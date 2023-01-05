Студия Sony выпустила первый проморолик фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo

Съемки экранизации видеоигры Gran Turismo от режиссера Нила Бломкампа («Район №9») завершился буквально пару недель назад, но студия Sony Pictures уже запускает рекламную кампанию. Сегодня в сети появился дебютный проморолик, в котором продемонстрировали первые кадры и актеров, воодушевленно рассказывающих о достоинствах предстоящей картины. В видео фигурируют Орландо Блум, Дэвид Харбор и Арчи Мадекве.

В центре повествования окажется молодой геймер (Мадекве), сумевший переквалифицироваться в настоящего гонщика. Благодаря своим уникальным навыкам, приобретенным в одноименном гоночном симуляторе PlayStation, протагонист становится пилотом гоночного автомобиля Nissan. Помогать герою с соревнованиями и прочими многочисленными трудностями будет опытный наставник (Харбор). Создатели обещают впечатляющие гонки и драму. Кроме того, в фильме будет любовная линия.

В основу фильма легла реальная история гонщика Янна Марденборо. Сценарий написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»). В остальном исполнительском ансамбле заняты Даррен Барнет, Томас Кречман, Джимон Хонсу, Джоша Страдовски, Дэниел Пуиг и Джери Холливэлл.

Премьера Gran Turismo состоится 11 августа.