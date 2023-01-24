Второй эпизод сериала «Одни из нас» установил рекорд HBO по приросту количества зрителей

Сериал «Одни из нас», ставивший вторым самым успешным запуском шоу в истории HBO, проект продолжает ставить новые рекорды. Согласно агентству Nielsen и собственным данным Warner Bros. Discovery, второй эпизод сериала, вышедший на экраны 22 января, суммарно привлек 5,7 млн зрителей на самом HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Это превышает показатели первого эпизода (4,7 млн зрителей) на 22%, что является самым существенным приростом аудитории на HBO по сравнению с дебютной серией.

Кроме того, HBO поделился некоторыми данными об общей популярности сериала на данный момент. Так, после одной недели в эфире аудитория первого эпизода достигла 18 млн зрителей, то есть почти в 4 раза превысила аудиторию шоу в день его премьеры. А общее число зрителей второй серии за два дня выросла до 10 млн.

Вряд ли фанатов проекта удивит большая популярность «Одних из нас», ведь сериал является экранизацией одноименной видеоигры, разошедшейся тиражом более 10 миллионов копий по всему миру. Несмотря на это, премьере шоу все же не удалось превзойти по количеству зрителей запуск «Дома Дракона», который собрал у экранов около 9,9 млн зрителей.

Тем не менее, уверенный рост числа зрителей «Одних из нас» явно говорит о том, что в будущем как сам второй эпизод, так и последующие серии, скорее всего, смогут достичь еще более впечатляющего успеха. Премьера следующей третьей серии состоится 29 января.