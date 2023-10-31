Меню
31 октября 2023
Дети противостоят страшному монстру в дублированном трейлере хоррора «Бугимен. Начало легенды»
Дарья Жовнер и Евгений Цыганов ставят спектакль в трейлере фильма «Блондинка»
Джесси Айзенберг попадает в маскулинную общину Эдриана Броуди в трейлере триллера «Манодром»
Беспечный Петр Федоров теряет сына в трейлере напряженного сериала «Ласт квест»
Остросюжетная детективная драма: стоит ли смотреть новый сериал со звездой «Постучись в мою дверь»?
Актерский состав «Друзей» почтил память Мэттью Перри
Лина Хиди обращается к звездам в трейлере фантастического сериала «Маяк 23»
7 самых жутких фильмов в истории кинематографа, воспоминания о которых будут вас преследовать
30 октября 2023
В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым
Модный приговор: как создавались костюмы для героев сериала «Позолоченный век»
Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» получил нового шоураннера и режиссеров
Стало известно, когда начнутся съемки перезапуска «Горца» с Генри Кавиллом
На этой неделе в прокат выходит красочный мультфильм «Страшилка и тайна города света»
29 октября 2023
От культа вуду до «Ходячих мертвецов»: самая полная история зомби-хоррора
28 октября 2023
Составляем плейлист на Хеллоуин: «Суспирия», «Восставший из ада» и еще три ужастика с отличным саундтреком
Кульминационная битва с Эреном Йегером: вышел трейлер финала «Атаки титанов»
Анонсирован сиквел хоррора Скотта Дерриксона «Черный телефон»
Компания Disney отложила выпуск игрового ремейка «Белоснежки» и мультфильма «Элио»
Ученые представили обновленный список самых страшных фильмов
27 октября 2023
Киллер Майкл Фассбендер берется за смертельно опасную миссию в новом трейлере «Убийцы»
Мартин Скорсезе сравнил себя с Квентином Тарантино
Кэтрин Ньютон воскрешает Коула Спроуса в трейлере черной комедии «Лиза Франкенштейн»
Саша Бортич продает драгоценное колье в тизере сериала «Блеск»
Режиссер Дэвид Йейтс прокомментировал ситуацию с серией фильмов «Фантастические твари»
В осажденном Ленинграде орудуют вероломные преступники в трейлере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»
Что смотреть на выходных: «Продавцы боли», «Позолоченный век» и новый «Изгоняющий дьявола»
Виктория Исакова идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере драмы «Лунатики»
Дженна Ортега оказывается втянута в криминальные дела в трейлере триллера «Крупный улов»
Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма»
Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны»
Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света»
26 октября 2023
Спецэпизоды «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом получили даты выхода и новый трейлер
Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные»
Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща»
Николай Наумов отлавливает сказочную нечисть в трейлере сериала «Волшебный участок»
Евгений Романцов исполнит главную роль в историческом сериале «Александр I»
Супергеройский фильм «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне получит сиквел
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли в фильме Шона Бэйкера «Анора»
Брэдли Купер творит музыку и влюбляется в трейлере байопика «Маэстро»
Бум реалити и секрет бесконечной молодости: ТНТ представил новинки телесезона
Мэттью Гуд приходит к основателю психоанализа в трейлере драмы «По Фрейду»
