Райан Джонсон допускает, что сериал «Покерфейс» не ограничится одним сезоном

Несмотря на тот факт, что предстоящий многосерийный детектив Райана Джонсона «Покерфейс» позиционируется мини-сериалом, на деле же проект может не ограничиться одним сезоном. Об этом креативный куратор антологии недвусмысленно намекнул в рамках зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. По словам создателя дилогии «Достать ножи», его шоу структурировано таким образом, что продолжения можно делать буквально постоянно:

«Есть бесконечное количество историй, которые можно рассказать. По мере погружения в эпизоды станет ясно, насколько каждый из них индивидуален — данный подход открывает бескрайние творческие возможности».

В центре сюжета окажется женщина по имени Чарли (Наташа Лионн). У главной героини есть уникальная особенность — она на генетическом уровне способна распознавать ложь, что делает ее идеальным сыщиком. Чарли постоянно попадает в странные истории и расследует головоломки разной степени сложности. Проект вдохновлен процедуральными детективами, снятыми по так называемой модели «Дело недели», поэтому каждая серия будет представлять собой полностью законченную историю, сделанную в собственной стилистике.

Вместе с Лионн в сериале снялись Джозеф Гордон-Левитт, Эдриан Броуди, Хлоя Севиньи, Бенджамин Братт, Лил Рел Хоуэри, Стефани Сюй, Дэвид Кастанеда, Хонг Чау, Рон Перлман, Джамила Джамил, Черри Джонс, Луис Гусман, Тим Блейк Нельсон, Эллен Баркин, Чарльз Мелтон и Ник Нолти.

«Покерфейс» стартует на стрим-сервисе Peacock сразу с четырех эпизодов 26 января. Оставшиеся шесть серий будут выходить в стандартном еженедельном формате.