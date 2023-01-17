Райан Джонсон допускает, что сериал «Покерфейс» не ограничится одним сезоном
Создатель «Достать ножи» считает, что его антология имеет большой потенциал.
Несмотря на тот факт, что предстоящий многосерийный детектив Райана Джонсона «Покерфейс» позиционируется мини-сериалом, на деле же проект может не ограничиться одним сезоном. Об этом креативный куратор антологии недвусмысленно намекнул в рамках зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. По словам создателя дилогии «Достать ножи», его шоу структурировано таким образом, что продолжения можно делать буквально постоянно:
«Есть бесконечное количество историй, которые можно рассказать. По мере погружения в эпизоды станет ясно, насколько каждый из них индивидуален — данный подход открывает бескрайние творческие возможности».
В центре сюжета окажется женщина по имени Чарли (Наташа Лионн). У главной героини есть уникальная особенность — она на генетическом уровне способна распознавать ложь, что делает ее идеальным сыщиком. Чарли постоянно попадает в странные истории и расследует головоломки разной степени сложности. Проект вдохновлен процедуральными детективами, снятыми по так называемой модели «Дело недели», поэтому каждая серия будет представлять собой полностью законченную историю, сделанную в собственной стилистике.
Вместе с Лионн в сериале снялись Джозеф Гордон-Левитт, Эдриан Броуди, Хлоя Севиньи, Бенджамин Братт, Лил Рел Хоуэри, Стефани Сюй, Дэвид Кастанеда, Хонг Чау, Рон Перлман, Джамила Джамил, Черри Джонс, Луис Гусман, Тим Блейк Нельсон, Эллен Баркин, Чарльз Мелтон и Ник Нолти.
«Покерфейс» стартует на стрим-сервисе Peacock сразу с четырех эпизодов 26 января. Оставшиеся шесть серий будут выходить в стандартном еженедельном формате.