Джон Хэмм охотится на домохозяйку с секретами Джуно Темпл в трейлере пятого сезона «Фарго»
Хизер Грэм завидует подруге в трейлере комедии «Самое. Лучшее. Рождество»
В прокате стартует французская комедия «SuperКопы: Миссия «Бабушка»
В прокат выходит триллер «Дом-ловушка» о парне, ставшем жертвой общественного гнева
25 октября 2023
Оливия Колман и Дев Патель сыграют в нестандартном романтическом фильме «Плетень»
Дэниэл Рэдклифф спродюсировал документальный фильм о своем парализованном дублере
Вышел трейлер документального фильма о Второй мировой войне «Оккупированный город»
Режиссер «Уроков фарси» Вадим Перельман снимет фильм о Корейской войне
Влюбленные встречаются спустя много лет в трейлере фильма студии A24 «Прошлые жизни»
Вместо Тима Бёртона и Гарри Поттера: 5 аниме-сериалов на Хэллоуин
24 октября 2023
Стало известно, когда выйдут «Приключения Паддингтона 3»
Джулия Робертс и Итан Хоук переживают конец света в трейлере фильма «Оставь мир позади»
Начались съемки пятнадцатого сезона «Доктора Кто»
На KION выйдет документальный фильм о съемках сериала «Жизнь по вызову» — доступен трейлер
Сериал «Благие знамения» будет продлен на третий сезон
Выход «Миссии: невыполнима 8» отложен на 2025 год
Кристина Асмус и Даниил Воробьев сыграют в мистическом триллере «Кинопленка N8»
Сериал по видеоигре Fallout наконец обрел дату выхода
На кону $4,56 млн: вышел трейлер реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»
Кощеево царство, три печи и карельские пейзажи: как снимали сказку «По щучьему велению»
23 октября 2023
Жители Петербурга наблюдали за Ураном и другими планетами на открытии шоу «Ярче звезд»
На СТС выйдет сериал «Мама будет против» от «Уральских пельменей»
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская сыграют в сериале «Взрослые»
Продюсеры «Джеймса Бонда» еще не приступали к перезапуску франшизы
Аглая Тарасова идет по стопам Милоша Биковича в трейлере «Холопа 2»
За первые дни в прокате «Убийцы цветочной луны» собрали $44 млн
Стартовали съемки экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым
Буду резать, буду бить! История создания кинофраншизы «Хэллоуин»
Самолет терпит крушение среди гор в трейлере триллера о выживании «Общество снега»
Молодой кинорежиссер делает фильм в доме тетушки в трейлер комедии «Книга решений»
22 октября 2023
От «Загрузки» до «Кибердеревни»: 5 отличных сериалов о мире будущего
21 октября 2023
15 самых смешных комедийных сериалов за последние 10 лет
8 лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные
Сейчас такое уже не снимают: 20 культовых фильмов из 90х
15 самых страшных фильмов ужасов в истории кино
Поклонникам «Очень странных дел» пригодится: 8 ностальгических хорроров 80-х
20 октября 2023
Дарья Савельева везет школьный театральный кружок в Сочи в трейлере фильма «Каникулы»
Сериал «Поколение «Ви» официально продлен на второй сезон
Релиз «Дэдпула 3» будет отложен
Трагедия влияет на жизнь мятежных подростков в трейлере драматического сериала «Цикады»
Барри Кеоган проникает в высшее общество в трейлере фильма Эмиральд Феннел «Солтберн»
Иван Янковский возглавляет уличную банду в трейлере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя»
Что смотреть на выходных: «Пила 10», детективный триллер и хоррор со звездой «Пацанов»
На KION выйдет остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» о блокаде Ленинграда
Эмма Стоун учится жить в обществе в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные»
