От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера

Пилот гражданской авиации Броуди Торранс готовится совершить очередной рабочий рейс. Внезапно он узнает, что защитники правопорядка хотят перевезти на его самолете преступника Луи Гаспара, проходящего экстрадицию по обвинению в убийстве. Торранс с неохотой соглашается взять неожиданного пассажира, надеясь, что он не будет создавать проблем. Во время полета борт попадает в бурю и совершает жесткую посадку на филиппинском острове Холо, захваченном бандой жестоких повстанцев. Мятежники берут в плен пассажиров и экипаж самолета. Ради спасения жизней заложников Броуди идет на отчаянный шаг и решает объединить силы с Гаспаром.

Наверняка многие фанаты актера мечтают как можно скорее вновь насладиться его харизмой на большом экране. К счастью, прямо сейчас у российских зрителей есть такая возможность, ведь недавно в отечественный прокат вышла картина «Крушение». Эта лента стала новой режиссерской работой французского постановщика Жана-Франсуа Рише, автора культовых картин «Враг государства № 1» и «Кровный отец». Критики тепло приняли приняли проект, назвав его «первоклассным боевиком», «искусно исполненным взрывом адреналина» и просто очень приятным фильмом, а фанаты Джерарда Батлера и вовсе остались от него в восторге, набрав картине 94% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes.

«Крушение» уже вышло в прокат. Не пропустите!

Крушение

Вся семья Клайда Шелтона погибает от рук жестоких бандитов. Полиция ловит преступников, но они уходят от наказания благодаря сделке со служителями закона. Тогда герой решает взять правосудие в свои руки и самостоятельно наказать убийц. План возмездия оказывается успешным, но Шелтон не останавливается на достигнутом и бросает вызов всей прогнившей системе, которая подвела его.

Конечно же, любой топ лучших работ Джерарда Батлера просто не может обойтись без всенародно любимой картины «Законопослушный гражданин». Понять причины такой популярности фильма достаточно просто: вместо типичных для актера брутальных экшен-героев здесь он играет холодного расчетливого интеллектуала, планомерно устраняющего препятствия на своем пути. Создатели ленты не пытаются представить его положительным персонажем, оставляя зрителям право самим судить о том, оправдывают ли цели средства. Тонкое сочетание неоднозначной морали, острого сюжета и огромного актерского таланта Батлера создает по-настоящему уникальную социальную драму, способную вновь и вновь удивлять при каждом новом пересмотре.

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Законопослушный гражданин

Фильм повествует о группе разношерстных английских преступников, пытающихся забраться на вершины криминального мира Лондона. Однажды герои узнают о том, что аферист Ленни Коул и русский олигарх Юрий Омович заключили выгодную земельную сделку на миллионы фунтов, и решают провернуть опасную авантюру, чтобы «избавить» двух богачей от их состояния.

Харизма Батлера, лихой криминальный сюжет и фирменный стиль Гая Ричи — вот то великолепное сочетание, которое подарило миру криминальный боевик «Рок-н-рольщик». Этот фильм не только стал одной из лучших работ знаменитого на весь мир британского режиссера, но и по праву заработал звание настоящей классики жанра и, конечно же, обозначил еще одну значимую веху в карьере нашего любимого актера. Хотя после выпуска картины Ричи снял еще не одну ленту о бандах родной Англии, «Рок-н-рольщик» и по сей день смотрится невероятно бодро и весело, вновь напоминая, что для искусства время — не помеха.

Рок-н-рольщик

Остров Олух славится не только своими прекрасными скандинавскими пейзажами и добродушными местными жителями, но и регулярными нападениями кровожадных драконов. Викинги Олуха уже привыкли давать отпор огнедышащим тварям. Молодой сын вождя поселения Иккинг также мечтает в один день стать достойным продолжателем дела отца и убить дракона своими руками. Однажды в пылу ночного сражения ему удается ранить самого опасного из огненных хищников — легендарную Ночную Фурию. Он отправляется на поиски раненого дракона, чтобы добить противника. Но внезапно для него самого знакомство с Фурией становится началом долгой прекрасной дружбы, изменившей остров Олух навсегда.

Немногим известно, что Джерард Батлер блистает на экране не только в кино, но иногда заглядывает и в анимационные проекты. Самой большой его работой на поприще мультипликации стала озвучка могучего предводителя викингов Стоика в трилогии «Как приручить дракона». Очаровывающий добрым юмором, заботливый и мудрый персонаж запал в душу зрителям и стал неотъемлемой частью популярной франшизы. Однако главным элементом образа персонажа, безусловно, стал голос Батлера, предавший герою особую глубину и силу. Хотя оценить качество работы актера можно только в оригинальной английской озвучке, само осознание того, что он приложил руку к созданию «Как приручить дракона», безусловно, дополнит просмотр трилогии приятной «изюминкой».

Как приручить дракона

Владельцы театра «Опера Популер» оказались потрясены серией несчастных случаев, постигших работников их заведения. Среди труппы сразу начали ходить слухи, что трагические происшествия вовсе не случайны, а произошли по вине таинственного Призрака Оперы, обитающего в запутанных темных коридорах здания. Из-за отказа главной звезды оперы играть в таких условиях хозяева театра принимает решение пригласить на главную роль неизвестную танцовщицу Кристину Даэ. Ко всеобщему удивлению, она исполняет свою роль просто блестяще. Позже она признается, что научилась петь у загадочного незнакомца в маске, чей голос взывает к ней из глубин театра.

