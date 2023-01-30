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Киноафиша Новости Николь Кидман и Майя Эрскин исполнят ведущие роли в новом мини-сериале от HBO

Николь Кидман и Майя Эрскин исполнят ведущие роли в новом мини-сериале от HBO

30 января 2023 14:27
Николь Кидман и Майя Эрскин исполнят ведущие роли в новом мини-сериале от HBO

Триллер о безупречной няне, чья услужливость начинает пугать.

Николь Кидман продолжает сотрудничать с телесетью HBO. По сведениям Deadline, звезда «Большой маленькой лжи» и «Отыграть назад» сыграет ведущую роль в мини-сериале «Идеальная няня» (The Perfect Nanny). Экранной партнершей оскароносной актрисы выступит Майя Эрскин, которую в этом году можно будет увидеть вместе с Дональдом Гловером в многосерийном перезапуске «Мистера и миссис Смит» от Amazon Prime Video.

В центре повествования триллера окажется семейная пара, которая берет на работу для ухода за двумя своими детьми на первый взгляд во всех отношениях идеальную няню. Последняя всегда открыта для помощи, но со временем ее услужливость трансформируется в нечто пугающее.

В основу грядущего шоу лег одноименный роман Лейлы Слимани, вдохновленный реальным трагическим инцидентом одиннадцатилетней давности, произошедшим в семье Крим. Эрскин, ранее работавшая над сериалом Hulu «4лен», выступает сценаристкой и исполнительным продюсеров «Идеальной няни». Вместе с HBO производством занимается студия Legendary Entertainment.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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