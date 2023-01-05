Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кровь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Студия Sony выпустила первый проморолик фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo

Студия Sony выпустила первый проморолик фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo

5 января 2023 11:00
Студия Sony выпустила первый проморолик фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo

Дэвид Харбор и Орландо Блум рассказывают о достоинствах экранизации.

Съемки экранизации видеоигры Gran Turismo от режиссера Нила Бломкампа («Район №9») завершился буквально пару недель назад, но студия Sony Pictures уже запускает рекламную кампанию. Сегодня в сети появился дебютный проморолик, в котором продемонстрировали первые кадры и актеров, воодушевленно рассказывающих о достоинствах предстоящей картины. В видео фигурируют Орландо Блум, Дэвид Харбор и Арчи Мадекве.

В центре повествования окажется молодой геймер (Мадекве), сумевший переквалифицироваться в настоящего гонщика. Благодаря своим уникальным навыкам, приобретенным в одноименном гоночном симуляторе PlayStation, протагонист становится пилотом гоночного автомобиля Nissan. Помогать герою с соревнованиями и прочими многочисленными трудностями будет опытный наставник (Харбор). Создатели обещают впечатляющие гонки и драму. Кроме того, в фильме будет любовная линия.

В основу фильма легла реальная история гонщика Янна Марденборо. Сценарий написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»). В остальном исполнительском ансамбле заняты Даррен Барнет, Томас Кречман, Джимон Хонсу, Джоша Страдовски, Дэниел Пуиг и Джери Холливэлл.

Премьера Gran Turismo состоится 11 августа.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Читать далее 2 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов Читать далее 2 января 2023
«Крик 6» и не только: 10 самых ожидаемых хорроров 2023 года «Крик 6» и не только: 10 самых ожидаемых хорроров 2023 года Читать далее 4 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов Читать далее 3 января 2023
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году 5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году Читать далее 5 января 2023
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Читать далее 6 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Читать далее 6 января 2023
Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе Читать далее 5 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 5 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 5 января 2023 года для всех каналов Читать далее 5 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов Читать далее 4 января 2023
Related video