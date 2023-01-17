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Киноафиша Новости Решительный Адам Уорлок: появился кадр из «Стражей Галактики 3» с персонажем Уилла Поултера

Решительный Адам Уорлок: появился кадр из «Стражей Галактики 3» с персонажем Уилла Поултера

17 января 2023 13:25
Решительный Адам Уорлок: появился кадр из «Стражей Галактики 3» с персонажем Уилла Поултера

Режиссер Джеймс Ганн сравнил героя с младенцем.

Журнал Empire продолжает делиться эксклюзивными материалами, связанным с предстоящими фильми Marvel. На этот раз был опубликован свежий кадр из «Стражей Галактики 3», на котором запечатлен куда-то решительно направляющийся золотокожий Адам Уорлок в исполнении Уилла Поултера.

Решительный Адам Уорлок: появился кадр из «Стражей Галактики 3» с персонажем Уилла Поултера

На появление могущественного антигероя намекнули еще в концовке сиквела, а теперь ему будет посвящен внушительный объем экранного времени. Несмотря на тот факт, что в визуальном плане многие элементы образа пересекаются с комиксами, режиссер и сценарист блокбастера Джеймс Ганн для фильма несколько изменил его историю происхождения. По сюжету, могущественный Уорлок, созданный высшей жрицей расы суверенов Аишей (Элизабет Дебики), будет какое-то время охотиться за ведущими героями. Несмотря на безграничную мощь, Ганн сравнивает его с новорожденным ребенком:

«С ним все гораздо сложнее, но он определенно нехороший парень. То, что мы видим — это младенческая форма Уорлока, только что вышедшего из кокона. Он не очень хорошо понимает жизнь. По сути, он еще дитя».

Комментируя кастинг Поултера, постановщик отметил, что специально искал актера, способного с легкостью разыгрывать на экране как серьезную драму, так и настоящую комедию, что особенно актуально в проектах MCU.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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