэтч сыграет кукловода в мини-сериале «Эрик»
Без цензуры: вышел кровавый трейлер хоррора «Восстание зловещих мертвецов»
«Вызов» с Юлией Пересильд: что известно о первом в истории фильме, снятом в космосе
«Чебурашка» триумфально стартовал в российском прокате
Телепрограмма на сегодня: 5 января 2023 года для всех каналов
4 января 2023
Сказки, антиутопии и немного мистики: 8 главных фантастических фильмов 2023 года
«Крик 6» и не только: 10 самых ожидаемых хорроров 2023 года
Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов
3 января 2023
«Клипмейкеры», продолжение «Холопа» и «Бешенство»: 10 самых ожидаемых российских фильмов 2023 года
Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов
2 января 2023
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов
1 января 2023
Твой киногид на 2023 год: 25 фильмов, которые все будут смотреть
Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов
