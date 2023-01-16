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Киноафиша Новости Начались съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь», который выйдет на Okko

Начались съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь», который выйдет на Okko

16 января 2023 16:20
Начались съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь», который выйдет на Okko

Это будет шоу об охотниках за приведениями.

На этой неделе в Казахстане официально стартовали съемки восьмисерийного мистического триллера «Мы здесь, чтобы вам помочь», в котором абсолютному злу будут противостоять нетипичные супергерои. Производство сериала продлится вплоть до середины весны, а релиз состоится позднее в онлайн-кинотеатре Okko.

Сериал расскажет о подростке Жене Кирсанове, которому чудесным образом удается выжить после страшного пожара, из-за чего ему приходится в дальнейшем вступить в неравное противостояние со сверхъестественными силами. В битве с потусторонними сущностями помогать четырнадцатилетнему парню будут охотники на привидений — экс-следователь Максим и его немного неуравновешенный немой напарник, который сам напоминает маньяка. Троице предстоит провести детективное расследование, чтобы выяснить причину пожара, унесшего жизнь матери Жени, а также разобраться со злобным призраком, способным вселяться в тела людей.

Начались съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь», который выйдет на Okko

В актерский состав вошли Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Марьяна Спивак, Владимир Веревочкин, Алиса Дмитриева, Вадим Филипченков, Сергей Яценюк и Александр Робак. Постановкой занимается режиссер Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия»), в своем заявлении отметивший о длительном подготовительном периоде. По словам кинематографиста, предпроизводство отняло очень много времени из-за внушительного количества сцен со спецэффектами:

«У нас был длинный подготовительный период. Наверное, самый длинный и самый большой в моем опыте. В проекте очень много компьютерной графики, трюков, которые нужно придумать, раскадрировать, понять, как их реализовать. Ведь история мистическая и насыщена разными существами, которых мы не видим в реальности».

Производством занимаются компании LookFilm, «Место силы» и Originals Production.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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