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Киноафиша Новости Вуди Харрельсон пополнил звездный каст фильма «Проект «Артемида»

Вуди Харрельсон пополнил звездный каст фильма «Проект «Артемида»

11 января 2023 11:02
Вуди Харрельсон пополнил звездный каст фильма «Проект «Артемида»

В картине о космической гонке также задействованы Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум.

В актерском составе нового крупного фильма Apple Original Films «Проект «Артемида», ведущие роли в котором играют Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум, произошло еще одно примечательное пополнение. Согласно Deadline, к исполнительскому ансамблю ленты присоединился трехкратный номинант на премию «Оскар» Вуди Харрельсон. Съемки картины уже близки к завершению.

Детали сюжета пока не раскрываются, поэтому не ясно, кого именно сыграет Харрельсон. Известно, однако, что действие развернется в 1960-х на фоне знаменитой космической гонки. Предполагается, что по жанру это будет комедийная ретро-мелодрама с солидным бюджетом в районе $100 млн.

Также в фильме появятся Джим Рэш, Рэй Романо, Колин Вуделл, Анна Гарсиа, Ной Роббинс, Дональд Уоткинс, Кристиан Цубер и Ник Дилленбург. Постановкой по сценарию Роуз Гилрой («Стая») занимается Грег Берланти («С любовью, Саймон»).

В прошлом году при участии Харрельсона вышли сатирический фильм Рубена Эстлунда «Треугольник печали» и в веселый боевик Netflix «Человек из Торонто». В 2023 году он появится в мини-сериале HBO «Сантехники Белого дома» и спортивной комедии Бобби Фаррелли «Чемпионы». Совсем недавно артист закончил съемки в драме с Лорой Линни «Солнечный берег».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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