Более 30 сломанных костей: Джереми Реннер рассказал, как проходит его восстановление

Джереми Реннер поделился подробностями того, как проходит его лечение после тяжелой травмы, полученной в начале января. Актер выпустил новый пост в своих социальных сетях, в котором написал:

«Утренние тренировки, все изменилось в этот новый год. Эта трагедия, ставшая ударом для всей моей семьи, быстро превратилась в место сосредоточения сил любви. Я хочу поблагодарить всех за их сообщения мне и моих близких. Я люблю всех вас и очень признателен каждому. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, а любовь и связи между близкими только укрепятся. Любви и благословений всем вам».

К своей публикации актер прикрепил фотографию, на которой он с врачом делает физиотерапию для ног.

Трагический инцидент с Реннером произошел 1 января неподалеку от его дома в городе Тахо. Согласно доступной информации, актер попытался помочь вытащить застрявшую в снегу машину, принадлежавшую члену его семьи. Для этого он использовал большой ратрак (снегоуборочная машина на гусеницах) марки PistenBully или Sno-Cat, вес которого составлял не менее 6 тонн. Во время очистки снега машина наехала на Реннера, вызвав серьезные травмы, чуть не стоившие ему жизни.

К счастью, актер был быстро доставлен в больницу. На следующий день он перенес две операции, а уже 5 января смог впервые с момента аварии опубликовать видео в социальных сетях. Хотя в ролике Реннер все еще был прикован к больничной койке, он явно находился в хорошем расположении духа и шутил вместе со своей сестрой и матерью. 17 января актер сообщил, что выписался из больницы, вернулся домой и посмотрел со своими родными эпизод сериала «Мэр Кингстауна», в котором он исполняет главную роль.