Павел Прилучный и другие звезды сыграют в спин-оффе сериала «Зёма» о Максе и Гусе

Создатели сериала обещают, что зрителей ждет еще больше экшена и приключений в криминальных районах Пензы.

Создатели сериала «Зёма» объявили о начале разработки спин-оффа шоу под названием «Макс и Гусь».

Проект будет посвящен приключениям антагонистов оригинального сериала — приятелей и будущих воротил пензенского капперского бизнеса Макса и Гуся, которые вечно попадают в неприятные ситуации и ловко из них выпутываются. Роли центральных героев вновь исполнят Никита Кологривый («Подольские курсанты») и Владимир Карпук («Шифр»). Также в актерский состав спин-оффа вошли Павел Прилучный («Ёлки-иголки»), Настасья Самбурская («Верни мою любовь»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной Доктор»), Наталья Бардо («Удиви меня») и другие.

По словам создателей сериала, зрители шоу увидят, как Макс смог забраться на вершины криминального мира и чем он пожертвовал ради успеха: как из обычного мальчика на побегушках герой превратился в беспринципного криминального авторитета, контролирующего оборот наркотиков, клубы и букмекеров Пензы, чем закончилась его любовь к Снегурочке и нерушимая дружба с Гусем. Кроме того, авторы обещают, что фанатов ждет много запоминающихся персонажей, приключений на районе, зубодробительного экшена и яркого юмора.

Премьера «Макса и Гуся» состоится на стриминговом сервисе Wink весной этого года.