Александр Головин получает миссию от следователей в трейлере фильма «В потоке трех стихий»
Создатели видеоигр пробуждают зло в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Другое измерение»
19 октября 2023
Трудный подросток противостоит насилию в интернате в трейлере мини-сериала «Абсолютное зло»
Давид Ниамеди: «Не всегда внешность играет какую-то большую роль, важна и внутренняя составляющая»
Д’Артаньян разыскивает Констанцию в трейлере фильма «Три мушкетера: Миледи» с Евой Грин
В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Молот ведьм»
Сериал «Элита» завершится восьмым сезоном
Ридли Скотт остался в восторге от предстоящего фильма «Чужой: Ромул»
Белла Рэмзи знакомится с Джоди Уиттакер в трейлере второго сезона антологии «Срок»
Сильвестр Сталлоне размышляет об иллюзорности успеха в трейлере документального фильма «Слай»
Дэниэл Рэдклифф ответил на возобновившиеся слухи о роли Росомахи в MCU
В прокат выходит романтическая комедия «Страсти по Матвею» с Денисом Власенко и Валери Зоидовой
Режиссер Барри Левинсон готовит триллер с Аль Пачино и Шайей ЛаБафом
Студенты отправляются на Олимпийские игры в трейлере фильма «Мальчики в лодке»
Резня на Хэллоуин, кровавый день рождения и Санта-Клаус — убийца: 8 праздничных слэшеров на все случаи жизни
Сегодня в прокате стартует авантюрная комедия с Ниной Добрев «Очень плохая девчонка»
В прокат выходит польский эротический триллер «Искушение»
18 октября 2023
Автоконструктор Адам Драйвер ведет гонку со смертью в дублированном трейлере «Феррари»
Хоакин Феникс наследует Александру Македонскому и Цезарю в новом трейлере «Наполеона»
На Wink вышел сериал «Родные люди» с Дмитрием Дюжевым и другими звездами
Сэм Рокуэлл и Кумэйл Нанджиани сыграют в черной комедии от режиссера «Вердикта за деньги»
Погоня за бриллиантами: начались съемки сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым
Эмиль Хирш вершит месть в трейлере триллера «Стенографист»
Шоураннер «Офиса» прокомментировал слух о перезапуске сериала
Появились новые кадры из игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха»
Леонардо ДиКаприо доходит до предела в очередном трейлере «Убийц цветочной луны»
Семейная жизнь соседствует с Холокостом в трейлере драмы «Зона интересов»
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу
Тюремный психолог Энн Хэтэуэй очаровывает Томасин Маккензи в трейлере нуара «Айлин»
В прокат выходит семейный фильм «Лесси — лохматый детектив»
В прокате стартует приключенческий семейный фильм «Дух Байкала»
17 октября 2023
Марк Грейсон противостоит новым угрозам в трейлере второго сезона «Непобедимого»
Джейсон Момоа и Джерард Батлер сыграют в фильме о «Божественной комедии» Данте
Близится Хэллоуин: вышел трейлер специальных серий «Американских историй ужасов»
Писатель Джеффри Райт идет на эксперимент в трейлере фильма «Американское чтиво»
Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ»
Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman
Достойный сиквел, но оригинал лучше: появились отзывы о «Побеге из курятника 2»
Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех»
Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?
В России пройдет онлайн-фестиваль Европейского кино
7 гениальных цитат Тома из «Наследников», которые стоит запомнить
Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки»
16 октября 2023
Алкоголик влюбляются в одинокую женщину в трейлере фильма Аки Каурисмяки «Опавшие листья»
Безумно фанатский тест: вспомнишь ли ты все строчки диснеевских песен?
