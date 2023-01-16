Начались съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь», который выйдет на Okko

На этой неделе в Казахстане официально стартовали съемки восьмисерийного мистического триллера «Мы здесь, чтобы вам помочь», в котором абсолютному злу будут противостоять нетипичные супергерои. Производство сериала продлится вплоть до середины весны, а релиз состоится позднее в онлайн-кинотеатре Okko.

Сериал расскажет о подростке Жене Кирсанове, которому чудесным образом удается выжить после страшного пожара, из-за чего ему приходится в дальнейшем вступить в неравное противостояние со сверхъестественными силами. В битве с потусторонними сущностями помогать четырнадцатилетнему парню будут охотники на привидений — экс-следователь Максим и его немного неуравновешенный немой напарник, который сам напоминает маньяка. Троице предстоит провести детективное расследование, чтобы выяснить причину пожара, унесшего жизнь матери Жени, а также разобраться со злобным призраком, способным вселяться в тела людей.

В актерский состав вошли Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Марьяна Спивак, Владимир Веревочкин, Алиса Дмитриева, Вадим Филипченков, Сергей Яценюк и Александр Робак. Постановкой занимается режиссер Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия»), в своем заявлении отметивший о длительном подготовительном периоде. По словам кинематографиста, предпроизводство отняло очень много времени из-за внушительного количества сцен со спецэффектами:

«У нас был длинный подготовительный период. Наверное, самый длинный и самый большой в моем опыте. В проекте очень много компьютерной графики, трюков, которые нужно придумать, раскадрировать, понять, как их реализовать. Ведь история мистическая и насыщена разными существами, которых мы не видим в реальности».

Производством занимаются компании LookFilm, «Место силы» и Originals Production.