Роль Призрака можно назвать самой необычной и в то же время одной из самых значимых работ в карьере актера. Зрители привыкли видеть его в образах брутальных мачо, но неожиданно для всех он открыл для аудитории совершенно новое измерение своего таланта, сыграв трагического и устрашающего главного героя масштабного мюзикла Джоэла Шумахера по мотивам романа Гастона Леру. Батлер не только точно воплотил на экране персонажа, но и идеально спел все музыкальные номера, создав самую известную актерскую интерпретацию Призрака за всю историю кино.

Призрак оперы

Фильм повествует о легендарном сражении при Фермопилах, где 300 спартанских воинов под предводительством бесстрашного царя Леонида дали бой многотысячной армии персидского царя Ксеркса.

Еще один обязательный пункт в любом разговоре о творчестве Батлера — исторический боевик «300 спартанцев». Именно этот фильм превратил его из просто известного актера в одну из самых культовых звезд боевиков современности, навсегда вписав его имя в анналы истории кино. Картина Зака Снайдера, наполненная кровью и невероятным экшеном, раскрыла миру ту уникальную киногеничность исполнителя, которую и по сей день с разным успехом пытаются повторить другие кинематографисты. Ведь не зря даже спустя более 15 лет после выхода ленты весь интернет при удобном случае гордо восклицает: «Это Спарта!»

300 спартанцев

Джерри и Холли — самая счастливая женатая пара на свете. Они собирались провести вместе всю жизнь и умереть в один день. Но, к сожалению, судьба распоряжается иначе, и Джерри трагически умирает от неизлечимой болезни. Еще до своей смерти герой, понимая какие нелегкие времена ждут его любимую в будущем, пишет ей семь посланий, которые должны помочь Холли пережить утрату. Каждое из писем он заканчивает фразой «P.S. Я люблю тебя».

Помимо лихих боевиков, экранных трагедий и веселых мультфильмов, Батлер также успел стать звездой еще одного жанра — мелодрамы. Хотя в обширной фильмографии актера можно найти не одну замечательную романтическую картину, от меланхоличной «Еще один поцелуй» до забавного «Охотника за головами», и самым значимым достижением Батлера на этом поприще стала лента «P.S. Я люблю тебя». Эта духоподъемная история о любви и утрате раскрывает перед нами новые глубины таланта актера, способного одной легкой улыбкой растрогать зрителей до глубины души.

P.S. Я люблю тебя

Хорошего актера должно быть много. К сожалению, Джерард Батлер редко снимается в больших франшизах, предпочитая им яркие самостоятельные проекты. Приятным исключением из правила стала трилогия боевиков о спецагенте Майке Бэннинге, регулярно спасающем руководство США от опасных террористов, — «Падение Олимпа», «Падение Лондона» и «Падение ангела». Хотя здесь зрители не найдут ни глубокого сюжета, ни невероятной актерской игры, но качественный экшен, неспадающее напряжение и харизма главной звезды серии точно не дадут заскучать при просмотре. А если вы уже давно мечтали о том, чтобы провести много часов в приятной компании Батлера, посмотреть на то, как он красочно ломает кости врагам, и вдоволь насладиться его суровым пафосным взглядом, то этой франшизе точно стоит дать шанс.

Падение Лондона

В центре сюжета — Лиззи, которой в одиночку приходится воспитывать сына Фрэнки. Она пытается уберечь мальчика от страшной правды о ее настоящем отце, поэтому отправляет ему письма от имени вымышленного папы, в которых он рассказывает Фрэнки о своих невероятных морских путешествиях в разных концах света. Но однажды по стечению обстоятельств Лиззи сталкивается с необходимостью наконец познакомить Фрэнки с его отцом. Она решается пойти на авантюру и нанять незнакомца, чтобы он сыграл роль родителя мальчика.

Этот фильм 2003 года в наше время оказался практически забыт зрителями. Тем более удивительным кажется то, насколько хорошо эта картина раскрывает многогранные актерские способности нашего любимого исполнителя. «Дорогой Фрэнки» представляет персонажа Батлера как типичного брутального парня в кожаной крутке, но постепенно трансформирует его в милого и драматического персонажа, которому невозможно не сопереживать. Кроме этого, фильм также может похвастаться трогательным сюжетом и блистательной ролью Эмили Мортимер, сумевшей добиться потрясающей экранной химии с Батлером.

Дорогой Фрэнки

Джордж — профессиональный футболист, который по воле случая лишается всего наработанного за годы престижа и состояния. Пытаясь найти способ заработать себе на жизнь, герой устраивается на работу тренером детской команды. Теперь кроме того, чтобы наладить отношения со своими маленькими подопечными, Джорджу придется отбиваться от их назойливых мамочек, ставших жертвами сногсшибательного обаяния бывшего спортсмена.

В карьере многих культовых актеров настает момент, когда все образы и приемы исполнителя превращаются в заезженные клише. Главное в таких случаях — не печалиться, а использовать ситуацию себе на пользу. Именно так поступил и Батлер, решивший как следует высмеять свои собственные амплуа в фильме «Мужчина нарасхват». Казалось бы, здесь он вновь играет брутального мачо, притягивающего женщин как магнит. Но на сей раз этот образ оказывается лишь маской, за которым скрывается самый обычный и даже отчасти нелепый мужчина средних лет, застрявший в черной полосе своей жизни. Каждый элемент персонажа оказывается доведен до предела: от бесчисленных романов до его пафоса и способности махать кулаками. Такой уникальный подход в сочетании с прекрасной самоиронией Батлера создает уникальное зрелище, которое точно не стоит пропускать.