Дмитрий Чеботарев сыграет цыгана в драматическом сериале «Улица Шекспира»
Кристен Риттер подвергается загадочной процедуре в трейлере сериала «Темное дитя: Отголоски»
15 октября 2023
Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu
14 октября 2023
Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер
Вышел трейлер триллера Майкла Уинтерботтома «Шошана» с Ириной Старшенбаум в главной роли
Меньше артхауса, больше коммерческого кино: студия A24 меняет стратегию
Призрак Гарик Харламов знакомится с новой семьей в трейлере мультика «Кентервильское привидение»
Сериал «Форс-мажоры» будет перезапущен с новыми персонажами
Курт Рассел сталкивается с Годзиллой в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров»
13 октября 2023
Загадочное убийство повторяется на протяжении 160 лет в трейлере мини-сериала «Тела»
74-летний говорящий ящер учит школьников в трейлере мультфильма «Лео»
Рик Граймс возвращается: вышел тизер сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»
Начались съемки сериала Валерия Тодоровского «Танго» с Юлией Снегирь
Что смотреть на выходных: седьмая «Миссия невыполнима», мини-сериал с Робертом Де Ниро и новый хоррор на Netflix
Майкл Майерс атакует телевидение: в разработку запущен сериал «Хэллоуин»
Эдди Мерфи загадывает рождественское желание в трейлере фильма «Конфетный переулок»
Даша, Гена и Барон: появились первые кадры со съемок нового сезона «Счастливых вместе»
Девочка насылает порчу на Эмму Стоун и ее мужа в трейлере сериала «Проклятие»
В прокате стартовала анимация «Смешарики снимают кино»
Мать и ее две дочери проговаривают давние проблемы в трейлере драмы «Край надломленной луны»
Константин Хабенский и Юлия Пересильд признаны главными киноартистами года
Кондитеру Тимоти Шаламе запрещают продавать шоколад в новом трейлере «Вонки»
Кто ищет, тот всегда найдет: 5 фильмов о значимости информации и технологий в современном мире
12 октября 2023
Валерия Гай Германика приступила к съемкам второго сезона сериала «Обоюдное согласие»
В прокате стартует зажигательный фильм «Уличные танцы. Мировой уровень»
В прокат выходит триллер «Выжившая» с Одейей Раш и Рэем Лиоттой
Девочка защищает свою лошадь от браконьеров в трейлере фильма «Дикое сердце»
В прокате появилась религиозная драма «Молодой Папа» с Шайей ЛаБафом
Ситкомы с душой: 5 сериалов, похожих на «Шиттс Крик»
Астронавты оказываются на опасной планете в трейлере мультсериала «Царство падальщиков»
Математик-савант противостоит мафии в новом трейлере сериала «Теория больших денег»
Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» будет почти полностью переснят
Остросюжетная драма о мести и любви: стоит ли смотреть турецкий хит «Кровавые цветы»
11 октября 2023
Милое животное устраивает кровопролитие в трейлере слэшера «Мой ленивец-убийца»
Рестлер Зак Эфрон выходит на ринг в трейлере биографической драмы «Стальная хватка»
Прощай, Аквамен: Джейсон Момоа может сыграть Лобо в новой киновселенной DC
Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер
Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест»
Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд»
Ричард Линклейтер собирается снять франкоязычный фильм в Париже
В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks
Бюджет фильма «Мастер и Маргарита» составляет уже 1,2 млрд рублей
Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли»
10 октября 2023
Начались съемки блокбастера «Стальное сердце» с Никитой Ефремовым в роли Соловья-разбойника
Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли
Зловещая музыка приводит в мир смертоносного монстра в трейлере хоррора «Проклятие дудочника»
Два мастера боевых искусств создают новый вид борьбы в трейлере фильма «Легенда о самбо»
Горыныч Павел Деревянко покупает шаурму в тизере сериала «Волшебный участок»
Стильный и душераздирающий: критики тепло приняли фильм «Байкеры»
Вышел новый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Война»
Появились первые кадры с Анджелиной Джоли в образе Марии Каллас из байопика «Мария»
Девушки-подростки переживают переломное лето в своей жизни в трейлере «Как заниматься сексом»
Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны»
Объявлены победители первого фестиваля актуального российского кино «Маяк»
9 октября 2023
ТНТ и создатели «СамоИронии судьбы» готовят новогодний фильм «Иван Васильевич меняет всё!»
К выходу готовится сериал «Отмороженные» о бандитах из 90-х, которые оказались в 2022 году
Кристоф Вальц получил роль в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн»
Начались съемки третьей части «Непослушника» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко
Девушка поддается своим желаниям в трейлере эротического триллера «Искушение»
Отец читает дочке «Маленького принца» из космоса в отрывке из комедии «Папа, не звезди!»
