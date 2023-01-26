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Киноафиша Новости Участникам реалити-шоу по «Игре в кальмара» в первый же день потребовалась помощь медиков

Участникам реалити-шоу по «Игре в кальмара» в первый же день потребовалась помощь медиков

26 января 2023 12:47
Участникам реалити-шоу по «Игре в кальмара» в первый же день потребовалась помощь медиков

Представители Netflix уже заявили, что слухи о травмах на площадке не соответствуют действительности.

Согласно таблоиду The Sun, в первый же день съемок реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов», основанного на одноименном популярном корейском сериале от Netflix, нескольким участникам состязаний потребовалась медицинская помощь.

По информации The Sun, съемки первого эпизода реалити-шоу проходили при температуре -3 градуса по Цельсию в ангаре самолета на студии Cardington Studios, расположенной в британском городе Бедфорд. Участники состязались в игре «Красный свет, зеленый свет», которая также фигурирует в оригинальном сериале. 456 игроков, борющихся за приз в $4,56 млн, вынуждены были замирать на месте при низких температурах, из-за чего некоторые из них замерзли настолько, что не могли двигать ногами. Один из игроков также случайно повредил плечо, врезавшись в стену.

Точное количество пострадавших неизвестно, но The Sun отмечает, что помощь потребовалась менее чем пяти игрокам. Один из инсайдеров сообщил, что медики проработали на площадке около 30 минут между дублями. Также журналисты добавили, что съемочная команда Netflix выдала участникам грелки для рук и термобелье.

Представители стримингового сервиса уже прокомментировали ситуацию в ответ на запрос IndieWire:

«Мы заботимся о здоровье и безопасности наших актеров и съемочной группы. Мы строго следуем всем установленным процедурам обеспечения безопасности. Хотя на съемочной площадке было очень холодно, участники были к этому готовы, поэтому любые заявления о серьезных травмах не соответствуют действительности».

«Игра в кальмара: Вызов» была анонсирована в июне 2022 года как своеобразное ответвление сверхпопулярной «Игры в кальмара», ставшей одним из самых успешных сериалов Netflix. Снимающееся сейчас реалити-шоу уже установило рекорд как телевизионный конкурс с самым крупным денежным призом в истории.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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