Александр Филиппенко держится за власть в трейлере фильма «Пациент номер один»
Новый злодей бросает вызов Тихону Жизневскому в трейлере фильма «Майор Гром: Игра»
Петь или не петь: 7 мюзиклов, которые полюбят даже не фанаты жанра
По данным инсайдеров, «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном
Умер классик британского кино Теренс Дэвис
Ангус Клауд похищает выигрышный лотерейный билет в трейлере триллера «Судная ночь. Джекпот»
The Hollywood Reporter выбрал 50 лучших сериалов XXI века
8 октября 2023
Тяжелое детство, абьюз и зависимости: 5 нашумевших автобиографий звезд
7 октября 2023
Шоковая терапия: 6 сериалов, похожих на «Триггер»
6 октября 2023
Крис Рок работает над байопиком о Мартине Лютере Кинге
Владимир Сычев обзаводится рестораном в трейлере «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя»
В бассейне скрывается зло в трейлере хоррора «Проклятые воды»
В Нью-Йорке состоялся показ фильма Йоргоса Лантимоса «Блеяние» с Эммой Стоун
Что смотреть на выходных: «Локи», британская «Эйфория» и комедийный хоррор от Гильермо дель Торо
Семейное и образовательное шоу для взрослых: вышел трейлер мультсериала «Объяснялкины»
Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви»
Мальчика, солдата и волка связывает дружба во время войны в трейлере сериала «Абрек»
В производство запущена экранизация видеоигры Cyberpunk 2077
Всадник Кевин Костнер стреляет из ружья в тизере масштабного вестерна «Горизонт»
5 октября 2023
Вышел трейлер мультфильма «Джонни Пафф: Секретная миссия»
Завершились съемки исторического сериала «Столыпин» с Александром Устюговым в главной роли
Аарон Экхарт готовится к бою в клетке в трейлере триллера «Грохот сквозь тьму»
Новый режиссерский проект Джорджа Клуни: появились первые кадры из фильма «Парни в лодке»
Стычка в школе приводит к серьезным последствиям в трейлере фильма Хирокадзу Корээды «Монстр»
Ян Цапник и Антон Жижин поселяются в финтес-клубе в трейлере комедии «Вредная привычка»
Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой»
Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков
Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод»
В прокат выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком
4 октября 2023
Маньяк готовит кровавую трапезу в трейлере слэшера «День благодарения»
Испанский хитовый сериал «Голова» получит третий сезон
Кинокомпания Legendary готовит экранизацию книги Пауло Коэльо «Алхимик»
Сериал «Убийства в одном здании» продлен на четвертый сезон
Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет»
Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту»
Пенсия отменяется: Хаяо Миядзаки уже работает над следующим фильмом
Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи»
Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа»
Тест: какой ты Локи?
Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла»
Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!»
Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки»
Юэль Киннаман расправляется с убийцами своего сына в трейлере экшен-триллера «Немая ярость»
3 октября 2023
Стало известно, когда должен выйти второй сезон «Дома Дракона»
Начались съемки спин-оффа сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной
Вышел первый трейлер нового фильма Рюсукэ Хамагути «Зла не существует»
Фантастическая драма «Недруг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом не понравилась критикам
Леонид Якубович ставит мюзикл в трейлере комедии «Честный развод. Бенефис»
Критики разочаровались, но публике нравится: появились рецензии на фильм «Рептилии»
ТНТ объявил об окончании сериала «Реальные пацаны»
На все жанры мастер: 5 новых проектов Тайки Вайтити
Джулия Робертс и Махершала Али переживают апокалипсис в трейлере фильма «Оставь мир позади»
2 октября 2023
«Карандаши против пикселей»: вышел трейлер документального фильма об эволюции анимации
Яблочко от яблони: стоит ли смотреть «Папины дочки. Новые»?
Молодую монахиню изводит демоническая сущность в трейлере хоррора «Мертвая сестра»
5 причин посмотреть сериал «Голяк» прямо сейчас
Warner Bros обсуждает потенциальный полнометражный фильм по «Рику и Морти»
1 октября 2023
Что смотреть в октябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
